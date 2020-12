OnePlus de Nr. 3 smartphone fabrikant in Nederland Nieuwe mid-range OnePlus Nord smartphone serie slaat goed aan. OnePlus is nu de Nr 3 telefoon fabrikant in Nederland, in het hogere middensegment.

Toon pagina inhoud

OnePlus brengt sinds dit jaar ook middenklasse telefoons uit binnen de Nord serie. Deze beslissing heeft de producent geen windeieren gelegd, want volgens onderzoek van Counterpoint Research realiseerde OnePlus in het derde kwartaal van 2020 een groei van 412% (jaar op jaar), ondanks een krimp in de markt van 8%. Met het uitbrengen van de OnePlus Nord is OnePlus de op twee na grootste smartphone producent in het middensegment (250-400 dollar), met een verdubbeling van het marktaandeel dat uitkomt op 11%.

Volgens de meest recente data van de Counterpoint Research Market Monitor service is OnePlus de nummer 3 smartphone leverancier in het hogere middensegment in Nederland. Ondanks de COVID-19-pandemie en een overall marktkrimp van 8% realiseerde OnePlus in het derde kwartaal van 2020 een groei van 412 procent (jaar op jaar).

OnePlus Nord introductie zorgt voor grote groei

OnePlus maakte in juli 2020 bekend dat het zijn portfolio uitbreidde met een nieuwe, betaalbaardere productlijn: de OnePlus Nord. De Nord is de eerste mobiele telefoon in het middensegment die het bedrijf lanceert sinds de OnePlus X, bijna vijf jaar geleden. De OnePlus Nord heeft het middensegment in Nederland flink opgeschud door zijn grote succes, aldus de fabrikant.

Tuomas Lampen, Head of Strategy, OnePlus Europe: Ik ben oprecht onder de indruk van het enorme succes van de OnePlus Nord. Dit toestel is de verpersoonlijking van de Never Settle-mantra van ons bedrijf. Het bewijst dat co-creatie met onze community nog steeds de sleutel is voor ons succes. Ik wil de community, het team en onze partners bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld.

OnePlus versterkte verder zijn toppositie in het derde kwartaal van 2020 met de op twee na hoogste gemiddelde verkoopprijs (480 dollar) achter Apple en Samsung. OnePlus is ook het op twee na grootste 5G-merk met 14% marktaandeel sinds het derde kwartaal van 2020. Het totaal aan leveringen van 5G telefoons steeg met 22%, wat het competitieve karakter van de 5G-markt in Nederland onderstreept.

Jan Stryjak, Associate Director, Counterpoint Research: Hoewel de Nederlandse smartphonemarkt het dit kwartaal enigszins moeilijk had met een daling in verkopen van 8% ten opzichte van vorig jaar, wist OnePlus in sommige kerngebieden te groeien. In het hogere middensegment (250-400 dollar) verdubbelde OnePlus het marktaandeel en is daarmee het op twee na grootste smartphone-merk. De OnePlus Nord was de op twee na populairste smartphone in dit segment met 11 procent van alle leveringen. De OnePlus Nord hielp OnePlus ook aan de eerste plaats in het hogere 5G-middensegment met 37% van alle leveringen in het derde kwartaal van 2020.

Om dit succes te vieren heeft OnePlus een reeks speciale aanbiedingen geselecteerd op haar website. Klanten kunnen vandaag kiezen uit een gratis accessoire bij een OnePlus Nord, de OnePlus 8 en 8 Pro – zoals een beschermhoes, een screenprotector of Type C-oortjes. Deze aanbiedingen gelden voor bepaalde producten en zolang de voorraad strekt.