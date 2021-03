Motorola Moto G100 Lenovo introduceert binnenkort de Motorola Moto G100. Deze betaalbare smartphone met krachtige processor neemt het op tegen de topmodellen.

Onlangs werd de Motorola Moto G30 uitgebracht in Nederland. Binnenkort zal Lenovo nog een Moto G smartphone introduceren, het gaat om de Motorola Moto G100. Afgelopen maand verscheen het toestel al in de Geekbench database, hierbij werd codenaam ‘Nio’ vermeld. Opvallend genoeg is er onlangs nog een smartphone aangekondigd in China, onder de naam Edge S. Dit model had tevens codenaam Nio, waardoor al snel de gedachte ontstond dat het om een rebranded variant gaat, voor de internationale markt.

Inmiddels kunnen we dit nieuws bevestigen. De Nederlandse vergelijkingswebsite Mobiel Kopen heeft een reeks product afbeeldingen weten te bemachtigen, waarop de nieuwe Motorola G100 van alle kanten getoond wordt. Het toestel heeft exact hetzelfde ontwerp als de Motorola Edge S. De dubbele selfie-camera en de vierkant vormgegeven quad-camera aan de achterzijde zijn hierbij erg kenmerkend.

Motorola G100 aangedreven door Snapdragon 870

Aan de hand van de Geekbench test resultaten was al bekend dat de Moto G100 zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 870 chipset. Het gaat om de opvolger van de Snapdragon 865 (Plus), die vorig jaar in veel vlaggenschip smartphones werd geïntegreerd. Dit jaar heeft Qualcomm overigens twee high-end mobiele processoren aangekondigd, naast de 870 is ook de nog krachtigere Snapdragon 888 geïntroduceerd. Laatstgenoemde is onder andere in de Xiaomi Mi 11 en Oppo Find X3 Pro toegepast.

De Motorola G100 wordt voorzien van 8GB werkgeheugen. Vermoedelijk worden er twee varianten beschikbaar gesteld, met keuze uit 128GB en 256GB opslaggeheugen. Het toestel draait op het Android 11 besturingssysteem.

Afgaande op de Chinese Edge S, is het aannemelijk dat de Motorola G100 wordt uitgerust met een 6,7-inch AMOLED display met een 2520×1080 pixel resolutie. Het scherm heeft een maximale refresh-rate van 90 Hertz. In de linkerbovenhoek is een dubbele punch-hole camera aangebracht, bestaande uit een 16 megapixel groothoekcamera en een 8 megapixel ultragroothoekcamera. De vingerafdruksensor wordt in de power-knop, aan de zijkant van het toestel verwerkt. Ook de Google Assistent kan geactiveerd worden via de knop aan de zijkant.

Dubbele selfie-camera en 64 megapixel quad-camera

Op de achterzijde is een viervoudige camera aangebracht met een dubbele LED flitser. Het om een 64 megapixel groothoekcamera, een 16 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel dieptecamera en ten slotte een 3D ToF dieptecamera. Video’s kunnen in 6K resolutie @ 30fps worden vastgelegd. Daarnaast wordt ‘Audio Zoom’ ondersteunt, zo valt uit de afbeeldingen af te lezen.

Lenovo zal deze krachtige smartphone ook uitrusten met een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Verder wordt de smartphone voorzien van een grote batterij met een capaciteit van 5.000 mAh. Snelladen wordt ondersteunt met een maximaal laadvermogen van 20 Watt.

In China werd de Edge S uitgebracht in twee kleuren, blauw en zilver. De smartphone kreeg een vanaf prijs van ¥1999, omgerekend nog geen €260. Uit de afbeeldingen valt op te maken dat de Moto G100 in dezelfde kleurvarianten wordt uitgebracht. In Europa zullen de adviesprijzen ongetwijfeld wat duurder uitvallen, desalniettemin wordt dit een bijzonder snelle en krachtige smartphone voor z’n prijs. Het is zeker niet ondenkbaar dat Lenovo de Motorola Moto G100 deze maand nog officieel zal aankondigen.