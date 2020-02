Nikon D6 full-frame DSLR voor professionals De Nikon D6 is een veelzijdige full-frame camera voor professionals. Met vernieuwd AF-systeem en snelle verbindingen voor real-time beeldoverdracht.

Nikon heeft een nieuwe DSLR camera geïntroduceerd, de Nikon D6 is het nieuwe topmodel. Deze full-frame camera voldoet aan de eisen van professionals die niets aan het toeval willen overlaten, ongeacht of je internationale sportwedstrijden wilt vastleggen of je bezig houdt met nieuwsfotografie.

De D6 is uitgerust met het krachtigste AF-systeem van Nikon, bovendien zorgen snelle verbindingen in de camera voor real-time beeldoverdracht, waardoor fotografen zonder beperkingen kunnen fotograferen. De nieuwe AF-engine is sneller dan ooit tevoren. Ook de precisie wordt naar een hoger niveau getild, dankzij een raster van 105 kruissensoren die allemaal kunnen worden geselecteerd en waarvan de dichtheid 1,6x keer hoger is dan bij de D5.

Nikon D6 de beste DSLR voor professionals

Bovendien biedt de camera zelfs bij de meest lastige lichtomstandigheden ongeëvenaarde prestaties bij het volgen van het onderwerp en het scherpstellen op het onderwerp. Fotografen kunnen eenvoudig de optimale AF-instellingen selecteren en mooiere opnamen maken doordat ze uit een groter aantal patronen voor Groep-veld AF kunnen kiezen.

Matthieu van Vliet, General Manager SAS bij Nikon: De D6 is een fenomenale opvolger van de Nikon D5. Nikon’s nieuwe topmodel biedt verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger met een industrie bepalende AF en veelzijdige verbindingen. U heeft geen controle over de actie, de verlichting of de omgeving, maar u heeft wel de controle over de D6 en deze DSLR levert altijd en overal prachtige opnamen van beslissende momenten.

Verbindingen in de camera maken de hoogste overdrachtssnelheid in zijn klasse mogelijk, deze neemt niet af terwijl u fotografeert. Gestroomlijnde workflows bieden meer mogelijkheden wanneer elke seconde telt, fotografen kunnen belangrijke opnamen selecteren en voorrang geven voor overdracht. Dankzij de hoge resolutie van de schermen biedt de camera een betere zichtbaarheid en leesbaarheid. De Nikon D6 heeft dezelfde robuuste body die ervoor zorgde dat de D5 favoriet was onder professionals.

Overzicht van de belangrijkste kenmerken

• Industrie bepalende AF met 105 velden. 105 kruissensoren die allemaal kunnen worden geselecteerd met AF-gevoeligheid tot -4,5 LW op het middelste scherpstelpunt en -4 LW op alle andere punten. Groep-veld-AF met meer eigen instellingen voor het volgen en scherpstellen van onderwerpen. Een verbeterd systeem voor onderwerpherkenning waarmee probleemloos kan worden scherpgesteld op het onderwerp.

• Maak de perfecte opname. Met de D6 kunnen gebruikers het beginpunt van de scherpstelling aangeven wanneer ze fotograferen met Automatisch veld-AF en bij de scherpstelling prioriteit geven aan de ogen wanneer ze Automatisch veld-AF of 3D-tracking gebruiken.

• Extreme precisie en snelheid. Gebruik serieopnamen met snelheden tot maximaal 14 bps met volledige AF/AE of tot maximaal 10,5 bps met AE-tracking in de stand Stil fotograferen.

• Beeldkwaliteit van topklasse. Objectieven met F-vatting. Full-frame CMOS-sensor van 20,8 MP. EXPEED 6-beeldprocessor. RGB-sensor met 180K pixels. Groot ISO-bereik van 100-102.400, dat omhoog tot ISO 3.280.000 en omlaag tot ISO 50 kan worden uitgebreid.

• Snelle verbindingen in de camera. Wi-Fi, Bluetooth en ingebouwde GPS. Het bedrade LAN van de camera ondersteunt de 1000BASE-T-standaard waardoor de communicatie zo’n 15% sneller is dan bij de D5.

• 0,72x OLED optische zoeker. Maakt haarfijne controle zonder vertraging over een grote beeldhoek mogelijk. Aanduidingen voor de stand en draaiing van de camera worden weergegeven in de zoeker.

• Vereenvoudigde workflow. Meer manieren voor controle, selectie en overdracht van belangrijke opnamen via de scherpe en nauwkeurige aanraakgevoelige monitor van 0,8 cm/3,2 inch. Belangrijke opnamen kunnen bovenaan in de wachtrij worden gezet wanneer u beelden overzet naar een PC via een bedrade LAN verbinding of draadloos, via de Wi-Fi-verbinding van de camera.

• Veelzijdige kaartsleuven. Twee kaartsleuven accepteren XQD- en CFexpress-kaarten: de snelste kaarten die momenteel beschikbaar zijn. Profiteer van snelle lees-, schrijf- en overdrachtssnelheden.

• Ergonomische vooruitgang. Een scherm met een hogere resolutie is beter zichtbaar en beter leesbaar. Belangrijke poorten zijn gemakkelijk toegankelijk, zelfs wanneer u fotografeert met een draadloze zender.

• Robuust en veilig. De robuuste body is klaar voor elke omgeving en de D6 is compatibel met de vertrouwde Kensington-sloten.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Nikon D6 full-frame DSLR is beschikbaar vanaf begin april 2020. De prijs voor de body-only is vastgesteld op €7300.