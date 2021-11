Motorola Edge 30 Ultra 5G smartphone Binnenkort zal Lenovo de Motorola Edge 30 Ultra presenteren. De smartphone verschijnt in een serie 3D renders met een plat 6,67” 144Hz AMOLED display.

De afgelopen weken is de een na de andere onofficieel aangekondigde Motorola telefoon online verschenen. Zo wordt binnenkort de Motorola Moto G200 verwacht. Enkele dagen geleden publiceerde we ook over de Moto G Power 2022. Binnenkort wordt ook de Moto G31 verwacht. Ditmaal gaat het echte over de Motorola Edge 30 Ultra. In sommige landen, waaronder China, zal dit toestel onder de modelnaam Motorola Edge X worden uitgebracht. Vermoedelijk gaat het om de opvolger van de Motorola Edge 20 Pro, die sinds oktober verkrijgbaar is in Nederland.

Verwacht wordt dat de Motorola Edge 30 Ultra binnenkort officieel geïntroduceerd zal worden. Er zijn inmiddels al verschillende specs online verschenen. Dankzij OnLeaks en 91Mobiles komen daar nu een serie product renders bij. De high-end 5G telefoon krijgt een groot AMOLED display met een in-display vingerafdruksensor en een drievoudige camera.

Motorola Edge 30 Ultra met Snapdragon 898

Het gaat om een high-end Motorola smartphone met een krachtige chipset. Het toestel wordt naar verluidt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 898 SoC. Althans, dat is de voorlopige benaming. Eerder vandaag meldde de bekende leaker Ice Universe via Twitter dat de nieuwe chipset van Qualcomm onder de naam Snapdragon 8 Gen1 in de markt zal worden gezet. Sommige andere geloven dat het gaat om de Snapdragon 895.

Ongeacht de benaming, het gaat om de meest geavanceerde Snapdragon processor, die Qualcomm hoogstwaarschijnlijk aankomende maand officieel zal aankondigen. Mogelijk wordt de Edge 30 Ultra de allereerste smartphone die voorzien wordt van deze chipset. Komend jaar zal deze high-end processor in meer vlaggenschip modellen worden toegepast, waaronder de Samsung Galaxy S22 serie, de Xiaomi 12, de OnePlus 10 en de Oppo Find X5.

De Motorola Edge 30 Ultra wordt naar verluidt uitgerust met 8GB/12GB RAM. Opmerkelijk genoeg zou het gaan om het nieuwe en extra snelle Samsung LPDDR5x werkgeheugen. Daarnaast zal er keuze worden geboden uit 128GB en 256GB UFS 3.1 opslaggeheugen.

Groot AMOLED display met 144Hz refresh-rate

Waarschijnlijk wordt de Edge 30 Ultra 5G uitgerust met een 6,67-inch AMOLED display met een extra hoge 144Hz refresh-rate. Dat geldt overigens ook al voor de Edge 20 Pro. Deze hoge verversingsfrequentie wil het bedrijf komend jaar bij meer toestellen gaan toepassen, waaronder ook de Moto G200. Ook andere merken, zoals Xiaomi, hebben reeds enkele telefoons in het assortiment met zo’n hoge refresh-rate. Het OLED display zal tevens HDR10+ ondersteuning bieden.

Voor de selfiecamera wordt er bovenin, in het midden van het scherm, een ponsgat gemaakt. De front-camera krijgt een 60 megapixel beeldsensor om hoge resolutie selfies te kunnen maken. Uiteraard is deze camera ook inzetbaar voor het voeren van videogesprekken of om te vloggen.

Op de productbeelden is te zien dat de power-knop aan de linkerzijde gesitueerd is. Aan de rechterzijde worden de volume toetsen en de Google Assistent knop geplaatst. De onderzijde biedt toegang tot de USB Type-C poort, ook wordt hier een microfoon en een speaker geplaatst. Het betreft overigens een stereo speaker telefoon.

Triple-camera zonder zoomlens

Op de achterzijde is een ovaalvormig camera-eiland te zien, die in de linker bovenhoek geplaatst is. Naast een drietal lenzen en een LED flitser wordt er ook een noise-cancelling microfoon toegevoegd – voor het maken van video-opnames met hoge kwaliteit geluidsfragmenten. Volgens 91Mobiles bestaat het triple-camera systeem uit een 50MP groothoekcamera, een 50MP ultra-groothoekcamera en ten slotte een 2 megapixel dieptecamera.

Jammer genoeg lijkt een telefoto zoomlens te ontbreken bij de Edge 30 Ultra. Terwijl de Edge 20 Pro wel is uitgerust met een 8MP telefoto camera met OIS en 5x optische zoom. Video’s kunnen waarschijnlijk in 8K resolutie worden opgenomen.

Verwacht wordt dat het Ultra model binnen de Edge 30 modellenreeks wordt uitgerust met een krachtige 5.000 mAh batterij. Daarmee zou je minstens anderhalve dag vooruit moeten kunnen. Vermoedelijk zal het toestel compatibel zijn met een 30W TurboPower oplader.

Het toestel zal draaien op het Android 11 besturingssysteem en wordt IP52 gecertificeerd. Dat houdt in dat de telefoon stof- en spatwaterdicht is. De Edge 30 Ultra zal in ten minste twee kleuren arriveren: blauw en grijs. Het nieuwe telefoonmodel zal vermoedelijk nog vóór 2022 officieel geïntroduceerd worden door Lenovo. Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Een adviesprijs rond de €700 – €750 ligt in de lijn der verwachtingen.