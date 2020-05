Nokia 9.3 5G smartphone met camera onder de display In Q3 2020 wordt de premium Nokia 9.3 verwacht, een 5G telefoon met 120 Hz scherm én een under-display camera. Aanschouw de eerste product renders.

Afgelopen maand kondigde HMD Global de Nokia 8.3 aan, een geavanceerde middenklasse smartphone met goede specs. Het is de eerste Nokia telefoon met 5G ondersteuning. In het derde kwartaal van 2020 wordt er pas een nieuwe high-end smartphone verwacht, het gaat om de Nokia 9.3. Dit wordt de opvolger van de ruim één jaar oude Nokia 9 PureView, ’s werelds eerste smartphone met een vijfvoudige camera setup. De Nokia 9.1 en 9.2 zijn nooit uitgekomen, waarschijnlijk zal de telling wel gewoon worden doorgezet naar 9.3 – in lijn met de andere modellen, denk aan de recent geïntroduceerde Nokia 8.3 en de verwachte Nokia 7.3.

Er wordt al lange tijd gesproken over het nieuwe topmodel van Nokia. Verwacht wordt dat de Finnen opnieuw veel aandacht zullen besteden aan het camerasysteem. Hierbij zal de samenwerking met vooraanstaand lensproducent Zeiss goed van pas komen. Ook zal het scherm een flinke upgrade krijgen.

Op basis van alle speculaties van de afgelopen periode heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, een serie 3D renders gemaakt van de Nokia 9.3 PureView. Ook onderstaande video is gemaakt door de Nederlandse designer, de videoanimatie geeft een goede eerste impressie van Nokia’s verwachte topmodel.

Nokia 9.3 met camera onder het scherm

Wat direct opvalt aan het ontwerp is het ogenschijnlijk gemis van een front-camera. Er gaan namelijk geruchten dat Nokia haar nieuwe topmodel zal voorzien van een under-screen camera. Oftewel, de selfiecamera wordt geheel onder de display verwerkt. Dankzij een transparant schermgebied kun je de camera niet zien wanneer deze niet in gebruik is. Het zou gaan om een 32 megapixel beeldsensor.

Een jaar geleden toonde zowel Oppo als Xiaomi een prototype telefoon met zo’n revolutionaire selfiecamera. De beeldkwaliteit is echter nog niet toereikend om toe te passen in een eindproduct, zo lieten beide bedrijven naderhand weten.

Of Nokia er inmiddels wel in is geslaagd om de front-camera onder het scherm te verwerken blijft nog even afwachten. Het zou ons eerlijk gezegd verbazen, desalniettemin moeten we de samenwerking met Zeiss natuurlijk niet onderschatten. Wellicht dat Zeiss haar schat aan kennis over optische systemen kan gebruiken om een oplossing te vinden voor dit technische probleem. Als alternatief zou Nokia een pop-up camera overwegen – het lijkt dus in ieder geval geen punch-hole camera te worden, zoals wel het geval is bij de 8.3.

120 Hertz OLED display met QHD+ resolutie

Fansite NokiaPowerUser wist twee weken geleden verschillende details over de 9.3 te onthullen. De nieuwe high-end Nokia smartphone zou namelijk niet alleen een under-display selfie-camera krijgen, maar ook een 120 Hz PureDisplay V3 display. Dit wordt een echte merkbare upgrade ten opzichte van de 60 Hz schermen die momenteel worden toegepast bij Nokia telefoons.

Doordat het scherm 120x per seconde wordt ververst kunnen beelden veel vloeiender worden weergegeven. Dit merk je bij het kijken van films, maar zeker ook bij mobiel gamen komt deze hoge refresh-rate goed van pas. Er zijn de afgelopen periode meer smartphonefabrikanten geweest die een high-end telefoon hebben uitgebracht met een soortgelijk scherm. Denk aan de Oppo Find X2 (Pro), de Samsung Galaxy S20 (Plus / Ultra) en de OnePlus 8 (Pro).

Vermoedelijk wordt de Nokia 9.3 5G uitgerust met een 6,3-inch OLED display met een QHD+ resolutie. Daarmee wordt het nieuwe topmodel iets groter dan zijn voorganger, maar tegelijkertijd beduidend kleiner dan zijn goedkope broertje. De Nokia 9 beschikt namelijk over een 6” display, terwijl de 8.3 voorzien wordt van een 6,8” Full HD+ scherm.

Ook de vingerafdruksensor zal onder het scherm verdwijnen. Hoewel veruit de meeste fabrikanten inmiddels meerdere smartphones in het portfolio hebben met een in-display vingerafdruksensor, is de Nokia 9 PureView vooralsnog het enige model van de Finnen die over zo’n sensor beschikt.

Mobiele telefoon met 108 megapixel camera

Van een topmodel mag je verwachten dat deze ook over een premium chipset beschikt. Het lijkt dan ook zeer aannemelijk dat de 9.3 wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Er wordt ten minste 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Als variant lijkt er ook een 8GB RAM / 256GB model te verschijnen – beide varianten zullen uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaartje.

De Nokia 9 PureView viel met name op door het vijfvoudige camera systeem, die samen met de dual-LED flitser op een bijzondere wijze van elkaar geplaatst zijn. Verwacht wordt dat het nieuwe model eveneens over een penta-camera zal beschikken. Als we de speculaties mogen geloven wordt de Nokia 9.3 uitgerust met een 108 megapixel primaire sensor, een 64 megapixel sensor, een groothoekcamera, een telefoto camera en ten slotte een macro lens. Persoonlijk verwacht ik eerder dat het een 108 MP óf een 64 MP sensor wordt, maar de exacte cameraconfiguratie is nog niet bekend. Waarschijnlijk worden de video-opname mogelijkheden ook naar een nieuw niveau getild.

Wat betreft de accucapaciteit, er wordt gesproken over een 4.500 mAh batterij. Bij de Nokia 9 PureView was het al mogelijk om het toestel draadloos op te laden. Je mag er dan ook vanuit gaan dat dit bij zijn opvolger niet anders zal zijn. Mogelijk dat er ditmaal ‘omgekeerd draadloos opladen’ aan wordt toegevoegd. Over de oplaadsnelheid is nog geen informatie bekend.

Zoals we inmiddels van Nokia gewend zijn zal het toestel een stock-Android ervaring leveren. Je mag er vanuit gaan dat de smartphone op Android 10 draait. Het voorgaande model was stof- en waterresistent volgens IP67 normering. Mogelijk dat het nieuwe model volledig waterdicht wordt, volgens IP68 certificering.

Nokia 5G smartphones

Het ligt voor de hand dat de Nokia 9.3 PureView ook ondersteuning zal bieden voor het 5G mobiele netwerk. Ten slotte is het met de recent geïntroduceerde Nokia 8.3 ook mogelijk om gebruik te maken van het supersnelle 5G netwerk. Er gaan geruchten dat de goedkopere Nokia 7.3, die vermoedelijk gelijktijdig met de 9.3 zal verschijnen, ook 5G ondersteuning zal bieden.

Afgelopen week heeft Vodafone het 5G netwerk geactiveerd voor de helft van Nederland. Het aanbod 5G telefoons is echter nog beperkt in Nederland. Vooralsnog kun je alleen met de Samsung Galaxy S20 smartphones en de Oppo Find X2 Pro optimaal gebruik maken van het Vodafone 5G abonnement. Het aantal 5G modellen zal de komende maanden ongetwijfeld verder worden uitgebreid, zo wordt de Nokia 8.3 ‘in de zomer van 2020 verwacht’.

Voor de 9.3 zullen we nog wat langer geduld moeten hebben. Als dit toestel in augustus/september geïntroduceerd wordt duurt het waarschijnlijk nog tot oktober alvorens je de telefoon ook daadwerkelijk kunt kopen.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend. De Nokia 8.3 5G heeft een adviesprijs van €600 (6GB/64GB) en €700 (8GB/128GB). Vermoedelijk zal de 9.3 een vanaf prijs krijgen van zo’n €750. Onlangs werd bekend dat de Nokia 9.3 in ieder geval verkrijgbaar zal zijn in de kleur ‘Polar Night’, die debuteerde bij de 8.3. Daarnaast wordt er gesproken over een koperen kleurstelling, genaamd ‘Copper’.

