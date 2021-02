OnePlus 9 Pro met Hasselblad camera Nieuw vlaggenschip op komst. De OnePlus 9 Pro krijgt een professionele camera, ontwikkelt in samenwerking met camerafabrikant Hasselblad.

Smartphone fabrikant OnePlus ondergaat grote veranderingen. Drie maanden geleden vertrok medeoprichter Carl Pei het bedrijf, sindsdien staat Pete Lau alleen aan het roer. Een belangrijk focuspunt van OnePlus voor 2021 wordt de camera, zo liet de CEO recentelijk in een Chinees interview weten. Het bedrijf tracht dit jaar de nummer 1 ter wereld te worden op het gebied van beeldfuncties. Meer details werden er echter nog niet onthuld.

Inmiddels is er een video online verschenen waarop een belangrijk nieuw detail onthuld wordt. De populaire tech YouTuber Dave2D heeft de OnePlus 9 Pro al in handen. Uit de videobeelden blijkt dat de smartphone beschikken over een Hasselblad camerasysteem. Hasselblad is een gerenommeerd Zweeds fotografiemerk en marktleider op het gebied van medium format camera’s.

OnePlus 9 Pro met Hasselblad camera technologie

Uit de video blijkt dat het nieuwe Pro model binnen de OnePlus 9 serie over een afgerond display zal beschikken met een punch-hole camera in de linker bovenhoek. Het scherm zal een QHD+ resolutie en een en 120Hz refresh-rate ondersteunen. Het toestel wordt gemaakt van metaal en glas. Goede specs, maar tot zover niets verrassends.

Het is de achterzijde die er ditmaal extra veelbelovend uitziet. Voor het eerst verschijnt er een OnePlus smartphone met een Hasselblad camera. Er is een tilt-shift functie voorhanden en een 3,3x optische zoom. Verdere camera details blijven vooralsnog onbekend. Over de camerasensoren en verdere foto- en videofuncties is nog geen informatie bekend.

De OnePlus 9 Pro zal worden aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige Snapdragon 888 chipset, die wordt ondersteunt door 12GB RAM geheugen. Het nieuwe topmodel zal ook IP68 gecertificeerd worden.

Hasselblad is een zeer gerespecteerde naam binnen de fotografiewereld. De Zweedse fabrikant heeft al eens eerder samengewerkt met een smartphonefabrikant. Motorola bracht een jaar of 4 geleden een Hasselblad True Zoom camera module uit voor de Moto Z3. Deze samenwerking bleek echter niet erg succesvol te zijn.

Ditmaal lijkt OnePlus dus een samenwerkingsverband met Hasselblad aan te gaan. Het is overigens zeker niet ongewoon voor smartphone fabrikanten om samen te werken met gerenommeerde camera en/of lens fabrikanten. Zo zorgt de Huawei / Leica combinatie al jaren voor hoge kwaliteit smartphone camera’s. Ook lensfabrikant Zeiss werkt al jaren succesvol samen met Sony en Nokia.

Verwacht wordt dat de OnePlus 9 Pro volgende maand zal worden aangekondigd. Gelijktijdig worden ook de OnePlus 9 en de goedkopere OnePlus 9E verwacht. Het is overigens voor het eerst dat OnePlus een ‘E’ model zal uitbrengen, met dit toestel wil de Chinese fabrikant zich richten op jongeren.

Afgelopen jaar werd ook de OnePlus Nord smartphone serie in het leven geroepen, waardoor het bedrijf niet langer uitsluitend actief is in het hoge segment, maar ook in het middensegment.

Note to editors: Thanks to Benjamin Geskin for creating a product image of the OnePlus 9 Pro.