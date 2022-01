Motorola Moto Tab G70 tablet De Moto Tab G70 wordt de tweede Motorola tablet. Met een groot 11” display, Android 11 OS, hoogwaardige audio, goede camera en een krachtige batterij.

Vorig jaar bracht Lenovo de eerste tablet uit onder de merknaam Motorola. Het ging om de Motorola Moto Tab G20, een 8” budget tablet. Inmiddels lijkt het bedrijf zich klaar te stomen om een nieuw model aan te kondigen. Het gaat om de Moto Tab G70. Van deze tablet werd afgelopen jaar al een vermelding gespot in de Google Play Console app. Inmiddels staat de nieuwe Motorola tablet ook vermeld op de website van het Indiase e-commerce bedrijf Flipkart. Het blijft nog even de vraag of deze handzame PC ook in andere landen wordt uitgebracht.

De Motorola Moto Tab G70 is een Android 11 tablet met een 11” display en een 2K resolutie (1200×2000 pixels). De display biedt een helderheid van 400 nits. Het scherm is gecertificeerd door TÜV, die een ‘Certified Eye Protection’ heeft toegekend aan de Tab G70. Dat betekent dat de display bescherming biedt aan je ogen tegen schadelijk blauw licht – waardoor je ogen minder snel vermoeid raken bij het turen naar het beeldscherm. Ook is er een HD Concent Certification afgegeven, voor Amazon Prime Video en Netflix.

Motorola Tab G70 een 11” Android tablet

De Motorola Tab G70 heeft een slanke aluminium behuizing, met redelijk dikke schermranden. De tablet toont erg veel similariteit met de Lenovo Tab P11 Pro. Zeker ook als je kijkt naar de achterzijde, die in twee kleuren is opgetrokken.

De nieuwe Motorola tablet wordt aangedreven door een MediaTek Helio G90T SoC met 4GB RAM en 64GB ROM. Het geheugen is tevens uitbreidbaar tot 1TB middels een microSD geheugenkaart.

Het mobiele device draait op het Android 11 besturingssysteem. Zoals we van Motorola devices gewend zijn biedt het apparaat een pure Android ervaring. Uiteraard kun je ook gebruik maken van alle Google services en apps. Google Kids Space is eveneens voorgeïnstalleerd, met tal van apps, games en boeken speciaal afgestemd op het gebruik door kinderen.

De Tab G70 is IP52 gecertificeerd, wat inhoudt dat de tablet spatwaterdicht is. Mocht je een keer een glas morsen terwijl je op de tablet bezig bent, dan zou dit niet direct negatieve consequenties moeten hebben.

Verder wordt de Motorola Moto Tab G70 voorzien van vier luidspeakers met hoogwaardig Dolby Atmos geluid. Over het camerasysteem zijn vooralsnog weinig details bekend. Desondanks staat op Flipkart vermeld dat het gaat om een ‘Best in class camera system’. Mogelijk gaat het om een 8MP selfiecamera met Full HD video functionaliteit. Daarnaast lijkt er op de achterzijde een 13MP camera met autofocus te worden geïntegreerd.

De nieuwe Motorola tablet wordt uitgerust met een krachtige 7.700 mAh batterij met ondersteuning voor 20W Rapid Charger. De accu is krachtig genoeg om tot 15 uur achtereen te gebruiken voor entertainment, werk en andere doeleinden.

De beelden die gebruikt zijn in deze publicatie zijn afkomstig van Evan Blass, aka evleaks, die op Twitter verschillende high-resolutie persbeelden heeft gedeeld van de toekomstige Motorola tablet. Verwacht wordt dat de Moto Tab G70 later deze maand officieel geïntroduceerd zal worden in India. Onduidelijk is of de nieuwe Android tablet ook in andere landen wordt uitgebracht.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. Uit de beelden valt op te maken dat de tablet in ieder geval in de kleuren grijs en blauw wordt uitgebracht.