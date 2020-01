Nikon Coolpix P950 digitale camera met superzoom Nikon Nederland introduceert met de Coolpix P950 een veelzijdige digitale camera met 83x optische zoom lens en geavanceerde 4K video functies.

Nikon heeft tijdens CES 2020 een nieuwe bridgecamera onthuld. De Coolpix P950 is een ideale camera voor fotografen die hun camera graag veelzijdig inzetten, van het maken van hoge kwaliteit foto’s en video’s tot het maken van zoomopnames. Deze Nikon compactcamera beschikt over een indrukwekkende 83x optische zoom lens. De robuuste superzoomcamera is de opvolger van de Coolpix P900.

Het nieuwe model in de P-serie is voorzien van verschillende nieuwe functies, waaronder 4K video’s, RAW ondersteuning en een flitsschoen.

Nikon Coolpix P950 camera met groot zoombereik

Met zijn grote bereik is de Coolpix P950 de ideale digitale camera voor fanatieke vliegtuigspotters en voor fotografen die vogels of wilde dieren willen fotograferen. De 83x optische zoom biedt een brandpuntsbereik van 24-2000 mm. Heb je daar nog geen genoeg aan? Er is tevens een 166x Dynamic Fine Zoom voorhanden, waarmee het zoombereik wordt uitgebreid tot 4000mm. Zoek je een digitale camera met een nog groter optisch zoombereik, dan kan de Nikon Coolpix P1000 uitkomst bieden.

De bridgecamera is voorzien van een Nikkor objectief met een maximaal diafragma van f/2.8. Deze heldere lens maakt het mogelijk om ook bij de ochtendgloren of in de avondschemering detailrijke foto’s te maken. De beelden zijn zeer scherp, ook wanneer je fotografeert met veel zoom. Vanzelfsprekend is het aan te bevelen een statief te gebruiken als je voornemens bent een reeks zoomfoto’s te schieten.

Videofilmers kunnen 4K-video’s opnemen en belangrijke belichtingsinstellingen aanpassen tijdens het filmen, wat ideaal is bij wisselende lichtomstandigheden. De Nikon Coolpix P950 ondersteunt ook RAW (NRW)-formaat voor foto‘s, zodat gebruikers meer bewerkingsmogelijkheden behouden. De grote flitsschoen maakt het mogelijk Nikon-accessoires, zoals een microfoon of zoeker te gebruiken.

Matthieu van Vliet, General Manager SAS zegt hierover: De Coolpix P950 is een uitgebreide update van de Coolpix P900 die met zijn 83x optische zoom de markt voor superzoomcamera’s veranderde. Deze nieuwe camera heeft hetzelfde indrukwekkende zoombereik van zijn voorganger, maar heeft veel nieuwe functies waar mensen om hebben gevraagd, zoals 4K-video, RAW-ondersteuning en een flitsschoen voor accessoires.

Overzicht van belangrijke kenmerken

• Ongelooflijke zoom: 83x optische zoom (24-2000 mm) en 166x Dynamic Fine Zoom (4000 mm).

• Nikkor lens: Maximaal diafragma van f/2.8 en Super ED-glas, dat vertekening bij hoge zoom vermindert.

• Detailrijke opnamen: BSI CMOS-sensor van 16 MP, snelle EXPEED-beeldprocessor

• Beeldstabilisatie: optische vibratiereductie met dubbele detectie.

• RAW-ondersteuning: Je kunt ongecomprimeerde RAW (NRW)-beelden opslaan en bewerken

• 4K-video: Maak eenvoudig 4K/UHD-opnamen van 30p met stereogeluid of neem Full HD-video’s (1080p) op @ 60p. Pas de belangrijkste belichtingsinstellingen handmatig aan tijdens het filmen.

• Time-lapse-video clips van circa 10 seconden, worden afgespeeld met een snelheid van 25 bps of 30 bps.

• Kantelbare LCD-monitor: De heldere LCD-monitor van 8,1 cm (3,2 inch) met 921.000 beeldpunten kan in bijna elke richting worden gekanteld en gedraaid voor extra creatieve vrijheid.

• Grote elektronische OLED-zoeker van 1 cm (0,39 inch) met 2.360.000 beeldpunten en oogsensor.

• Vloeiende zoomregeling: Een grote grip, zij-zoomknop en een terugkeerzoomknop zorgen voor een stabiele en comfortabele bediening tijdens het inzoomen op onderwerpen.

• SnapBridge: Synchroniseer foto’s of bedien de camera op afstand met je smartphone.

• Grote flitsschoen: Bevestig Nikon-accessoires zoals Speedlight-flitsers en microfoons. Of probeer Nikon’s DF-M1 laserzoeker, een uitklapbare zoeker waarmee je zelfs snel vliegende vogels kunt volgen.

• SnapBridge-compatibel: De SnapBridge-app van Nikon voor iOS en Android moet op een compatibel smartapparaat worden geïnstalleerd voordat SnapBridge met deze camera kan worden gebruikt.

Prijs en beschikbaarheid

Consumenten kunnen de Nikon Coolpix P950 kopen vanaf 6 februari 2020 voor een prijs van €900 incl. BTW.