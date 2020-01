SSD van Samsung geschikt voor PS5 8K game console Met de compacte Samsung Portable Drive SSD T7 Touch kun je foto’s, games en 8K video’s opslaan van en naar een PC, tablet, smartphone of game console.

Tijdens CES 2020 heeft Samsung een nieuwe externe solid-state-drive aangekondigd. Het gaat om de Portable Drive SSD T7 Touch. In juni afgelopen jaar wist LetsGoDigital al te melden dat er een SSD T7 model aan zat te komen, destijds gingen wij er vanuit dat de compacte SSD schijf ten tijde van IFA 2019 geïntroduceerd zou worden – net zoals bij het voorgaande model het geval was. Het duurde echter nog drie maanden langer, maar inmiddels is het ultrasnelle en compacte opslagapparaat daadwerkelijk aangekondigd.

De T7 Touch is ontworpen voor zowel professionele als casual gebruikers en biedt voldoende capaciteit om grote aantallen foto’s, games of 4K / 8K video’s veilig op te slaan van en naar een PC, tablet, smartphone of game console.

8K games overzetten naar de Samsung SSD schijf

Met deze SSD is Samsung voorbereid op de komende generaties spelconsoles, denk aan de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series X van Microsoft. Beide game consoles bieden 8K ondersteuning en zullen ook over een interne SSD beschikken. Eerder gingen er al geruchten dat hier mogelijk een Samsung SSD voor gebruikt zal worden. Met de nieuwe externe solid-state-drive kun je eenvoudig en razendsnel gegevens overzetten van het ene medium naar het andere.

De Samsung Portable Solid State Drive (SSD) T7 Touch beschikt over een compact ontwerp met de snelste overdrachtssnelheden die momenteel beschikbaar zijn op basis van de USB 3.2 Gen 2 standaard. Daarnaast brengt deze Portable SSD de gegevensbescherming naar een hoger niveau met een extra hardware beveiligingsmaatregel in de vorm van een ingebouwde vingerafdruksensor.

Het apparaat biedt een aanzienlijke snelheidsupgrade ten opzichte van eerdere opslagoplossingen. Met een leessnelheid van 1.050 MB/s en een schrijfsnelheid vanaf 1,000MB/s is dit apparaat ongeveer twee keer zo snel als zijn voorganger, de T5. Bovendien kan het apparaat zijn maximale snelheid bereiken bij gebruik met de NVMe-interface.

Roderick Niehorster, Product Manager, Memory Business van Samsung Benelux zegt: Mensen die voortdurend onderweg zijn tussen werk, vrije tijd en andere projecten, willen content veilig met zich mee dragen. Nu zijn hun gegevens veilig dankzij de vingerafdruk herkenningsfunctionaliteit van de externe SSD, die toonaangevende overdrachtssnelheden levert in een compacte vorm.

Voor een extra beveiliging brengt de T7 Touch een ingebouwde vingerafdrukscanner, bovenop de wachtwoordbeveiliging en de AES 256-bit hardware-encryptie. De drive beschikt ook over een ‘Motion LED’, waarmee de gebruiker de status van het apparaat in één oogopslag kan zien. Ondanks de aanzienlijke snelheid boost, hardware-toevoegingen en een metalen (aluminium) behuizing weegt de nieuwe SSD slechts 58 gram. De vernieuwde Samsung SSD werd direct bekroont met een CES 2020 Innovation Awards.

Externe Samsung SSD kopen

De Portable SSD T7 Touch is verkrijgbaar in het zwart of zilver en wordt aangeboden in 500 GB, 1 TB en 2 TB, waardoor hij geschikt is voor vele gebruiksscenario’s. Om de betrouwbare connectiviteit te garanderen, wordt de drive geleverd met een USB Type-C-naar-C-kabel en een USB Type-C-naar-A-kabel en is compatibel met Windows, Mac en Android-besturingssystemen. De solid-state-drive wordt geleverd met een 3-jarige beperkte garantie.

De nieuwe SSD schijf is vanaf februari 2020 verkrijgbaar. De prijs is vastgesteld op € 170 voor de 500GB, €250 voor 1TB opslag en €460 voor het 2TB model.