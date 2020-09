Motorola Razr 5G de vernieuwde opvouwbare telefoon Lenovo kondigt nieuwe Motorola Razr klaptelefoon aan. Het 2020-model biedt 5G ondersteuning, een krachtigere chip, grotere accu en een betere camera.

Eind 2019 was Lenovo de eerste smartphonefabrikant die een klaptelefoon introduceerde: de Motorola Razr 2019. Deze opvouwbare smartphone is inmiddels alweer 5 maanden verkrijgbaar in Nederland, bij de MediaMarkt en BelSimpel. Afgelopen week heeft Lenovo een extra variant aangekondigd, de Motorola Razr 5G. Zoals de naam al doet vermoeden biedt deze clamshell ondersteuning voor het supersnelle 5G netwerk. Daarnaast heeft het toestel een betere camera gekregen, een grotere accu, een krachtigere chipset met meer geheugen en er zijn software optimalisaties doorgevoerd, waaronder een verbeterd extern Quick View-display.

Ook niet geheel onbelangrijk, de nieuwe Razr 5G is een simlockvrije telefoon dat geschikt is voor alle providers. Er past gewoon een fysieke simkaart in. Bij de Razr 2019 werden fysieke simkaarten niet ondersteunt, waardoor je bent aangewezen op een eSIM van T-Mobile. Het nieuwe model ondersteunt zowel de eSIM als simkaart, het betreft dus een dual-sim telefoon.

Motorola Razr 2020 model: Sneller, betere camera en grotere accu

De vernieuwde Motorola Razr heeft een compact design en een horizontale vouwlijn. Hierdoor is de telefoon uiterst compact in gesloten stand. Dankzij vernieuwde functies via het Quick View display kun je eenvoudiger berichten versturen, videogesprekken voeren of apps bedienen – allemaal via het front-display, terwijl de telefoon gesloten is.

De Razr 5G beschikt over een 2,7-inch OLED cover-display met een resolutie van 800×600 pixels. Het flexibele scherm aan de binnenzijde is 6,2-inch groot en heeft een resolutie van 857×2142 pixels. De displaygroottes en resolutie is ongewijzigd gebleven.

De selfie-camera heeft wel een behoorlijke upgrade gehad, de 5 megapixel front-camera is vervangen voor een 20 megapixel exemplaar. Ook het camerasysteem aan de achterzijde is verbeterd, dit betreft een dual-camera bestaande uit een 48 megapixel groothoekcamera en een ToF dieptecamera.

De Motorola Razr 5G wordt ook aangedreven door een krachtigere chipset, de Snapdragon 765G is de opvolger van de Snapdragon 710, die in het vorige model te vinden was. De nieuwe SoC wordt ondersteunt door 8GB RAM geheugen en 256GB opslaggeheugen. De nieuwe klaptelefoon van Motorola beschikt over twee 5G antennes, die het gecombineerd met de Snapdragon 765G chipset mogelijk maken om gebruik te maken van het snelle mobiele netwerk.

Met een 5G telefoon ben je helemaal voorbereid op de toekomst. In Nederland is het 5G netwerk inmiddels geactiveerd door Vodafone, T-Mobile en KPN. Helaas gaat er nog wel enige tijd overheen alvorens een landelijke 5G dekking gerealiseerd kan worden. Ook zullen de snelheden door de tijd heen nog verder opgevoerd worden, dit heeft onder andere te maken met de beschikbare 5G frequenties.

De 2.550 mAh accu is vervangen voor een 2.800 mAh variant. De grotere batterij biedt tevens ondersteuning voor 15 Watt TurboPower Charging. De batterij zou groot genoeg zijn om het toestel 24 uur lang te kunnen gebruiken, zonder de smartphone tussentijds bij te hoeven laden – aldus Motorola.

Quick View display met vernieuwde functies

Het Quick View-display biedt tevens ondersteuning voor gebarennavigatie, handig voor die momenten dat je je handen even vrij moet houden. Zo kun je het startscherm openen met een veegbeweging. Door vervolgens naar rechts te vegen wordt de camera applicatie geopend. Veeg je naar links dan krijg je toegang tot een nieuw app-overzicht. Ook kun je zo op deze wijze snelkoppelingen openen of je favouriete contacten bellen of sms’en.

Daarnaast je reageren op berichten middels ‘spraak-naar-tekst’. Spreek simpelweg wat je wilt versturen, waarna het spraakbericht automatisch wordt omgezet naar een tekstbericht. Indien gewenst kun je ook gebruik maken van het toetsenbord op de Quick-View display.

Verder biedt het cover-scherm toegang tot populaire apps zoals Google Maps, Spotify en YouTube. Standaard zijn er 8 applicaties geselecteerd die goed te bedienen zijn via het front-scherm. Deze app-lijst is overigens volledig eigen wens in te delen, zo kun je elke gewenste app toevoegen. De nieuwe Motorola 5G klaptelefoon biedt tevens ondersteuning voor NFC, zo kun je onder andere gebruik maken van de draadloze betaaldienst Google Pay, ook kun je via NFC draadloos informatie delen met andere apparaten.

Opengeklapt kun je gebruik maken van het 6,2″ Flex View display. Door de Razr 5G horizontaal vast te houden ontstaat een 21:9 beeldverhouding, ideaal voor het kijken naar films en video’s. Bovendien is het toestel compact genoeg om met één hand vast te houden en te bedienen. Er zijn overigens geen side-touch sensoren aangebracht, eind vorig jaar legde Motorola een octrooi vast voor dergelijke technologie, mogelijk dat deze in het volgende model terug te vinden zullen zijn. In de Moto Razr 2 of beter gezegd de Razr 3.

Goede camera met betere lichtgevoeligheid

De 48 megapixel camera beschikt over Quad Pixel technologie, die 4x lagere lichtgevoeligheid biedt waardoor je ook in slechte lichtomstandigheden detailrijke foto´s kunt maken. Ook is er een optisch beeldstabilisatie systeem ingebouwd en een laser autofocus die razendsnel en nauwkeurig scherp stelt op het object.

Er zijn verschillende selfie modi beschikbaar, zoals Group Selfie, Portrait Mode en Spot Color. Bovendien maakt het dubbele scherm camerafuncties mogelijk die op andere toestellen simpelweg onmogelijk zijn. Camera Cartoon helpt de focus van het onderwerp te behouden door een leuke animatie te tonen op het Quick View-scherm terwijl de camera-app geopend is op de Flex View hoofddisplay. Instant Review toont een preview van je foto op het Quick View-scherm nadat je deze genomen hebt en External Preview spiegelt de foto op het Quick View-scherm, zodat je publiek de foto kan zien voordat deze wordt vastgelegd.

De My UX interface bevat zowel bestaande, vertrouwde functies als een verscheidenheid aan nieuwe functies. Met behulp van gepersonaliseerde instellingen en geavanceerde bedieningselementen kun je muziek, video’s en games naar een hoger niveau tillen. Gebruikers van de Motorola Razr 5G kunnen ook hun eigen thema creëren door te kiezen uit unieke lettertypen, kleuren en pictogram-vormen om hun opvouwbare telefoon een extra persoonlijk tintje mee te geven.

Het scharnier is eveneens verbeterd, deze zou beter moeten sluiten dan voorheen. Ook is er een speciale beschermende coating aangebracht die de smartphone moet beschermen tegen krassen en stoten. De vingerafdruksensor is verplaatst, deze is nu op de achterzijde te vinden. De nieuwe Motorola Razr 2020 beschikt over een aluminium behuizing met gepolijst 3D glas en zal verkrijgbaar zijn in drie kleuren: Polished Graphite (zilver), Liquid Mercury (blauw) en Blush Gold (goud).

Motorola Razr 5G kopen

De Razr 5G is op verschillende punten verbeterd. Toch heeft Lenovo kans gezien om de nieuwe klaptelefoon goedkoper in de markt te zetten. Het vorige model ging in april 2020 in Nederland in de verkoop voor een adviesprijs van €1.600. Het 5G model zal in oktober beschikbaar komen en gaat €1.500 kosten.

Lenovo is overigens niet de eerste fabrikant die haar 2de generatie vouwtelefoons goedkoper aanbiedt. Afgelopen maand werd de Samsung Galaxy Z Fold 2 aangekondigd, als opvolger van de Galaxy Fold. Ook deze opvouwbare smartphone wordt iets goedkoper in de markt gezet dan zijn voorganger.

Mocht je interesse hebben in de Razr, realiseer je dan dat de 1ste generatie inmiddels behoorlijk in prijs is gedaald. 5 maanden geleden moest je nog €1.600 betalen voor dit model. Vandaag de dag ben je bij BelSimpel en MediaMarkt slechts €1000 kwijt voor de Motorola Razr (eSIM). Bovendien ontvang je nu tijdelijk de Motorola moto360 smartwatch (t.w.v. €300) cadeau.