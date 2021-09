Het belang van datavernietiging Door oude, ongebruikte datadragers te vernietigen kun je eenvoudig voorkomen dat klantgegevens of andere gevoelige bedrijfsdata in verkeerde handen valt.

Veilig omgaan met data, het is een veelgehoorde uitspraak. Iedereen weet inmiddels dat een virusscanner kan helpen, om te voorkomen dat kwaadwillende toegang krijgen tot jouw computer en alle bedrijfsgevoelige informatie die erop staat. Maar daar houden de mogelijkheden niet bij op. Wat doe je bijvoorbeeld met alle oude apparaten, zoals een computer, laptop, tablet of telefoon. Dikwijls blijven dit soort IT-devices lange tijd ergens ongebruikt liggen, terwijl deze nog gevoelige informatie bevatten.

Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijk deel van alle datalekken ontstaat doordat afgeschreven hardware niet op de juiste manier wordt vernietigd. Voor bedrijven is het uiteraard extra belangrijk dat ze veilig omgaan met data. Je moet er niet aan denken dat jouw klantendata in verkeerde handen valt of dat jouw gevoelige bedrijfsinformatie bij de concurrentie beland. Het is daarom van belang dat ongebruikte datadragers tijdig en op de juiste wijze worden vernietigd.

Datavernietiging op locatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om datavernietiging toe te passen. In Nederland zijn er meerdere bedrijven actief die zich hebben gespecialiseerd in het vernietigen van datadragers.

Sommige bedrijven maken hiervoor gebruik van een mobiele harddisk shredder. Handig, want dat betekent dat ze bij jouw bedrijf op bezoek komen, om ter plaatse alle gewenste harde schijven en andere datadragers te vernietigen. Heb je zelf geen verstand van het verwijderen van hard disks, dan kun je daar ondersteuning bij krijgen. Het is een ideale en bovenal veilige oplossing, want je mag zelf meekijken hoe de data vernietigd wordt. Je hoeft je achteraf dus nooit geen zorgen te maken wat er nou precies is gebeurd met al die data.

Andere datavernietigingsbedrijven maken gebruik van een stationaire harddisk shredder. Het voordeel hiervan is dat deze alle denkbare datadragers kan vernietigen, denk bijvoorbeeld ook aan grote servers of retourgoederen – die om welke reden dan ook niet meer op de markt mogen komen. In zo’n geval wordt de data opgehaald en in een verzegelde container meegenomen, naar de locatie waar de harddisk shredder gestationeerd is. Deze oplossing is doorgaans goedkoper.

Ongeacht welke optie je prefereert, het is raadzaam om een betrouwbare aanbieder te kiezen, die een vernietigingscertificaat meelevert. Naast een certificaat ontvang je doorgaans ook een lijst met serienummers van alle devices die zijn vernietigd en een bijbehorend milieudocument.

Waarom is dataverwijdering belangrijk?

Hoewel steeds meer bedrijven aandacht besteden aan privacy- en databescherming, wordt het belang van dataverwijdering dikwijls uit het oog verloren. Terwijl datavernietiging zowel jouw klanten als jezelf een veilig gevoel geeft en bovendien goed betaalbaar is.

Daar komt bij dat bedrijven in Europa sinds 2018 verplicht zijn om zich aan de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te houden. Deze privacywet verplicht bedrijven, maar ook zorginstanties, verenigingen en stichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Het tijdig verwijderen van onnodige en/of niet gebruikte klantendata maakt hier ook onderdeel van uit.

Dus heeft jouw bedrijf nog oude, ongebruikte ICT-apparatuur met daarop gevoelige informatie? Kies dan voor professionele datavernietiging, zo kun je eenvoudig voorkomen dat jouw data uitlekt.