Huawei Mate 40 Pro 5G telefoon met goede camera Huawei staat op het punt de Mate 40 Pro te lanceren. Alle details liggen inmiddels op straat, wat mag je van dit nieuwe topmodel verwachten?

Komende donderdag wordt de Huawei Mate 40 serie aangekondigd, bestaande uit de Huawei Mate 40 en de Mate 40 Pro. Hoewel er ook een Mate 40 Pro Plus verwacht wordt lijkt dit toestel niet naar Nederland te komen. Daarnaast is Huawei voornemens om een nieuwe Mate 40 RS Porsche Design aan te kondigen, ook deze Limited Edition wordt vermoedelijk niet in de Benelux verkocht. Hoewel de toestellen al over enkele dagen verwacht worden, is het design lange tijd geheim gebleven. Vandaag komt daar echter verandering in. Zowel het design als de meeste specs van de Huawei Mate 40 Pro zijn inmiddels online te vinden.

Roland Quandt vermeldt op het Duitse Winture alle ins- en outs van de nieuwe toestellen. Het Pro model wordt uitgerust met een 6,76-inch OLED display met een resolutie van 2772×1344 pixels. Het is nog onbekend of het nieuwe vlaggenschip ook ondersteuning zal bieden voor de 120 Hertz refresh-rate, die dit jaar in veel topmodellen is terug te vinden. De eerder dit jaar geïntroduceerde P40 modellen beschikken over 90Hz displays, wat overigens ook al een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de 60Hz displays die het jaar ervoor nog massaal gebruikt werden.

De schermranden worden nog verder afgerond (waterfall display), waardoor het toestel aan de zijkanten nagenoeg randloos lijkt te zijn. De Huawei Mate 40 Pro beschikt over een dubbele hole-punch camera, die in de linker bovenhoek wordt geplaatst. Het lijkt te gaan om een 13 megapixel camera met een diafragma van f/2.4, details omtrent de tweede camera zijn nog onbekend.

Er gingen overigens enige tijd geruchten dat Huawei haar komende topmodel zou voorzien van een selfie-camera die onder het display wordt geplaatst, vergelijkbaar met de in China uitgebrachte ZTE Axon 20. Het lijkt er echter op dat Huawei deze technologie nog niet ver genoeg doorontwikkeld heeft om nu al toe te passen in de Mate 40 serie. Wel wordt onder het scherm een optische vingerafdrukscanner geplaatst, om het toestel snel en veilig te kunnen ontgrendelen. Daarnaast wordt er aan de zijkant een 3D sensor ingebouwd, om gebaren te herkennen.

Krachtige Kirin 9000 processor

Onder de motorkap bevindt zich een TSMC HiSillicon Kirin 9000 chipset, dit is de laatste chip die TSMC mag leveren aan Huawei – door de aanhoudende handelssancties vanuit Amerika. Het is een octa-core chipset, gebouwd volgens het 5nm procedé. Vier chips maken gebruik van de ARM Cortex-A55 architectuur met een maximale kloksnelheid van 2,04Ghz. De andere vier chips maken gebruik van de ARM Cortex-A77 architectuur, waarvan drie met een maximale kloksnelheid van 2,54Ghz, de laatste heeft een kloksnelheid van 3,13 Ghz. Volgens de eerste benchmark testen zou deze processor nog betere resultaten moeten bieden dan de Qualcomm Snapdragon 865 Plus, die in concurrerende toestellen te vinden is.

In Europa zal er slechts één geheugenvariant worden uitgebracht van de Huawei Mate 40 Pro, namelijk 8GB RAM geheugen en 256GB opslaggeheugen met ondersteuning voor UFS 3.1 opslagtechnologie. De opslagcapaciteit kan worden uitgebreid middels een Huawei Nano Memory geheugenkaartje.

Geavanceerde camera met laser autofocus

Huawei lijkt de Mate 40 Pro uit te rusten met een triple camera systeem dat wordt ondersteund door een nieuw laser autofocussysteem, gecombineerd met een extra camerasensor die als een soort autofocushulp fungeert. Eerder dit jaar paste Samsung met succes een laser autofocussysteem toe bij de Galaxy Note 20 Ultra en ook de Oppo Reno 4 Pro beschikt over een autofocussysteem met laserdetectie. Verder zal Huawei opnieuw voor hoogwaardige Leica lenzen kiezen. Ook zal er een LED flitser worden ingebouwd én een kleurtemperatuursensor, die voor realistische, natuurgetrouwe kleuren moet zorgen.

De hoofdcamera beschikt over een 50 megapixel beeldsensor (f/1.9), daarnaast wordt er een 20 megapixel ultragroothoeklens en een 12 megapixel zoomlens geïntegreerd. Laatstgenoemde maakt 5x Hybrid zoom mogelijk. Video’s legt de Huawei Mate 40 Pro vast in een maximale resolutie van 8K – net zoals de eerder dit jaar gelanceerde Samsung Galaxy S20 en Note 20 modellen.

Huawei Mate 40 Pro 5G wordt geleverd met 65W oplader

De Huawei Mate 40 Pro 5G wordt voorzien van een 4.400 mAh batterij. Er wordt een nieuwe SuperCharge voedingsadapter meegeleverd die via de USB Type-C aansluiting aan de onderzijde aangesloten kan worden. Deze oplader biedt een maximaal laadvermogen van 65 Watt – vergelijkbaar met de Oppo Find X2 (Pro), de Oppo Reno 4 (Pro) en de onlangs geïntroduceerde OnePlus 8T. Als we de geruchten mogen geloven zal de Samsung Galaxy S21 komend jaar ook worden uitgerust met zo’n snellader.

De Mate 40 Pro zal ook ondersteuning bieden voor draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen. Laatstgenoemde stelt gebruikers in staat om andere accessoires, zoals de FreeBuds oordopjes op te laden via de batterij van je telefoon – handig als je onderweg bent en geen stroompunt bij de hand hebt.

De nieuwe Huawei Mate smartphone zal draaien op het Android 10 besturingssysteem, waar de EMUI 11 interface overheen geplaatst wordt. Zoals inmiddels bekend, Huawei telefoons worden niet langer geleverd met Google services en/of diensten. Hiervoor ben je aangewezen op het door Huawei ontworpen HMS (Huawei Mobile Services).

Beschikbare kleuren, prijs & verkrijgbaarheid

Qua kleuren zal er in Europa waarschijnlijk weinig te kiezen zijn. Het lijkt erop dat de Huawei Mate 40 Pro wordt uitgebracht in de kleuren zwart en zilver. In thuisland China zullen er wel meer kleuropties beschikbaar worden gesteld, daar zal ook een variant met meer geheugen worden uitgebracht.

Over de prijs en verkrijgbaarheid van Huawei’s nieuwe topmodel is vooralsnog geen informatie bekend. De Mate 30 Pro kreeg vorig jaar een adviesprijs van €1100 (8GB / 256GB). Het oude model was in Nederland echter alleen verkrijgbaar met 4G, het nieuwe toestel zal een 5G telefoon zijn, waardoor je er vanuit mag gaan dat de prijs er zeker niet goedkoper op wordt.

Komende donderdag, 22 oktober 2020, zal Huawei tijdens het Online Global Launch event alle details bekend maken omtrent de nieuwe Mate 40 serie. Het evenement is via een live stream te volgen en gaat om 14:00 Nederlandse tijd van start.