Oppo Find X3 Pro smartphone met microscooplens Oppo lanceert een nieuw topmodel smartphone. De Oppo Find X3 Pro is iets goedkoper dan zijn voorganger, maar mist ook een aantal (essentiële) functies.

Toon pagina inhoud

Onlangs kwam Oppo nog negatief in het nieuws, doordat de Chinese smartphonefabrikant inbreuk heeft gemaakt op het intellectueel eigendom van twee Amerikaanse bedrijven; Apple en Tom Ford. Verschillende media, waaronder RTL, rapporteerde over deze duistere praktijken. In de tussentijd heeft het bedrijf haar nieuwe smartphone line-up aangekondigd. De Oppo Find X3 smartphone serie is officeel geïntroduceerd en bestaat dit jaar uit drie modellen.

Naast een relatief goedkoop Lite model en een Neo model is er ook een nieuw topmodel aangekondigd; de Oppo Find X3 Pro. Het is de opvolger van de één jaar oude Find X2 Pro en de directe concurrent van de Galaxy S21 Ultra, de iPhone 12 Pro Max, de Xiaomi Mi 11 en de later deze maand verwachte OnePlus 9 Pro. Veel functies van de X3 Pro komen overeen met z’n voorganger, wel is de camera aan de achterzijde geheel vernieuwd. Deze is behoorlijk groot vormgegeven en bevat een 60x microscooplens.

Net als zijn voorganger is de Find X3 Pro uitgerust met een 6,7-inch afgerond QHD+ scherm dat 1 miljard kleuren kan weergeven. Ook de verversingssnelheid van 120 Hertz is gehandhaafd. De maximale piekhelderheid is 1300 nits. Oppo is overigens niet de enige fabrikant die inzet op een accuraat kleurbereik, ook de OnePlus 8 Pro en de Honor V40 kunnen een miljard kleuren weergeven. Het is overigens de vraag wat je hieraan hebt, want het menselijk oog kan ‘slechts’ 10 miljoen kleuren onderscheiden.

In de linker bovenzijde van het scherm is een gaatje gemaakt voor de selfiecamera. Deze punch-hole camera herbergt een 32 megapixel beeldsensor en een 5P lens. Dit betreft dezelfde front-camera als die van de Find X2 Pro. Autofocus en optische beeldstabilisatie wordt overigens niet ondersteund door de front-camera.

Vernieuwde camera met 60x microscooplens

De camera aan de achterzijde is geheel vernieuwd, zowel qua vormgeving als het aantal camera’s en toegepaste lenzen. De cameramodule steekt nog verder uit de behuizing, een duidelijk nadeel hiervan is dat je de telefoon niet plat op tafel kunt leggen zonder dat deze gaat wiebelen. Door een telefoonhoesje te gebruiken kun je dit wel beperken, desalniettemin ben ik er zelf geen voorstander van dat camera’s steeds bombastischer worden.

De Oppo Find X3 Pro beschikt over een quad-camera. Er is een 50 megapixel groothoekcamera met OIS ingebouwd, evenals een 50 megapixel ultragroothoekcamera, een 13 megapixel telefotocamera met 5x Hybrid zoom en 20x digitale zoom en ten slotte een 3 megapixel microscooplens waarmee je 60x kunt inzoomen.

Oppo neemt daarmee afscheid van de 10x Hybrid zoom functie, die in de Find X2 Pro was ingebouwd. Het voordeel van hybrid zoom, ten opzichte van digitale zoom, is dat er geen crop van het beeld wordt gemaakt, zodoende gaat het inzoomen niet ten koste van de beeldkwaliteit. De hybrid zoom functionaliteit is ditmaal echter beperkt tot 5x zoom.

Nieuw is de microscooplens met 60x zoom functionaliteit, hiervoor wordt de 3 megapixel camera ingezet. Door macro foto’s te maken kun je veel meer details vastleggen dan we met ons blote oog kunnen waarnemen. Desalniettemin is de 3MP resolutie natuurlijk niet echt hoog te noemen, waardoor de macro opnames veel ruis vertonen. Een leuke gimmick, maar ik vraag me af hoeveel mensen hier daadwerkelijk veelvuldig gebruik van zullen maken. Persoonlijk zag ik meer in de 10x zoomfunctie.

Vanzelfsprekend wordt het nieuwe topmodel aangedreven door de nieuwste chipset. Oppo heeft gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 888, die in veel 2021 vlaggenschip toestellen terug te vinden zal zijn. Vanzelfsprekend beschikt deze chipset over een geïntegreerde 5G modem, om gebruik te kunnen maken van het snelle 5G mobiele internet.

Er wordt 12GB werkgeheugen ingebouwd en 256GB opslaggeheugen. Dit is opmerkelijk, aangezien z’n voorganger standaard over 512GB geheugen beschikte. Bovendien is het niet mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaartje.

De Android 11 smartphone wordt voorzien van de ColorOS 11 interface van Oppo zelf. Verder beschikt de Find X3 Pro over een 4.500 mAh batterij die 65W SuperVooC 2.0 Flash Charge ondersteunt. Nieuw is de mogelijkheid om de telefoon draadloos op te laden via 30W AirVOOC Wireless Flash Charge, ook wordt omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

Oppo Find X3 Pro kopen?

De Oppo Find X3 Pro kun je vanaf maandag 22 maart kopen in twee glimmende kleuren: Gloss Black (zwart) en Blue (blauw). De adviesverkoopprijs bedraagt €1.150. Daarmee wordt de telefoon €50 goedkoper dan z’n voorganger, toch heeft de X3 Pro een beduidend minder gunstige uitgangspositie dan de X2 Pro afgelopen jaar. We leggen het uit aan de hand van een rekenvoorbeeld.

De Samsung S20 Ultra was afgelopen jaar verkrijgbaar voor €1.350 (128GB), wat €150 goedkoper was dan de X2 Pro (512GB) kostte ten tijde van de lancering. Ditmaal zit er echter nog maar €50 verschil tussen de X3 Pro en de S21 Ultra. Bovendien heeft Oppo het geheugen gehalveerd en de behuizing is ditmaal gemaakt van glas. Daarmee komen de luxere opties van een keramische of kunstleren achterzijde -die standaard waren bij de X2 Pro- te vervallen. Ook de two-tone color is ditmaal achterwege gelaten.

Daar komt bij dat de periscopische telezoomcamera vervangen is voor een microscoopcamera. De meerwaarde hiervan zal per persoon verschillen, in de regel kun je echter stellen dat je meer hebt aan een goede zoomcamera, dan aan een 3MP macro camera met 60x digitale zoom. Al met al is de Find X3 Pro niet de upgrade waar we op gehoopt hadden.