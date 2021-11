Motorola Moto G Power 2022 model In januari zal Lenovo de Motorola Moto G Power 2022 aankondigen. Officiële persafbeeldingen tonen vernieuwde ontwerp, ook alle specs liggen op straat.

De Moto G Power 2021 behoort tot één van de budget toestellen van Motorola. De ‘Power’ benaming slaat op de lange accuduur, de 5.000 mAh batterij houdt het wel drie dagen vol. Inmiddels is er informatie opgedoken omtrent z’n opvolger, de Moto G Power 2022. Het toestel krijgt een vernieuwd design en betere specs dan z’n voorganger. Of het nieuwe telefoonmodel ook in Nederland gevoerd zal worden blijft nog even onbekend. Het 2021 model is niet in ons land uitgebracht, in tegenstelling tot het 2020 model.

De informatie, inclusief officiële product afbeeldingen, werd gepubliceerd door GizNext. De website meldt dat het vierkante camerasysteem zal worden vervangen voor een rechthoekige camera-module. Het gaat om een drievoudige camera die verticaal van elkaar, in de linker bovenhoek wordt geplaatst.

Motorola Moto G Power 2022 met 90Hz scherm

De voorzijde van de budget telefoon vertoont nog altijd erg brede schermranden, met name aan de onderzijde ‘de kin’. De plaatsing van de punch-hole selfiecamera wordt gewijzigd. Deze wordt bij het 2022 model niet in de linker bovenhoek, maar centraal in het midden geplaatst.

Het herkenbare Motorola logo op de achterzijde wordt gehandhaafd, Hier zal de vingerafdruksensor in verwerkt worden, aldus GizNext. Bij het voorgaande model werd deze echter in de power-knop verwerkt. Het is aannemelijker dat de vingerafdruksensor bij het 2022 model ook aan de zijkant van het toestel wordt geïntegreerd – dat door velen als gebruiksvriendelijker wordt ervaren dan plaatsing op de achterzijde.

Aan de rechterzijde worden de volumetoetsen en de power-knop geplaatst. De linkerzijde zal toegang bieden tot het SIM-compartiment. De Motorola Moto G Power 2022 wordt IP52 gecertificeerd, wat inhoudt dat de telefoon beschermt is tegen stof en waterspetters. Zowel het frame als het achterpaneel zal uit kunststof worden vervaardigd.

Het toestel wordt naar verluidt uitgerust met een 6,5-inch Max Vision TT display met een display resolutie van 720×1600 pixels. Het scherm heeft een beeldverhouding van 20:9. Nieuw wordt de ondersteuning voor de 90Hz refresh-rate.

De nieuwe Moto G Power zal worden aangedreven door de Helio G37 SoC. Standaard wordt de smartphone voorzien van 4GB RAM en 64GB ROM. Het wordt tevens mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaartje. De nieuwe budget telefoon zal draaien op het Android 11 besturingssysteem.

Aangaande de camera’s, vermoedelijk zal de Motorola G Power voorzien worden van een 8 megapixel selfiecamera met een f/2.0 lens. Het triple-camerasysteem aan de achterzijde herbergt een 50MP groothoekcamera (f/1.8) en een 2 megapixel dieptesensor (f/2.4). Over de derde camera is vooralsnog geen informatie bekend. Mogelijk gaat het opnieuw om een 2MP macro-camera.

De G Power 2022 zal net als z’n voorganger worden uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Standaard wordt er hoogstwaarschijnlijk een 10W oplader meegeleverd, die via de USB-C poort aan de onderzijde van de telefoon is aan te sluiten. Verder zal het instapmodel ook over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken. Ook Bluetooth, WiFi, NFC en GPS worden ondersteunt.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Het 2021 model werd begin januari aangekondigd, de kans is groot dat het 2022 model ook in januari zal arriveren. Het voorgaande model kreeg een adviesprijs van $170 USD en werd uitgebracht in de kleuren Frash Gray en Polar Silver.

Uit de gelekte renders blijkt dat de Moto G Power 2022 in ieder geval in het donkergrijs zal verschijnen, waarbij de achterzijde een unieke structuur bevat. Vermoedelijk zal Lenovo ook nog een tweede kleur introduceren, hier horen we binnenkort ongetwijfeld meer over.