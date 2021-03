OnePlus 9 en 9 Pro 5G smartphones Binnenkort wordt de OnePlus 9 serie officieel aangekondigd. Nieuw voor de tweetal high-end smartphones is de Hasselblad camera met Sony sensoren.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand verscheen er een video online waarin de OnePlus 9 Pro van alle kanten getoond werd. Opvallend hierbij was het camerasysteem dat in samenwerking met Hasselblad tot stand is gekomen. Er zou een tilt-shift functie voorhanden zijn en een 3,3x optische zoom. Het nieuwe vlaggenschip zal over een week of twee officieel worden aangekondigd. Inmiddels zijn ook de officiële persafbeeldingen online verschenen waardoor we een steeds beter beeld krijgen van de nieuwe OnePlus 9 serie.

Het Duitse WinFuture wist de beelden te bemachtigen van zowel het basismodel, de OnePlus 9, als het geavanceerdere OnePlus 9 Pro model. Laatstgenoemde wordt uitgerust met een 6,7-inch afgerond display, het basismodel krijgt een plat scherm. Bij beide OnePlus smartphones wordt de punch-hole selfie-camera in de linker bovenhoek geplaatst.

OnePlus 9 Pro met Hasselblad camera

Uit de afbeeldingen wordt duidelijk dat de OnePlus 9 Pro over een metalen frame en een glazen achterzijde zal beschikken, net als zijn voorganger. Aan de zijkanten zijn de kenmerkende antennebanden zichtbaar. Bij het basismodel zijn deze antennebanden echter niet zichtbaar. Mogelijk duidt dit erop dat OnePlus dezelfde strategie gaat volgen als Samsung heeft gedaan bij de Galaxy S21, door het basismodel te voorzien van een goedkopere kunststof behuizing.

De achterzijde wordt gedomineerd door het Hasselblad camera systeem. De focus ligt hierbij op de Sony IMX766 en de Sony IMX789, twee extreem krachtige camerasensoren met elk zogenaamde FreeForm-lenzen en een resolutie van 50 of 48 megapixels. Daarnaast zijn er nog twee sensoren beschikbaar waar tot nu toe weinig over bekend is. Laser-autofocus lijkt ook onderdeel van de uitrusting te zijn.

Beide smartphones zullen worden aangedreven door de krachtige Snapdragon 888 chipset. De OnePlus 9 Pro wordt uitgebracht in drie matte kleuren: zwart, groen en zilver. Het basismodel, de OnePlus 9 wordt verwacht in de kleuren zwart, paars en blauw. Daarnaast wordt er ook nog een goedkopere variant verwacht, in de vorm van een OnePlus 9E. Of dit model gelijktijdig arriveert is nog onbekend.

OnePlus 9 serie

Verwacht wordt dat OnePlus de nieuwe modellen eind deze maand officieel zal aankondigen, vermoedelijk zal het kort daarna al mogelijk worden om de toestellen te kopen. Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend. Doorgaans biedt het bedrijf haar topmodellen voor een lagere prijs aan dan de concurrentie.

Afgelopen jaar kreeg de OnePlus 8 een vanaf prijs van € 700 (8GB/128GB) voor de OnePlus 8 Pro werd de prijs vastgesteld op € 900 (8GB/128GB). Ook met de nieuwe mid-range Nord line-up weet OnePlus goede verkoopresultaten te behalen. De Chinese fabrikant is inmiddels de Nr 3 smartphone fabrikant in Nederland.