Motorola Moto G50 Naast de Moto G100 zal Lenovo binnenkort ook de Moto G50 aankondigen. Zo ziet het toestel eruit en dit is wat je van de budgettelefoon mag verwachten!

Binnenkort zal Lenovo een nieuwe budget smartphone introduceren, het gaat om de Motorola Moto G50. Het toestel zal hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig met de veelbelovende Moto G100 worden aangekondigd. Beide toestellen bieden 5G ondersteuning. Afgelopen week verschenen er al verschillende product renders van de Motorola Moto G100 online. Ditmaal heeft LetsGoDigital ook de product afbeeldingen van de Motorola G50 weten te bemachtigen.

Uit de afbeeldingen valt op te maken dat deze budget telefoon over redelijk brede schermranden beschikt, vooral de kin aan de onderzijde is behoorlijk fors. Er is een v-vormige inkeping aangebracht, voor de 13 megapixel selfie-camera. Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst, waarvan de hoofdcamera over een 48 megapixel beeldsensor beschikt. Vermoedelijk wordt er daarnaast een 5 megapixel macro camera en een 2 megapixel diepte camera geïmplementeerd. Uiteraard zal er ook een LED flitser beschikbaar zijn.

Ook de vingerafdruksensor wordt op de achterzijde geplaatst, verwerkt in het Motorola logo. Qua design toont de Moto G50 veel gelijkenissen met de reeds geïntroduceerde Moto G30. De nieuwe budget telefoon van Motorola zal tevens over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken, ook de USB-C poort wordt aan de onderzijde geplaatst.

Motorola Moto G50 met grote accu

Vermoedelijk wordt de Motorola G50 aangedreven door de Snapdragon 480 chipset. Er wordt waarschijnlijk 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Ten slotte is de verwachting dat de G50 over een forse accu zal beschikken met een capaciteit van 5.000 mAh. Opladen kan met een maximaal laadvermogen van ‘slechts’ 10 Watt. De smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem.

Over de displaygrootte is vooralsnog geen informatie bekend. Vermoedelijk betreft het een LCD display. Het ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen dat het scherm van de G50 ook ondersteuning zal bieden voor de 90 Hertz refresh-rate. Dit is namelijk ook het geval bij de goedkopere G30.

Morgen organiseert Lenovo een online evenement. Vermoedelijk wordt tijdens dit event zowel de Motorola Moto G100 als de Moto G50 gepresenteerd. Afgaande op de afbeeldingen verschijnt de G50 in de kleuren blauw en zwart. Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. De G30 is sinds kort verkrijgbaar voor €200, vermoedelijk zal de G50 een adviesprijs krijgen van rond de €230 – €250. Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement.

We verwachten dat de nieuwe Moto G-smartphones ook in Nederland worden uitgebracht, uiteraard zullen de telefoons ook met abonnement verkrijgbaar zijn. Zodoende kun je korting krijgen op de toestelkosten.

De Motorola G100 wordt, zoals de naam al doet vermoeden, het meest geavanceerde model. Deze smartphone krijgt een extra krachtige chipset, waarmee het kan concurreren tegen beduidend duurdere vlaggenschip toestellen.