Nokia 9.2 en opvouwbare telefoon verwacht in 2020 De Nokia 9.2 wordt het nieuwe topmodel, dit toestel verschijnt over enkele maanden. Eind 2020 wordt ook de eerste Nokia opvouwbare telefoon verwacht.

Komende maand worden er meerdere nieuwe mobieltjes verwacht, die tijdens MWC 2020 aan het publiek tentoongesteld zullen worden. Ook Nokia is van de partij, hoewel de Finse fabrikant waarschijnlijk pas in juni een nieuwe high-end smartphone zal introduceren. Het gaat om de opvolger van de Nokia 9 PureView, vermoedelijk krijgt de vernieuwde variant de modelnaam 9.2. Er lijkt dit jaar echter nog een spraakmakende Nokia telefoon in de planning te staan, een opvouwbare smartphone welteverstaan, met een klaptelefoon ontwerp.

Nokia 9.2 high-end smartphone

Om te beginnen met de opvolger van de 9 PureView. Fan-site Nokiamob heeft de meest recente informatie uiteengezet. De smartphone wordt naar alle waarschijnlijkheid aangedreven door de nieuwe Snapdragon 865 chipset. Deze processor zal ook terug te vinden zijn in andere 2020 topmodellen, zoals de Galaxy S20.

Mogelijk krijgt de Nokia 9.2 een randloos scherm. In ieder geval zal de front-camera vernieuwd worden, de 32 megapixel sensor maakt plaats voor een 48 megapixel exemplaar. Een andere verwachte nieuwe functie is draadloos opladen. Net als bij zijn voorganger zal er geen 3.5mm koptelefoon aansluiting aanwezig zijn.

Overige details zijn nog schaars, de Nokia 9 was ’s werelds eerste smartphone met penta-camera, oftewel een vijfvoudige camera. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Zeiss. Het ligt voor de hand dat zijn opvolger over ten minste net zo’n indrukwekkend camerasysteem zal beschikken.

De 9 PureView kreeg overigens ook een erg nette adviesprijs. Deze high-end telefoon werd in februari 2019 aangekondigd voor een prijs van €600 voor een los toestel, zonder telefoonabonnement. We zijn dan ook erg benieuwd voor welk bedrag de 9.2 in de markt wordt gezet.

Nokia opvouwbare telefoon met clamshell design

Steeds meer telefoonfabrikanten springen op de wagen van ‘vouwtelefoons’. Ook Nokia zou al lang en breed een prototype tot zijn beschikking hebben. Het gaat om een klaptelefoon ontwerp, zo meldt Nokiamob. In september vorig jaar werd de Nokia 2720 Flip in de markt gezet, een klassieke klaptelefoon met apps. Mogelijk dat de opvouwbare Nokia telefoon op dit ontwerp zal voortborduren.

De Nokia opvouwbare smartphone zou eind 2020 of begin 2021 worden uitgebracht. Aangezien het bedrijf wel vaker te maken heeft met vertragingen, verwacht ik persoonlijk eerder dat het begin 2021 wordt. Hoewel het natuurlijk goed mogelijk is dat we voor die tijd de eerste beelden te zien krijgen van de in ontwikkeling zijnde Nokia Flip telefoon. Dan wel uit de handen van de fabrikant zelf, dan wel door gelekte informatie. Hoe dan ook, voor die tijd wordt nog de Nokia 9.2 verwacht.