Motorola RAZR 3 opvouwbare smartphone Lenovo werkt aan een nieuwe Motorola RAZR klaptelefoon. De 3de generatie wordt krachtiger, krijgt grotere displays en een verbeterde user-interface.

Toon pagina inhoud

Lenovo behoorde tot de eerste fabrikanten die een opvouwbare smartphone heeft uitgebracht. Het was november 2019 toen de Motorola RAZR werd geïntroduceerd, als allereerste clamshell telefoon met een flexibel scherm. Tot dus ver waren er alleen tablet-formaat foldables gepresenteerd – de Royole Flexpai, de Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X. De Samsung Galaxy Z Flip zou pas enkele maanden later verschijnen. In 2020 bracht Lenovo een vernieuwde variant op de markt, genaamd de RAZR 5G.

Hoewel er dit jaar geen nieuwe RAZR smartphone is verschenen, heeft de CEO van het bedrijf via Chinese social media te kennen gegeven dat er wel degelijk een opvolger in aantocht is. Voor het gemak noemen we deze klaptelefoon de Motorola RAZR 3, de benaming staat echter nog niet vast. Het toestel wordt krachtiger, krijgt een vernieuwd design en een verbeterde user-interface, aldus Chen Jin, topman bij Lenovo.

Motorola RAZR klaptelefoon met groter display

Het lijkt aannemelijk dat de vormfactor onveranderd blijft. Ten slotte wordt de RAZR serie al sinds 2004 gevoerd. Destijds was het de beste verkochte clamshell telefoon serie ter wereld. De kans is dan ook zeer groot dat de nieuwe RAZR opnieuw een clamshell model wordt.

Bovendien zijn deze type modellen populairder, zo is de Galaxy Z Flip 3 beduidend vaker verkocht dan de Galaxy Z Fold 3. De prijs speelt hier uiteraard ook een belangrijke rol in, want de Flip gaat voor €1.050 over de toonbank, terwijl de Fold variant voor €1.800 in de markt is gezet. Een aanzienlijk verschil dus.

Details omtrent het design van de RAZR 3 zijn vooralsnog schaars. Het lijkt in ieder geval vast te staan dat beide displays groter worden dan voorheen. Om een idee te krijgen, de RAZR 5G beschikt over een 2,7” OLED cover-scherm en een 6,2” scherm aan de binnenzijde.

Nieuw scharnier verminder vouwnaad van het opvouwbare display

Ook het scharnier wordt herzien. Het Lenovo Research Institute heeft een ‘Star Orbit Hinge’ ontwikkeld die nagenoeg geen vouwlijn vertoont, aldus het bedrijf. Bij de eerste twee generatie RAZR toestellen was de vouw wel degelijk zichtbaar en voelbaar. Net zoals het geval is bij de Galaxy Z devices.

Bij de meest recent geïntroduceerde vouwtelefoons, de Oppo Find N en Huawei P50 Pocket, is de vouwnaad beduidend minder goed zichtbaar. Dat biedt hoop voor de toekomst. Opmerkelijk hierbij is dat Oppo gebruik lijkt te maken van een soortgelijk scharnier als Lenovo.

In 2018 rapporteerde LetsGoDigital al eens over een bijzonder innovatief Motorola scharnier. Door een hitte element toe te voegen in het scharnier wordt de vouwlijn rechtgetrokken. Of Lenovo ook daadwerkelijk voornemens is om deze technologie te implementeren is niet bekend.

Ook heeft Motorola in het verleden een octrooi ingediend voor een opvouwbare smartphone met gesture bediening en één voor side-touch functionaliteit, waarbij de virtuele knoppen ter vervanging dienen van de fysieke knoppen. Zodoende krijgt de telefoon een extra futuristische uitstraling. Ook van deze technologie is onbekend of we die in de RAZR 3 zullen terugzien.

Motorola RAZR 3 5G biedt verbeterde prestaties

Het nieuwe vouwtoestel zal beter presteren dan voorgaande Moto RAZR telefoons, zo luidt de officiële verklaring. Weinig verrassend overigens, ten slotte worden de processoren keer op keer sneller en krachtiger. Zodoende is het sowieso aannemelijk dat een 2022 model krachtiger is dan een 2020 model.

Daar komt bij dat de RAZR 5G niet direct bekend stond om z’n sublieme processor. De clamshell werd namelijk voorzien van een mid-range Qualcomm Snapdragon 765G met 8GB RAM en 256GB ROM. Het is vooralsnog onbekend door welke chip het nieuwe model aangedreven zal worden. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het toestel ook 5G ondersteuning zal bieden.

Verder is het aannemelijk dat de klaptelefoon draait op het Android 12 besturingssysteem. Motorola smartphones bieden een pure Android ervaring, dat door veel gebruikers als erg plezant wordt ervaren.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Zowel de eerste als tweede generatie RAZR werd voor €1.500 in de markt gezet. Dat was gezien de matige processor stevig aan de prijs. De RAZR 5G wordt overigens nog altijd aangeboden via de website van de fabrikant, voor een schokkende €1.300.

Toen dat toestel uitkwam was er echter bijzonder weinig concurrentie. Inmiddels is de foldable markt een stuk omvangrijker geworden. Zo werd deze maand zowel de Huawei P50 Pocket als de Oppo Find N geïntroduceerd. Daarnaast hebben we natuurlijk de Z Flip 3 die voor een competitieve prijs in de markt is gezet en bovendien een stuk geavanceerder is dan de huidige RAZR.

Het blijft dan ook nog even de vraag of Lenovo voldoende verbeteringen kan aanbrengen en tegelijkertijd een lagere prijs kan hanteren – om zodoende de Motorola RAZR 3 extra aantrekkelijk te maken.

De voorgaande klaptelefoons van Motorola zijn ook in Nederland uitgebracht. We zijn dan ook positief gestemd over de verkrijgbaarheid van de 3de generatie. Dat zou overigens ook de concurrentie goed doen, want telefoons zoals de P50 Pocket en de Find N zijn uitsluitend in China verkrijgbaar. Dat geldt ook voor de Xiaomi Mi Mix Fold en de Huawei Mate X2.

Oftewel; de RAZR 5G, de Z Fold 3 en de Z Flip 3 zijn momenteel de enige modellen die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Komend jaar wordt ook de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 verwacht – de Flip 4 zal ongetwijfeld een geduchte concurrent worden van de RAZR 3.

Wanneer de nieuwe Motorola opvouwbare smartphone wordt gepresenteerd is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk krijgen we hier in het eerste kwartaal van 2022 meer over te horen. Volgende maand zal ook de Honor Magic V worden aangekondigd, ook de Vivo Fold zal niet lang meer op zich laten wachten. Daarnaast wordt komend jaar de Xiaomi Mix Fold 2 en de Huawei Mate X3 verwacht. Genoeg nieuwe vouwbare modellen om naar uit te kijken dus!