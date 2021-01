Samsung Exynos 2100 processor voor Galaxy S21 Samsung introduceert de Exynos 2100 chipset, deze 5nm processor met geïntegreerde 5G modem levert verbeterde prestaties en is extra energiezuinig.

Samsung heeft de nieuwe Exynos 2100 processor officieel aangekondigd. Het is de eerste 5G-geintegreerde chipset van de Zuid-Koreaanse fabrikant dat gebakken is volgens het 5nm procedé. De nieuwe SoC verbruikt 20% minder stroom dan de voorgaande generatie, de Exynos 990. De nieuwe Samsung Exynos 2100 zal als eerst worden toegepast in de nieuwe Galaxy S-serie smartphone modellen. Aankomende donderdag worden de Samsung Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra aangekondigd tijdens het Unpacked evenement.

Voor de Europese S21 modellen zal de nieuwe Exynos chip worden ingezet, de Amerikaanse modellen worden aangedreven door de eveneens onlangs aangekondigde Qualcomm Snapdragon 888. Deze twee processoren zijn, zoals elk jaar, erg aan elkaar gewaagd. Toch lijkt Samsung dit jaar wat extra’s in petto te hebben, om de Exynos 2100 te ontwikkelen heeft Samsung de samenwerking opgezocht met ARM.

Afgelopen jaar stond de Qualcomm variant garant voor hogere prestaties, zo toonde tal van benchmark testen, ook op het gebied van energiezuinigheid had de chip van Qualcomm een streepje voor. Ondertussen lijkt Samsung echter met een serieuze inhaalslag te zijn begonnen, want de eerste benchmark resultaten laten zelfs hogere scores zien voor de Exynos 2100, dan voor de Snapdragon 888.

Snelle, energiezuinige 5nm chipset met geïntegreerde 5G modem

De nieuwe chipset is krachtiger, biedt snelle 5G connectiviteit en intelligente AI-versnellingen. De Exynos 2100 met geïntegreerde 5G modem wordt gebouwd op een geavanceerde 5nm EUV-procestechnologie, die 10% hogere algehele prestaties mogelijk maakt bij 20% lager stroomverbruik, in vergelijking met de 7nm-voorganger.

Ook zijn de reken- en grafische verwerkingsprestaties naar een nieuw niveau getild. De octa-core CPU wordt geleverd in een verbeterde tri-clusterstructuur die bestaat uit een enkele ARM Cortex X1 kern die tot 2,9Ghz werkt, drie Cortex A78 kernen en vier energiezuinige Cortex A55 kernen, die meer dan 30% verbeterde prestaties levert in multi-core dan zijn voorganger.

De ARM Mali G78 verbetert de grafische prestaties met meer dan 40% voor nog mooiere graphics tijdens het gamen, ook bij AR/VR en MR (Mixed Reality) toepassingen komen de verbeterde grafische prestaties goed tot uiting. De Exynos 2100 integreert ook geavanceerde multi-IP-regelaartechnologie (AMIGO), die het stroomverbruik van CPU, GPU en andere processen optimaliseert, waardoor een langere gebruikstijd mogelijk is. Samsung lijkt ditmaal extra in te zetten op de energiezuinigheid, wat natuurlijk een belangrijk voordeel oplevert bij het dagelijks gebruik.

AI-mogelijkheden zullen ook een aanzienlijke boost krijgen met de Exynos 2100. De nieuw ontworpen tri-core NPU heeft architectonische verbeteringen, zoals het minimaliseren van onnodige bewerkingen, voor een hoog effectief gebruik en ondersteuning voor feature-map en gewichtscompressie.

Exynos 2100 kan tot 26 biljoen bewerkingen per seconde (TOPS) uitvoeren met meer dan tweemaal de energie-efficiëntie dan de vorige generatie. Met AI-verwerking en ondersteuning voor geavanceerde neurale netwerken zullen gebruikers kunnen genieten van nog meer interactieve en slimme functies, evenals verbeterde computer vision-prestaties, in toepassingen zoals beeldvorming.

De geïntegreerde 5G-modem van de Exynos 2100 ondersteunt 5G’s sub-6GHz en mmWave-spectrums van 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA en 4G LTE, voor een sterke netwerkdekking en betrouwbaarheid. De modem levert een maximale downlink-snelheid van 5,1 gigabit per seconde (Gbps) in sub-6-gigahertz (GHz) en 7,35 Gbps in mmWave, of tot 3,0 Gbps in 4G-netwerken met ondersteuning voor 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) .

Samsung Exynos 2100 ondersteunt 200 megapixel camera’s

De geavanceerde beeldsignaalprocessor (ISP) van de Samsung Exynos 2100 ondersteunt cameraresoluties tot 200 megapixels. Het kan maximaal zes beeldsensoren verbinden en vier gelijktijdig verwerken, voor rijkere ervaringen met meerdere camera’s.

Met een multi-camera en frameprocessor (MCFP) kan de ISP feeds van meerdere camera’s combineren om de zoomprestaties te verbeteren, de beeldkwaliteit te verbeteren voor ultra-groothoekopnamen en meer. Dankzij AI-versnelling kunnen scènes, gezichten en objecten extra snel herkent worden, waarna de camera-instellingen automatisch worden aangepast om een optimale beeldkwaliteit te realiseren.

In de Galaxy S21 serie wordt overigens nog geen 200 megapixel camera geïmplementeerd. Waarschijnlijk is deze hoge resolutie sensor voorbestemt voor de Samsung Galaxy Note 21 Ultra, dit topmodel wordt in de tweede helft van 2021 verwacht. De Samsung Galaxy S21 Ultra krijgt overigens wel de beschikking over twee zoomlenzen; 3x en 10x zoom. In combinatie met de vernieuwde chipset moet dit leiden tot verbeterde zoomprestaties.