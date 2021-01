Huawei P50 Pro met nieuw camera design Nieuwe product renders en video tonen mogelijke design van de eind maart verwachte Huawei P50 Pro. Wordt dit de eerste Harmony OS smartphone?

Rond maart / april zal Huawei naar alle waarschijnlijkheid weer drie nieuwe P-serie smartphones introduceren, als opvolger van de P40, P40 Pro en P40 Pro Plus. Deze high-end smartphones worden doorgaans uitgerust met een indrukwekkend camerasysteem en een prachtig afgerond scherm. De Huawei P50, P50 Pro en P50 Pro Plus worden de tegenhangers van de afgelopen week aangekondigde Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra.

Waar de P50 een licht afgerond display krijgt, zal het Pro model naar verwachting over een sterk afgerond ‘waterfall’ display beschikken. De P50 Pro Plus doet er nog een schepje bovenop, dit toestel krijgt naar verluidt een quad curved display, dat aan vier zijdes is afgerond. Mogelijk dat Huawei voor die tijd ook nog een P50 Lite zal introduceren als goedkoper alternatief.

Huawei P50 Pro smartphone

Vermoedelijk krijgt de Huawei P50 Pro een zelfde formaat scherm als zijn voorganger, een 6,6-inch OLED display met een QHD+ resolutie (2640×1200 pixels). De hoge 120hz refresh-rate zal ongetwijfeld gehandhaafd en mogelijk zelfs verbeterd worden. Ditmaal lijkt Huawei ervoor te kiezen om één selfiecamera in te bouwen, bij het huidige model gaat het om een dual punch-hole camera. Ook wordt het camerasysteem aan de achterzijde waarschijnlijk herzien.

Op basis van alle beschikbare informatie heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van het verwachte Huawei P50 Pro. Ook onderstaande YouTube video is door Jermaine vormgegeven. Additioneel heeft Jermaine ook nog een cameradesign naar eigen ingave ontworpen, genaamd de ‘Concept Creator Edition’. Met drie gelijk formaat lenzen die onder elkaar zijn geplaatst, deze stijlvolle creatie is eveneens in de video en renders opgenomen.

Enkele selfie-camera in het midden

Kijkende naar het huidige assortiment, dan is de P40 Lite de enige smartphone binnen de P40-serie met een enkele punch-hole camera. Bij dat model heeft Huawei de punch-hole in de linker bovenhoek geplaatst, net als de dubbele camera van de overige P40 modellen overigens. Het is dan ook niet ondenkbaar dat Huawei er bij de P50 Pro ook voor zal kiezen om de linker bovenhoek te gebruiken voor de selfiecamera.

Maar aangezien het een curved display betreft, is het esthetisch wel net zo mooi om de selfiecamera in het midden te plaatsen – zoals Samsung ook doet bij haar topmodellen. Voor de product renders zijn we dan ook van het laatste scenario uitgegaan. De displaypanelen zelf zouden door Samsung en LG geproduceerd worden.

Over de camera configuratie van de Huawei P50 Pro is nog veel onbekend. De P40 Pro kreeg een 50 megapixel groothoekcamera met quad-bayer sensor, een 40 megapixel ultragroothoekcamera en een 12 megapixel telefoto camera met 5x optische zoom en 50x digitale zoom en ten slotte een 3D ToF camera.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en welke camera’s geüpdate zullen worden bij het nieuwe model. In ieder geval lijkt de lay-out verandert te worden naar een smaller, meer rechthoekig vormgegeven cameraeiland. Daarnaast worden er meer sensoren verwacht, maar waar deze voor dienen is nog onbekend.

De P-serie smartphones worden al jaren geroemd om hun beeldkwaliteit, ook dit jaar zal Huawei ongetwijfeld weer een state-of-the-art camerasysteem implementeren, waarvoor ongetwijfeld de expertise van Leica wordt ingezet.

Het nieuwe vlaggenschip wordt naar verwachting aangedreven door de HiSillicon Kirin 9000, deze 5nm chipset werd ook al gebruikt voor de Mate 40 serie. Deze processor is gemaakt door het Taiwanese TSMC. Amerika wil echter nog geen goedkeuring geven voor een nieuwe levering chips. Sinds het handelsverbod van Amerika is Huawei afgesneden van TSMC, wat een groot probleem is voor de Chinese smartphonefabrikant.

De Kirin 9000 is de tegenhanger van de onlangs geïntroduceerde Snapdragon 888 en Exynos 2100. Als we de geruchten mogen geloven dan zal de P50 Pro opnieuw voorzien worden van 8GB RAM. Dat klinkt aan de magere kant, de meeste ‘Pro’ modellen worden tegenwoordig uitgerust met 12GB werkgeheugen. Daarnaast zal er keuze zijn uit 128GB en 256GB geheugen.

Een andere mogelijke aanpassing ten opzichte van het huidige model wordt de luidspreker. De P30 Pro / P40 Pro werden voorzien van een zogenaamd Acoustic Display, dat ervoor zorgt dat je een meer surround-geluid krijgt. Hier lijkt Huawei bij de P50 Pro vanaf te zien, het nieuwe model krijgt vermoedelijk weer een standaard speaker.

Over de accucapaciteit is nog geen informatie bekend. We gaan er vanuit dat deze in ieder geval vergroot wordt, ten opzichte van de 3.800 mAh die afgelopen jaar werd toegepast. Begin dit jaar werd er ook nog een 135W Huawei oplader gecertificeerd in China. Het is nog onbekend of deze mega-snellader in de P50-serie zal worden toegepast. Het zou wel een enorme upgrade zijn ten opzichte van de 22,5W ondersteuning van de P40 Pro.

Huawei P50 de eerste Harmony OS smartphone

Het meest interessante en opvallende gerucht dat tot op heden online is verschenen omtrent de P50 serie gaat over de software. Op Twitter werd afgelopen week vermeld dat Huawei er ditmaal voor zal kiezen om de P50 serie zowel met Android als met Harmony OS te lanceren. Gebruikers zouden bij het kopen van het toestel zelf mogen kiezen welke variant ze voorgeïnstalleerd willen zien. Nadat Huawei in 2019 te maken kreeg met een handelsverbod vanuit de VS heeft het bedrijf haar eigen besturingssysteem in sneltreinvaart door ontwikkelt.

Het Harmony OS werd halverwege 2019 aangekondigd maar wordt vooralsnog niet standaard voorgeïnstalleerd op Huawei smartphones. Recentelijk werd versie 2.0 voor smartphones geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat het besturingssysteem ook gebruikt zal gaan worden voor andere apparaten, zoals tablets, smartwatches en tv’s.

Ten slotte lijkt het bedrijf de lancering van de Huawei Mate X2 opvouwbare smartphone te hebben uitgesteld. Dit toestel stond aanvankelijk gepland voor januari, maar lijkt nu ergens in het voorjaar uit te komen. Tegen die tijd wordt ook de Samsung Galaxy Z Flip 3 verwacht, mogelijk dat gelijktijdig ook de Galaxy Z Fold 3 Lite wordt uitgebracht – een goedkope variant van de bestaande Z Fold 2.

Het is nog onbekend of de P50 serie en de Mate X2 tegelijkertijd geïntroduceerd worden. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent Huawei’s plannen voor 2021.

