Nokia heeft dit jaar al een 5G smartphone uitgebracht, de Nokia 8.3 5G. Afgelopen maand bracht de Finse fabrikant ook nog twee nieuwe budget modellen uit; de Nokia 2.4 en de Nokia 3.4. Verwacht werd dat gelijktijdig ook de Nokia 7.3 gepresenteerd zou worden. Hiervoor bleek het echter nog iets te vroeg te zijn, deze 5G telefoon zal hoogstwaarschijnlijk in november worden aangekondigd. Op hetzelfde moment wordt ook de Nokia 6.3 verwacht, evenals een nieuw topmodel; de Nokia 9.3 PureView 5G. In deze publicatie beperken we ons echter tot de 7.3

De Nokia 7.3 lijkt dit jaar de goedkoopste 5G mobiele telefoon te worden van de Finnen. Van de Nokia 6.3 zal namelijk uitsluitend een 4G model worden uitgebracht. De 7.3 wordt de opvolger van de in september uitgebrachte Nokia 7.2. Het vernieuwde model zal over een groter scherm beschikken en de notch zal plaats maken voor een hole-punch camera. Ook wordt er aan de achterzijde een extra camera ingebouwd en vanzelfsprekend wordt ook de hardware en software vernieuwd. Daarnaast lijkt het nieuwe model over een grotere accucapaciteit te beschikken dan voorheen.

Nokia 7.3 met quad-camera en hole-punch selfiecamera

Afgelopen week werden de eerste product renders online gezet door Steve McFly, aka OnLeaks, waarin het vernieuwde model zowel aan de voor- als achterzijde te zien is. Vanaf de voorzijde gezien zijn er duidelijk een aantal design aanpassingen gemaakt, zo zijn de schermranden, vooral aan de bovenzijde verder geminimaliseerd. De inkeping bovenin het scherm heeft plaats gemaakt voor een gaatje in de linker bovenhoek – zoals we bij meer recente Nokia telefoon modellen zien. Het ronde camerasysteem is gehandhaafd, hoewel er wel een extra camera in is verwerkt – het betreft een quad-camera setup. De fysieke vingerafdruksensor aan de achterzijde blijft gehandhaafd.

In de tussentijd heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een video animatie gemaakt van de verwachte Nokia 7.3. Het toestel wordt getoond in vier sprankelende kleuren: Cyaan (blauw), Cyan Green (groen), Ice (zilver) en Charcoal (zwart) en ook het vernieuwde camerasysteem wordt prachtig in beeld gebracht.



Wat betreft de specs, vermoedelijk wordt de nieuwe Nokia mobiele telefoon voorzien van een 6,5-inch vlak display. Het formaat is iets groter dan het 6,2-inch scherm van de Nokia 7.3, maar tegelijkertijd beduidend kleiner dan het 6,8-inch display van de Nokia 8.3. De selfiecamera herbergt een 24 megapixel beeldsensor, daarmee is de front-camera van de Nokia 7.3 gelijk aan die van de 8.3.

De Nokia 7.3 5G wordt hoogstwaarschijnlijk aangedreven door de Snapdragon 990 chipset, die wordt ondersteunt door 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Over de cameraconfiguratie aan de achterzijde bestaat nog enige onduidelijkheid. Mogelijk gaat het om een 48 megapixel groothoekcamera met Quad Pixel technologie, een 12 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel dieptesensor en een 2 megapixel macrolens. Zoals we inmiddels gewend zijn geraakt zal Nokia gebruik maken van kwalitatieve ZEISS lenzen.

Wat betreft de accucapaciteit, de Nokia 7.3 5G zal over een 4.000 mAh batterij beschikken. Dankzij de ondersteuning voor 18 Watt snelladen kun je de mobiele telefoon betrekkelijk snel bijladen. Daarnaast zullen bestaande functies zoals ´slimme Adaptive Battery´ technologie gehandhaafd blijven. Opladen gaat via de USB-C aansluiting, aan de onderzijde van het toestel.

Ook zal deze nieuwe Nokia over een 3.5mm koptelefoon aansluiting beschikken, deze wordt aan de bovenzijde geïntegreerd. Daarnaast worden er twee microfoons ingebouwd om surround sound mee op te kunnen nemen.

Wat betreft de prijs en verkrijgbaarheid is er nog veel onduidelijk. Waarschijnlijk vindt de introductie plaats in november, de Nokia 7.3 zal kort daarna te bestellen zijn via een pre-order. Vermoedelijk krijgt het toestel een adviesprijs van zo’n €500. Dat is een behoorlijke verhoging ten opzichte van de 7.2 – die voor €350 in de markt werd gezet. De toevoeging van 5G zal echter voor een aanzienlijke meerprijs zorgen, van zo’n €100.

