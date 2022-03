OnePlus 10 basismodel gespot met vernieuwde camera Naast de OnePlus 10 Pro en 10 Ultra heeft de Chinese fabrikant ook een nieuw basismodel in ontwikkeling. Zo komt de OnePlus 10 basismodel eruit te zien.

Toon pagina inhoud

Begin dit jaar werd de OnePlus 10 Pro aangekondigd in China. Het nieuwe vlaggenschip is ook op de jaarlijkse MWC 2022 beurs te bezichtigen, in Barcelona. Verwacht wordt dat de global release later deze maand zal plaatsvinden. De 10 Pro zal ook in Nederland worden uitgebracht. In de tussentijd is er ook informatie online verschenen omtrent een extra geavanceerd model, in de vorm van een OnePlus 10 Ultra.

De vraag is of er ook nog een basismodel zal arriveren, als opvolger van de OnePlus 9. Vooralsnog zijn er bijzonder weinig details bekend omtrent een eventuele OnePlus 10. Desondanks krijgen we vandaag een eerste impressie van dit toestel.

Via Weibo is er een foto gelekt waarop het achterpaneel van de vermeende OnePlus 10 getoond wordt. De foto werd opgemerkt door Sam, beter bekend als @Shadow_Leak, die de informatie met LetsGoDigital deelde. Uit de afbeelding valt niet met zekerheid op te maken dat het de OnePlus 10 betreft, wel is duidelijk dat het om een nog niet officieel aangekondigde high-end OnePlus telefoon gaat.

OnePlus 10 smartphone

De telefoon wordt in twee kleurvarianten getoond: zwart en wit. Uit de afbeeldingen blijkt dat het camerasysteem van de OnePlus 10 een totaal ander design krijgt als het Pro model. De camera wordt in de linker bovenhoek gesitueerd, zoals we ook kennen van de 9-serie.

De configuratie is geheel herzien. Er is één grote camera zichtbaar, dit is ongetwijfeld de hoofdcamera. Details omtrent de resolutie zijn nog onbekend. Ook de LED flitser is duidelijk herkenbaar. Daarnaast lijken er ten minste twee, mogelijk zelfs drie kleinere camera’s geïmplementeerd te worden.

Ter vergelijking, de OnePlus 9 is uitgerust met een 48MP groothoekcamera, een 50MP ultra-groothoekcamera en een 2MP monochrome camera. De OnePlus 10 Pro beschikt daarnaast over een 8MP telefoto camera met 3x optische zoom.

Op basis van het verleden is het aannemelijk dat de OnePlus 10 net als het Pro model zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Vermoedelijk zal de telefoon standaard worden voorzien van 8GB RAM / 128GB opslag. Mogelijk verschijnt er daarnaast ook een 12GB/256GB model, zoals ook het geval was bij de OnePlus 9.

Waarschijnlijk betreft het een plat scherm, die iets kleiner is dan het afgeronde 6,7″ display van het Pro model. Mogelijkerwijs gaat het opnieuw om een 6,55″ AMOLED scherm. De 120Hz refresh-rate zal ongetwijfeld weer beschikbaar zijn.

Het nieuwe toestel zal draaien op Android 12, waar de OxygenOS 12 interface overheen geplaatst wordt. Tot slot ligt het in de lijn der verwachtingen dat de nieuwe 80W SuperVooC snellaad ondersteuning ook terug te vinden zal zijn in het basismodel. Of OnePlus ook het frame zal aanpassen is nog onbekend, onlangs bleek uit een duurzaamheidstest dat de OnePlus 10 Pro beduidend sneller breekt dan concurrerende modellen.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de OnePlus 10 officieel geïntroduceerd zal worden. Mogelijk kiest het bedrijf ervoor om het basismodel en het Ultra model gelijktijdig aan te kondigen. Deze varianten zullen hoogstwaarschijnlijk enige tijd na het Pro-model worden uitgebracht.