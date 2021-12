Motorola RAZR 3 met vernieuwde user interface Motorola ontwikkelt camera interface voor het gebruik van opvouwbare telefoon in half open stand. Vergelijkbaar met de Flex mode van de Samsung Z Flip 3.

Er is een nieuwe Motorola RAZR smartphone in ontwikkeling, zo liet de CEO van Lenovo eerder deze maand weten via het Chinese social media platform Weibo. De opvolger van de RAZR 5G zal op verschillende punten worden verbeterd. De 3de generatie opvouwbare telefoon wordt krachtiger, krijgt een vernieuwd design en een nieuwe user interface, aldus de topman. Voor het gemak noemen we dit toestel de Motorola RAZR 3, over de benaming is echter nog geen duidelijkheid.

Details omtrent de vernieuwde interface zijn nog niet vrijgegeven. Desondanks kan een onlangs gepubliceerd patent mogelijk meer opheldering geven. Het lijkt erop dat de nieuwe Motorola klaptelefoon wordt voorzien van een soort van Flex mode, zoals we kennen van de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3 – en de FlexForm modus van de recent geïntroduceerde Oppo Find N. Hierbij wordt de interface automatisch aangepast, zodra het toestel in half open stand gebruikt wordt. Dit komt de algehele gebruikerservaring ten goede.

Motorola RAZR klaptelefoon met FLEX mode

Het betreft een patent dat Motorola Mobility LLC in juli 2020 heeft aangevraagd. De documentatie getiteld ‘Foldable display viewfinder user interface’ werd op 16 december 2021 gepubliceerd.

Het gaat in hoofdzaak om het gebruik van de camera app in half open stand. De gebruiker kan dan foto’s maken met de selfiecamera of de reguliere camera aan de achterzijde. Wanneer de klaptelefoon in een hoek wordt vastgehouden, om de juiste compositie te bepalen, kan het lastig zijn om het scherm en dus de viewfinder goed te zijn.

Afhankelijk van de hoek waarin het toestel wordt vastgehouden zal de viewfinder op het bovenste of onderste displaydeel getoond worden. Dit wordt onder andere bepaald met behulp van de front-camera, deze detecteert of het gezicht van de gebruiker voldoende zicht heeft op het flexibele scherm. Als dat niet het geval is wordt de viewfinder op het onderste displaydeel getoond.

Patent description: The wireless device implements an image viewfinder module that can determine a semi-folded state of the foldable display screen, and the viewfinder user interface can be displayed on an approximate half section of the foldable display screen in the semi-folded state. The image viewfinder module can determine that an upper display section of the foldable display screen is not viewable in the semi-folded state of the foldable display screen, such as based on a camera image view from a front-facing camera, and the viewfinder user interface can then be displayed on a lower display section of the foldable display screen in the semi-folded state.

De gebruiker heeft ook zelf de mogelijkheid om middels een simpele swype beweging de viewfinder te verplaatsen van het onderste naar het bovenste display – en visa versa.

Verwachtingen Motorola RAZR 3 opvouwbare telefoon

Hoewel je bij patenten nooit zeker weet of deze technologie ook daadwerkelijk te vinden zal zijn in de volgende generatie toestellen die op de markt komen, is het zeer waarschijnlijk dat de Motorola RAZR 3 over zo’n type user interface zal beschikken.

Temeer omdat concurrerende devices zoals de Galaxy Z Flip 3 over zo’n zelfde soort functionaliteit beschikken. Bovendien dateert de aanvraag van dit patent uit halverwege 2020, wat inhoudt dat het bedrijf inmiddels voldoende ontwikkeltijd heeft gehad om dit ook daadwerkelijk te implementeren.

Waarschijnlijk zal deze mogelijkheid ook niet beperkt blijven tot de viewfinder. Als de telefoon middels sensoren kan detecteren in welke stand het toestel gebruikt wordt, kan ook de weergave van apps worden aangepast aan de hand van het gebruik. Zoals bij de Gallery app en de Phone app. Ook bij het voeren van een video gesprek kan deze vernieuwde user-interface uitkomst bieden.

Het blijft nog even de vraag wanneer de Motorola RAZR 3 officieel wordt aangekondigd. Eerder deze maand werd de Huawei P50 Pocket geïntroduceerd, als eerste clamshell van het merk. In de eerste helft van 2022 worden er ook verschillende andere opvouwbare smartphones verwacht. Hoewel de meeste zullen uitvouwen tot tablet-formaat. Denk bijvoorbeeld aan de Honor Magic V, die komende maand verwacht wordt.

Download official documentation: Motorola RAZR 3 user interface.