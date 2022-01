Samsung Exynos 2200 Samsung heeft de Exynos 2200 geïntroduceerd. Uiterst krachtige 4nm mobiele processor met op AMD RDNA 2-architectuur gebaseerde Samsung Xclipse GPU.

De Exynos 2200 SoC is eindelijk officieel aangekondigd door Samsung. In eerste instantie zou de introductie op 11 januari 2022 plaatsvinden. Op het laatste moment besloot Samsung echter al het bewijsmateriaal rondom de release van z’n websites en social media kanalen te verwijderen, waardoor er veel verwarring ontstond. Nu, een week later, is de chip alsnog aangekondigd. Het is de eerste Exynos chipset met AMD GPU en ondersteuning voor hardwarematige ray-tracing technologie en variabele rate shading – voor een ultieme gaming ervaring.

Ray-tracing is een rendering techniek dat ervoor zorgt dat gamebeelden er veel realistischer uitzien. Door zonlicht te simuleren kunnen er prachtige schitteringen en reflecties in het spel gecreëerd worden.

Variabel rate shading (VRS) is een techniek waarbij de schaduwsnelheid varieert voor verschillende delen van het frame. Zodoende hoeft de GPU minder belast te worden.

Technieken als ray-tracing en variable rate shading zijn niet eerder toegepast bij een mobiele processor. De eerste expert reviews zullen straks moeten uitwijzen of deze technologie ook goed tot z’n recht komt op een klein display als een smartphone.

De Sony PlayStation 5 en Xbox Series X beschikken eveneens over deze veelgeprezen features -net als tal van gaming PC’s overigens-, mede daarom is Samsung ervan overtuigd dat de Exynos 2200 vergelijkbare game prestaties kan leveren als een spelconsole.

Exynos 2200 levert console kwaliteit graphics op je smartphone

De Exynos 2200 is gebakken volgens het 4nm procedé. Het is de tegenhanger van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de MediaTek Dimensity 9000 en de A15 Bionic van Apple. De Exynos 2200 is een nieuw ontworpen mobiele processor met een op AMD RDNA 2-architectuur gebaseerde Samsung Xclipse GPU.

De Xclipse GPU is een hybride grafische processor die tussen de console en de mobiele grafische processor wordt geplaatst. De Xclipse GPU integreert tevens multi-IP-gouverneur (AMIGO) technologie, die de algehele prestaties en efficiëntie verbetert.

De benaming ‘Xclipse’ is een combinatie van ‘X’ van ‘Exynos’ en het woord ‘eclipse’. Als een zonsverduistering moet de Xclipse GPU een einde maken aan het oude tijdperk van mobiel gamen en het begin markeren van een spannend nieuwe dimensie.

Het is de eerste Exynos chip dat is gebakken op het geavanceerde 4 nanometer EUV-proces, gecombineerd met geavanceerde GPU- en NPU-technologie. In het persbericht meldt Samsung: “Met de meest geavanceerde Arm-gebaseerde CPU-kernen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn en een verbeterde neurale verwerkingseenheid (NPU), zal de Exynos 2200 de ultieme game-ervaring op mobiele telefoons mogelijk maken, evenals de algehele ervaring in apps voor sociale media en fotografie verbeteren.

De octa-core CPU van Exynos 2200 is ontworpen in een tri-clusterstructuur die bestaat uit een krachtige single-core Arm Cortex-X2, drie Cortex-A710 cores en vier energiezuinige Cortex-A510 kernen. Dit is vergelijkbaar met de Snapdragon 8 Gen 1 en Dimensity 9000. Over de kloksnelheden heeft Samsung echter nog geen informatie gedeeld. Hier komen we later in deze publicatie nog op terug.

Samsung’s nieuwe SoC biedt tevens verbeterde kunstmatige intelligentie (AI) mogelijkheden, dankzij de verbeterde NPU. De prestaties van de NPU zijn verdubbeld in vergelijking met zijn voorganger, waardoor meer parallelle berekeningen mogelijk zijn. De NPU biedt nu een hogere precisie met ondersteuning voor FP16 (16-bits drijvende komma), naast de energiezuinige INT8 (8-bits integer) en INT16.

De Exynos 2200 integreert ook een snelle 3GPP Release 16 5G-modem die zowel sub-6GHz als mmWave (millimetergolf) spectrumbanden ondersteunt. Met E-UTRAN New Radio – Dual Connectivity (EN-DC), die gebruikmaakt van zowel 4G LTE- als 5G NR-signalen, kan de modem de snelheid verhogen tot 10 Gbps.

Tenslotte wordt de nieuwe Samsung Exynos chip geleverd met Integrated Secure Element (iSE), om privé cryptografische sleutels op te slaan en om een ​​rol te spelen als RoT (Root of Trust). Ook is de inline-encryptie HW voor UFS en DRAM versterkt, zodat encryptie van gebruikersgegevens alleen veilig wordt gedeeld binnen het beveiligde domein.

Ondersteuning voor 200MP camera en 8K video @ 60fps

De architectuur van de beeldsignaalprocessor (ISP) is ontworpen om de nieuwste beeldsensoren te ondersteunen, voor een ultrahoge resolutie tot 200 megapixels. Gisteren werd bekend dat de Motorola Frontier vermoedelijk de eerste smartphone wordt met een 200MP camera – hiervoor zal in 2021 aangekondigde Samsung ISOCell HP1 beeldsensor worden ingezet.

Met 30 frames per seconde (fps) ondersteunt de ISP tot 108 MP in enkele cameramodus en 64+36 MP in dubbele cameramodus. Er kunnen maximaal zeven beeldsensoren worden aangesloten, waarvan er vier gelijktijdig aangestuurd kunnen worden. Voor video-opname ondersteunt de ISP een resolutie tot 4K HDR (of 8K).

De vernieuwde ISP en NPU maken geavanceerde AI-camera technologieën mogelijk, voor extra realistische resultaten. Bij het maken van een foto herkent de op machine learning gebaseerde AI-camera meerdere objecten, de omgeving en gezichten. Vervolgens worden instellingen zoals de kleur, witbalans, belichting, dynamisch bereik en meer automatisch aangepast, om mooiere kwaliteit kwaliteit te produceren.

Met ondersteuning voor 8K video’s zorgt de geavanceerde multi-format codec (MFC) van de Exynos 2200 voor prachtige hoogstaande videobeelden. Het decodeert video’s tot 4K met 240 fps of 8K met 60 fps en codeert tot 4K met 120 fps of 8K met 30 fps. Daarnaast wordt HDR10+ ondersteunt voor een groter dynamisch bereik.

Tot slot biedt de nieuwe Exynos ondersteuning voor een extra hoge 144Hz refresh-rate. Vooralsnog bieden Samsung telefoons maximaal 120Hz ondersteuning. Dat zal tevens gelden voor de komende maand verwachte Galaxy S22 serie. Desondanks zijn er al wel 144Hz telefoons verkrijgbaar van andere merken, waaronder de Motorola Edge 30 Ultra en de Xiaomi Mi 10T.

De Exynos 2200 is momenteel in massaproductie. Mogelijk dat deze SoC komende maand als eerst wordt toegepast in de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 serie

Er gaan al vele maanden geruchten de ronde dat Samsung Korea te kampen heeft (gehad) met serieuze problemen rondom de ontwikkeling van de Exynos 2200. Het zou zelfs zo erg zijn dat Samsung heeft besloten om ditmaal uitsluitend gebruik te maken van de Snapdragon processor voor de S22 modellen.

Eerder deze week waren er opnieuw meerdere bronnen die meldden dat de Galaxy S22 niet wordt voorzien van de Exynos 2200. Dat gerucht werd vervolgens weer direct tegengesproken door een andere leaker, die meldt dat Samsung in ieder geval in de UK nog gewoon gebruik zal maken van hun eigen chip.

Normaliter kiest Samsung ervoor om haar high-end S-serie modellen van twee verschillende chips te voorzien – afhankelijk van de regio. In Europa krijgen we de Exynos variant, in andere werelddelen – waaronder Amerika – wordt de Qualcomm Snapdragon tegenhanger ingezet. Laatstgenoemde biedt doorgaans betere prestaties.

Afgaande op voorgaande jaren zullen de Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra in Nederland dus worden voorzien van de Exynos 2200. We zijn door de tegenstrijdige berichten in ieder geval extra benieuwd geworden naar de prestaties van deze nieuwe mobiele processor.

Heeft Samsung met de nieuwe Exynos 2200 inderdaad een next-gen chip in handen, waarmee het serieuze competitie kan bedrijven met de Snapdragon 8 Gen 1 of zal de Exynos toch weer het onderspit delven? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Al met al bestaat er nog altijd veel twijfel omtrent de nieuwe Exynos 2200. Het is ook opmerkelijk dat Samsung geen kloksnelheden heeft onthuld – volgens sommige is dit juist waar het op hangt. Ook de GPU lijkt minder veelbelovend te zijn dan Samsung ons wil doen laten geloven.

De bekende leaker Ice Universe meldt op Twitter dat GFXBench Aztec Ruins de volgende scorens uitwijst:

• Snapdragon 8 Gen 1 – 143fps

• Snapdragon 888 – 116 fps

• Exynos 2200 – 109 fps

• Exynos 2200 – 71 fps

Uit deze test resultaten kun je concluderen dat de nieuwe SoC betere prestaties zal bieden dan z’n voorganger, maar minder goed presteert dan de Qualcomm Snapdragon tegenhanger. Zelfs de Snapdragon 888 van vorig jaar behaalde betere resultaten, dat is toch opmerkelijk te noemen.

Veruit de meeste Samsung gebruikers lijken ook de voorkeur te geven aan Qualcomm’s chip. Ice Universe hield vorige week een poll via Twitter met de vraag ‘Europese Samsung-gebruikers, willen jullie de Exynos of Snapdragon voor de Galaxy S22?’ Van de ruim 21.000 respondenten geeft 18,7% aan de Exynos 2200 te prefereren, 81.3% verkiest de Snapdragon 8 Gen 1.