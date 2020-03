Sony SenSWIR beeldsensor voor nachtopnames Sony vraagt handelsmerk aan voor een nieuw type SenSWIR beeldsensor. Technologie om reflecterend infrarood licht om te zetten naar zichtbaar licht.

We kennen Sony natuurlijk allemaal van haar verscheidenheid aan elektronica producten, denk aan de PlayStation of de Xperia telefoons. Het Japanse concern is echter ook een vooraanstaand fabrikant in beeldsensoren, die voor uiteenlopende camerasystemen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan een beeldsensor voor spiegelloze systeemcamera’s, maar bijvoorbeeld ook voor mobiele fotografie. Deze worden overigens niet alleen door Sony zelf gebruikt, de sensoren worden ook doorverkocht aan derden.

Het lijkt erop dat Sony een nieuw type beeldsensor in ontwikkeling heeft of een nieuw soort technologie, waarmee het mogelijk wordt om SWIR-licht (short-wave infrared) om te zetten naar zichtbaar licht. Dit wordt ook wel ‘reflecterend infrarood’ genoemd, hierover later meer.

Sony SenSWIR sensor zet SWIR-licht om naar zichtbaar licht

Op 16 maart 2020 heeft Sony Corporation een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en bij de CIPO (Canadian Intellectual Property Office) voor de naam ‘SenSWIR’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende beschrijving.

Sony SenSWIR trademark description : Image sensors; video cameras; digital still cameras; mobile phones; smart phones; personal computers; handheld computers; tablet computers.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het hoogstwaarschijnlijk om een beeldsensor gaat die al dan niet in een digitale camera of mobiele telefoon gebruikt kan worden. Een korte zoektocht op het internet leert ons dat ‘SenSWIR’ ook een Israëlisch bedrijf is, dat zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van een dunne laag, waarmee het mogelijk wordt SWIR licht om te zetten naar zichtbaar licht.

Dit behoeft een korte technische uitleg. Het zichtbare spectrum van licht heeft een golflengte tussen 380 nm en 780 nm. Bij golflengtes onder de 380 nm spreekt men van ultravioletlicht. Boven de 780 nm wordt gesproken over infrarood licht. Beide zijn niet waarneembaar door de mens. SWIR-licht bevat golflengtes van 1050 tot 1550 nm. Het ligt dus net naast ons zichtbare lichtspectrum.

Hierdoor wordt het mogelijk om ook in nachtelijke situaties meer detail vast te leggen – zonder ruis. Vaak gaat het overigens wel om zwart/wit beelden, omdat kleuren binnen deze golflengte anders worden weergegeven dan hoe wij ze zien en ervaren.

Krijgen we straks ook een nachtcamera op onze mobieltjes? Het blijft vooralsnog onduidelijk wat de bedoeling is van Sony. Mogelijk is de Japanse fabrikant voornemens om het Israëlische bedrijf over te nemen en zodoende de vergaarde technologie in-house te kunnen gebruiken. Het is in ieder geval een opmerkelijke handelsaanvraag waar we ongetwijfeld nog meer over te horen gaan krijgen.

Bekijk hier de Europese aanvraag voor Sony SenSWIR en hier de Canadese aanvraag.