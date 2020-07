Canon EOS R5 en R6 full frame systeemcamera’s Twee nieuwe Canon full frame camera’s. De EOS R5 en R6 bieden een hoge snelheid, uitstekende AF-prestaties en een indrukwekkende video kwaliteit.

Toon pagina inhoud

Canon introduceert heeft twee geavanceerde full frame systeemcamera’s. De EOS R5 en EOS R6 maken onderdeel uit van het EOS R systeem dat is opgebouwd rondom de RF-vatting. Met de R5 kunnen gebruikers 45 Megapixel foto’s schieten bij 20 fps. Dit is de eerste full frame systeemcamera die 8K RAW tot 30 fps en 4K tot 120p intern vastlegt. Zijn goedkopere broertje, de R6 is perfect voor zowel liefhebbers van fotografie als voor professionals die op zoek zijn naar meer mogelijkheden. Dit model registreert fotobeelden met 20,1 Megapixel bij 20 fps, indrukwekkende 4K-video tot 60p en Full HD tot 120p.

De ‘next generation’ CMOS-sensortechnologie in combinatie met hoogwaardige RF-lenzen stelt gebruikers in staat om met hoge snelheden gedetailleerde opnames te maken. De Canon EOS R5 en EOS R6 kunnen met de elektronische sluiter in absolute stilte fotograferen tot maximaal 20 fps, bij gebruik van volledige automatische belichting (AE) en AF-tracking. Gebruikers kunnen vol vertrouwen actiemomenten met een uitzonderlijke kwaliteit vastleggen. De mechanische sluiter en het elektronische eerste sluitergordijn zorgen ook voor snelle, continu-opnamen tot 12 fps.

Canon systeemcamera’s met 5-assige beeldstabilisatie

Voor het eerst in de Canon EOS serie zijn de R5 en R6 uitgevoerd met een 5-assige IBIS (InBody Image Stabilisation) dat voordelen biedt voor gebruikers van alle typen lenzen. Deze oplossing is ontworpen om samen te werken met het IS-systeem van RF-lenzen. Het intelligente stabilisatiesysteem corrigeert tot een indrukwekkende 8 stops voor nieuwe niveaus aan creativiteit bij fotografie vanuit de hand met lange sluitertijden of bij filmen zonder statief.

De DIGIC X-processortechnologie vormt het hart van de EOS R5 en EOS R6 en is dezelfde technologie als toegepast in de high-end EOS 1D X Mark III. Deze processortechnologie ondersteunt de gerenommeerde ‘next generation’ Dual Pixel CMOS AF II die zorg draagt voor een immense snelheid en betrouwbaarheid. ’s Werelds snelste AF vindt plaats in slechts 0,05 seconde en de R5 kan scherpstellen in lichtniveaus tot -6 EV. De R6 is Canon’s eerste camera die voor AF een minimale EV van -6.5 EV biedt. Deze nauwkeurige AF is zelfs effectief in omgevingen met slechte verlichting en op locaties met weinig contrast.

Het iTR AF X AF-systeem is geprogrammeerd met behulp van deep-learning AI (Artificial Intelligence) technologie. De gezicht- en oog-detectiemodus zorgt ervoor dat onderwerpen scherp in beeld blijven, zelfs wanneer ze onvoorspelbare bewegingen maken binnen een geringe scherptediepte. Ook wanneer iemand zich even afwendt wordt het gezicht nog steeds gevolgd. De geavanceerde tracking-technologie is mogelijk dankzij deep-learning algoritmen die gezichten en ogen van mensen herkennen tijdens fotograferen en filmen. Deze technologie kan nu ook worden gebruikt voor katten, honden en vogels.

Met ingebouwde Bluetooth en Wi-Fi kunnen de EOS R5 (5 Ghz Wi-Fi) en EOS R6 (2,4 Ghz WiFi) gemakkelijk verbinding maken met een smartphone en netwerken die voor het razendsnel delen van bestanden zorgen en FTP/FTPS-transfers mogelijk maken. Deze functionaliteit maakt het tevens mogelijk om de Canon systeemcamera op afstand te bedienen met de Camera Connect- en EOS Utility-apps en aan te sluiten op een PC of Mac via Wi-Fi of high-speed USB 3.1.

Nu het delen van content net zo belangrijk is als het vastleggen van foto- en videobeelden ondersteunen de Canon EOS R5 en R6 de automatische overdracht van beeldbestanden vanaf de camera naar het Image Canon Cloud platform, om content eenvoudig te delen en te printen of te integreren met Google Photos of Adobe Creative Cloud-workflows.

Canon EOS R5 produceert 8K video beelden

De Canon R5 is een ongekend grote sprong voorwaarts in de technologie voor systeemcamera’s en biedt de hoogste resolutie ooit in een EOS-camera. De DIGIC Xprocessor, CMOS-sensor en RF-lenzen vormen de componenten voor een beeldkwaliteit met een resolutie van meer dan 45 Megapixels. Tot 100% AF-dekking met 5.940 selecteerbare AF-punten en een ISO-bereik van 100-51.200 blijven onderwerpen haarscherp in beeld, ook bij weinig omgevingslicht.

De twee kaartsleuven bevinden zich in een weerbestendige magnesium behuizing en ondersteunen een snelle CFexpress- en SD UHS II-kaart. Professionals kunnen indrukwekkende 8K 12-bits RAW-videobeelden intern opslaan met behulp van de volledige breedte van de sensor en zo een echt cinematografisch resultaat bereiken met continue oog- en gezichts-AF-tracking van mensen en dieren.

De Canon R5 definieert ook nieuwe normen voor videografen die 4K-beeldmateriaal vastleggen. Registreer 4K DCI (full frame) en 4K UHD met snelheden tot 120p (119,88 fps) met 4:2:2 10-bits kwaliteit, waardoor een hoge resolutie en vloeiende slow-motion bij maximale AF-prestaties mogelijk zijn. Gebruikers die willen werken met de allerhoogste 4K-kwaliteit kunnen de 4K HQ-modus gebruiken om details vast te leggen met snelheden tot 30p door 8K-beeldmateriaal intern te oversamplen.

Als antwoord op vragen van gebruikers is de multi-controller terug bij de EOS R5, evenals ‘touch & drag’-AF met behulp van het 3,2 inch kantelbare touchscreen (vari-angle) met een 2,1 miljoen dot-resolutie. Met de ondersteuning van Dual Pixel RAW is ook correctie van de scherpstelling en het contrast op de achtergrond mogelijk en kan de uitlichting van portretten ook na het maken van de opname worden gewijzigd. De 0,5 inch elektronische zoeker (EVF) ververst met 120 fps en heeft een resolutie van 5,6 miljoen dots voor een vergelijkbaar resultaat als een optische zoeker.

Canon EOS R6 allround camera voor sport- en natuurfotografen

De EOS R6 systeemcamera biedt liefhebbers de mogelijkheid om vanuit de hand haarscherpe foto’s en videobeelden vast te leggen. De krachtige en veelzijdige camera voldoet aan de eisen van fotoliefhebbers en professionals in alle genres en biedt een toonaangevende snelheid in full frame kwaliteit. Sport- en natuurfotografen kunnen met vertrouwen snel bewegende acties vastleggen met snelheden tot 20 fps en maar liefst 6.072 selecteerbare AF-punten en een AF tracking modi voor het automatisch volgen van gezicht, ogen en dieren op basis van deep-learning algoritmen.

De 20,1 Megapixel CMOS-sensor maakt veel van de technologieën en prestaties mogelijk die ook bij de EOS-1D X Mark III aanwezig zijn. Bijvoorbeeld het 100-102.400 auto ISO-bereik dat extra flexibiliteit en keuzemogelijkheden biedt en gebruikers in staat stelt helder beeldmateriaal te produceren onder extreme condities met weinig omgevingslicht, zoals tijdens bruiloften en evenementen binnenshuis.

De Canon R6 maakt het voor contentmakers mogelijk om te voldoen aan de toenemende vraag om zowel hoogwaardige foto’s als videobeelden te produceren. De EOS R6 kan filmen in 4K UHD-resolutie tot 60 fps via oversamplen van 5,1K. Slow-motion beelden kunnen in Full HD worden uitgevoerd met AF-ondersteuning tot maximaal 120 fps. Tijdens het vastleggen van videobeelden kan de zebra-weergave worden gebruikt als richtlijn voor het aanpassen van de belichting, iets dat met name handig is in situaties die vaak leiden tot overbelichte accenten.

De optie om intern op te nemen in 8-bits H.264 of 10- bits YCbCr 4:2:2 H.265 en Canon Log, geeft gebruikers tijdens post-productie een ongekend hoge flexibiliteit. De 0,5 inch 3,69 miljoen dots EVF werkt met een verversingssnelheid van maximaal 120 fps voor minimale vertraging en is ideaal voor sportfotografie. De EVF biedt een responsief beeld van de te fotograferen onderwerpen. Het 3 inch variangle 1,62 miljoen dots LCD-scherm stimuleert het fotograferen vanuit creatieve hoeken.

Dankzij de dubbele kaartsleuven kunnen gebruikers 2 SD UHS II-kaarten plaatsen en tegelijkertijd op beide kaarten opnemen – met de mogelijkheid beelden in verschillende formats vast te leggen met oog op veiligheid, beveiliging en snelheid.

Nieuwe Canon EOS accessoires

Canon heeft drie accessoires aangekondigd die compatibel zijn met de nieuwe Canon EOS R camera’s.

• Canon LP-E6NH : De LP-E6NH vervangt de LP-E6N, heeft een 14% hogere capaciteit tot 2.130 mAh, waardoor gebruikers langer kunnen fotograferen en filmen terwijl de compatibiliteit met bestaande producten en accessoires gehandhaafd blijft. Standaard wordt er één accu meegeleverd met de EOS R5 en R6. De LP-E6NH is tevens compatibel met alle huidige Canon camera’s die de LP-E6 serie accu gebruiken.

• Canon BG-R10 battery grip : Maakt langer fotograferen en filmen met de EOS R5 en EOS R6 mogelijk. Uitermate geschikt voor bruids-, natuur- en nieuwsfotografen. De nieuwe battery grip biedt gebruikers de mogelijkheid om de camerabody’s te voeden met twee accu’s (LP-E6/N/NH). Deze battery grip biedt ook dubbele bedieningstoetsen voor gemakkelijker verticaal fotograferen.

• Canon WFT-R10 : Wi-Fi-transmitter in battery grip-uitvoering en 2×2 MIMO-antennes voor snellere transmissie over een groter bereik. Compatibel met de Canon R5. De WFT-R10 biedt ook verbeterde netwerkcommunicatie voor SFTP via Wi-Fi en heeft een gigabyte snelheid via de ethernetpoort.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Canon EOS R5 body is vanaf eind juli verkrijgbaar voor een prijs van €4.550. De Canon EOS R6 body kun je vanaf eind augustus kopen voor een adviesprijs van €2.740. Gelijktijdig wordt er ook een kit uitgebracht. De Canon R6 met RF 24-105mm F4-7.1 IS STM kit lens heeft een verkoopadviesprijs van €3.100. De accessoires LP-E6NH accu, BG-R10 battery grip en de WFT-R10 wireless transmitter zijn vanaf eind juli verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van respectievelijk €120, €410 en €1170.

Gelijktijdig met de nieuwe full frame systeemcamera’s heeft Canon ook een viertal nieuwe RF-lenzen en twee extenders aangekondigd: de RF 85mm F2 Macro IS STM, de RF 600mm F11 IS STM, de RF 800mm F11 IS STM en de RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM lens evenals de Extender RF 1.4x en Extender RF 2x. Tevens is er een nieuwe A3+ printer geïntroduceerd, de imagePROGRAF PRO300.