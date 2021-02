Sony Xperia 1 III 5G telefoon met telefoto camera De Sony Xperia 1 III 5G is een moderne, high-end multimedia smartphone met een 6,5” OLED scherm, triple camera, dual speakers en een 3.5mm aansluiting.

Er is een nieuw topmodel van Sony aanstaande. De Xperia 1 III zal de één jaar oude Xperia 1 II opvolgen. Vermoedelijk zal het nieuwe smartphone model eind deze maand officieel worden aangekondigd. Inmiddels zijn er al behoorlijk wat details bekend omtrent het design en de specificaties van Sony’s komende vlaggenschip. De nieuwe mobiele telefoon krijgt een modern design en verbeterde multimedia mogelijkheden.

In december afgelopen jaar verschenen veel van de specs al online via Twitter. Inmiddels heeft Steve Hemmerstoffer op Voice ook de eerste product renders van de Sony Xperia 1 III gedeeld. Het nieuwe model zal qua design veel overeenkomsten tonen met z’n voorganger. De schermranden worden verder verkleind, waardoor ook de totale afmeting 161,6 x 67,3mm (LxB) iets kleiner is dan voorheen. Wel zal de smartphone iets dikker worden; 8,4mm.

Sony Xperia 1 III de ultieme multimedia telefoon

De Sony Xperia 1 Mark 3 wordt uitgerust met een 6,5-inch CinemaWide 4K HDR OLED display (3840×1644 pixels). Het betreft een plat scherm, onbekend is of Sony de refresh-rate zal verhogen. Het voorgaande model bood ondersteuning voor 60Hz. Veel topmodellen zijn sindsdien voorzien van een 90Hz of zelfs 120Hz scherm, wat onder andere bijdraagt aan een extra plezante scroll-ervaring. Vermoedelijk wordt de piekhelderheid verder verhoogd.

Het toestel wordt voorzien van een hoogwaardig metalen frame met platte randen en een glazen achterpaneel. De platte randen, de dunne schermranden en het langwerpige scherm (21:9) geven deze mobiele telefoon een unieke uitstraling. De vingerafdruksensor zal overigens aan de zijkant worden verwerkt, in de power-knop.

Vanzelfsprekend wordt de nieuwe Xperia smartphone voorzien van de nieuwste hardware en software. Hoogstwaarschijnlijk wordt het toestel aangedreven door de nieuwe Snapdragon 888 chipset. Vermoedelijk wordt er 8GB RAM en 256GB opslaggeheugen ingebouwd. Het geheugen zal tevens uit te breiden zijn middels een microSD geheugenkaart. Daarnaast zal de Xperia 1 III 5G ondersteuning bieden.

De nieuwe Sony smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem. Verder wordt de multimedia smartphone uitgerust met een dubbele naar voren gerichte speaker, ook de felbegeerde 3.5mm koptelefoon aansluiting zal niet ontbreken. Speel je graag een mobiele game? Net als andere Xperia modellen zal ook dit toestel compatibel zijn met de PlayStation 5 / PlayStation 4 en een PS Controller (DualSense en DualShock).

5G telefoon met triple camera

Wat betreft de camera’s. De 3de generatie Sony Xperia 1 wordt uitgerust met een triple-camera en een 3D ToF sensor. Over de camera resolutie is nog weinig informatie bekend. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat Sony de expertise van ZEISS zal inroepen om kwalitatieve lenzen te integreren.

Daarnaast lijkt Sony extra aandacht te willen besteden aan de telefoto lens, om een groter optisch bereik te creëren. Afgelopen jaar werd de Xperia 1 II voorzien van een 70mm telefoto lens die 3x optische zoom mogelijk maakt.

Daarnaast zal de Xperia 1 III ongetwijfeld stof- en waterdicht worden volgens IP68 certificering. Over de accucapaciteit is vooralsnog geen informatie bekend. Z’n voorganger beschikte over een 4.000 mAh batterij met ondersteuning voor 18 Watt snelladen.

Aangaande de prijs, afgelopen jaar zette Sony haar topmodel voor €1.200 in de markt. Vermoedelijk zal de Sony Xperia 1 III voor dezelfde prijs gelanceerd worden. Het is overigens goed mogelijk dat het nog tot pak ‘m beet mei 2021 duurt alvorens je dit smartphone model kunt kopen.