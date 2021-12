Oppo Find N eerste indruk De Find N is de eerste opvouwbare telefoon van Oppo. Wat heeft deze vouwtelefoon te bieden en wat zijn de verschillen met de Samsung Z Fold 3?

Oppo heeft haar eerste opvouwbare smartphone gepresenteerd in China, tijdens het jaarlijks terugkerend evenement INNO Day 2021. De Oppo Find N vouwt net als de Samsung Galaxy Z Fold 3 uit tot een groot formaat smartphone. Oppo heeft echter een aantal duidelijke veranderingen doorgevoerd, die in de eerste expert reviews als erg positief worden ervaren. Het gaat hierbij met name om de grootte, de landschapsverhouding en de vouwnaad. Daar komt bij dat de vouwbare telefoon van Oppo ook een lagere prijs heeft. Nadeel is wel dat het toestel (voorlopig) niet in Nederland gevoerd zal worden.

In deze publicatie gaan we dieper in op de mogelijkheden van de Find N. Welke keuzes Oppo heeft gemaakt en hoe verhouden deze zich ten opzichte van andere opvouwbare smartphones die uitvouwen tot tablet. De live foto’s in deze publicatie zijn afkomstig van onze gewaardeerde Chinese collega Ice Universe die het toestel al enkele dagen in handen heeft en zijn ervaringen met ons heeft gedeeld.

Oppo Find N design

De Oppo Find N is het resultaat van vier jaar intensieve ontwikkeling, waarin zes prototypes zijn vervaardigd. De opvouwsmartphone is aan de voorzijde voorzien van een 5,5” display. Het is ’s werelds eerste vouwtelefoon met een curved display, wat bijdraagt aan een extra stijlvolle uitstraling.

In tegenstelling tot het prototype dat Oppo in 2019 toonde, heeft de Find N een binnenwaarts vouwbaar scherm. Hierdoor blijft het flexibele display optimaal beschermt wanneer je de telefoon bij je draagt. Eenmaal opengevouwen heeft de gebruiker een 7,1” display tot z’n beschikking. Het toestel is beduidend compacter dan z’n concurrenten, denk aan de 7,6-inch Galaxy Z Fold 3 en de 8-inch Xiaomi Mi Mix Fold en Huawei Mate X2.

Ondanks het beduidend kleinere formaat ten opzichte van concurrerende modellen, biedt het 7,1-inch binnen-display een 60% groter displayoppervlak dan standaard 6.5-inch displays. Zodoende kunnen gebruikers probleemloos multitasken en productief te werk gaan.

In onze Samsung Z Fold 3 review concludeerde we dat de grootte en het gewicht tot de belangrijkste nadelen behoren van deze vouwtelefoon, wat dat betreft lijkt de oplossing van Oppo een stuk beter draagbaar en handelbaar. Desondanks is de variant van Oppo niet lichter. De Z Fold 3 weegt namelijk 271 gram, terwijl de kleinere Find N 275 gram weegt.

De opvouwsmartphone van Oppo is niet stof- en waterbestendig. Dit was één van de belangrijke verbeteringen van de Z Fold 3, ten opzichte van de Z Fold 2. Samsung’s nieuwste model is namelijk voorzien van een IP68 rating. Oppo heeft relatief weinig smartphones in het assortiment met een IP-rating – met uitzondering van de topmodellen. Dus wellicht wordt de Oppo Find N2 volgend jaar wel gecertificeerd op stof- en waterbestendigheid.

Een ander belangrijk verschil; Samsung’s vouwbare smartphone is compatibel met de S Pen. Met behulp van een stylus pen kun je extra creatief en productief te werk gaan, helaas biedt Oppo deze mogelijkheid niet. Om het toestel te ontgrendelen is er een vingerafdrukscanner ingebouwd, deze is aan de zijkant in de powerknop aangebracht – net zoals het geval is bij de Z Fold modellen. Er zijn vooralsnog geen opvouwbare telefoons met in-display vingerafdruksensor uitgebracht.

Uniek scharnier maakt vouwnaad minder opvallend

Een ander duidelijk verschil met de concurrentie is de vouwnaad. Samsung heeft inmiddels drie generatie vouwtelefoons op de markt gezet. Helaas vertonen al deze modellen een zichtbare en voelbare vouwnaad – in het midden van het flexibele scherm. Dat geldt overigens ook voor alle andere merken die een opvouwbare telefoon hebben uitgebracht.

Oppo heeft voor een ander type scharnier gekozen, het gaat om een zogenaamd flexiescharnier. Deze bestaat uit 136 componenten, waardoor het scharnier extra soepel beweegt. Het flexischarnier van de Find N biedt twee belangrijke voordelen.

Allereerst is het scharnier zodanig ontworpen dat het scherm naadloos opgevouwen kan worden, zonder dat er een opening zichtbaar is. Dit oogt niet alleen mooier, het zorgt er ook voor dat het flexibele scherm beter beschermt blijft tegen krassen. Daarnaast zorgt het flexiescharnier ervoor dat de hoek van de vouw wordt vergroot. Hierdoor is de vouwnaad 80% minder opvallend – zo oordeelt het Duitse certificeringsinstituut TÜV.

Op internet zijn er inmiddels tal van foto’s en video’s te vinden waarbij de nadruk is gelegd op de vouwnaad. Op sommige beelden lijkt de naad inderdaad nagenoeg niet aanwezig te zijn. Op andere foto’s is te zien dat de vouwnaad een stuk breder is, waardoor het bijna twee vouwnaden lijken te zijn. De eerste previews tonen aan dat de naad hierdoor minder goed voelbaar is. Het nadeel is dat het scherm onder bepaalde lichtomstandigheden een beetje bobbelig oogt doordat de vouw zo breed is.

Het is duidelijk een andere strategie dan Samsung volgt. Zo introduceerde de displaydivisie van het bedrijf onlangs nog een serie nieuwe Flex OLED displays met een extra kleine 1.4R kromming, bedoelt voor de volgende generatie foldables van het merk. De 1,4R is een behoorlijk verschil met de 5R kromming van de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Samsung is dus juist voornemens om de vouw scherper te maken, waardoor deze smaller oogt, maar ook dieper aanvoelt.

Het flexischarnier van Oppo zorgt er tevens voor dat het apparaat vrij kan staan wanneer het is uitgeklapt – in een hoek van 50 – 120 graden. Hiervoor heeft Oppo de FlexForm modus ontworpen – als tegenhanger van de Flex Mode van Samsung. Zodoende worden de bedieningselementen en/of het toetsenbord op het onderste schermdeel weergegeven en toont het bovenste schermdeel de content – denk bijvoorbeeld aan een video of een internetbrowser.

In de notitie-app kan de Find N worden omgezet in een mini-laptop, zodat je aantekeningen kunt maken zonder het apparaat vast te hoeven houden. Doordat de Find N vrij in verschillende hoeken kan blijven staan, dient het apparaat ook als een eigen statief. Zodoende kunnen gebruikers handsfree video opnames maken, videogesprekken voeren en online vergaderingen bijwonen.

Hieronder is de officiële Oppo Find N video trailer te zien, waarin je ook een goede eerste indruk krijgt van de gebruikersmogelijkheden die het device biedt.

Oppo opvouwbare telefoon met landschapsverhouding

Aangaande het scherm, voor het 5,5-inch front-scherm is een AMOLED display ingezet met een 1972 x 988 pixel resolutie en een 60Hz refresh-rate. Zodra je de Oppo Find N openvouwt kun je gebruik maken van een helder en groot AMOLED display met een 1920 x 1792 pixel resolutie en een 120Hz verversingsfrequentie. De schermranden zijn dunner dan die van de concurrentie, wat bijdraagt aan een extra premium uitstraling.

Oppo heeft zowel de helderheid als de kleurkalibratie van beide displays verfijnd. Beide schermen bieden 10.240 automatische helderheidsniveaus. Het 7,1-inch scherm biedt een piekhelderheid van 1000 nits – dat is iets minder helder dan de 1200 nits van de Z Fold 3. Het scherm wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass Victus.

Het scherm bevat een laag Flexion UTG (ultradun glas) van slechts 0,3mm dun – vergeleken met 0,6 mm voor gewoon smartphoneglas – waardoor het makkelijk kan buigen en tegelijkertijd voldoende duurzaam is. Het is de eerste niet-Samsung opvouwbare telefoon dat over UTG technologie beschikt. Het flexibele scherm en de UTG zijn dan ook beide afkomstig van Samsung.

Het ‘Serene’-display kan meer dan 200.000 keer gevouwen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de soepele vouwervaring – zo is gebleken uit een praktijk test uitgevoerd door het gerenommeerde TÜV. Het binnen-scherm maakt gebruik van een LTPO-display met dynamische verversingssnelheidstechnologie. De verversingssnelheid wordt automatisch aangepast tussen 1-120 Hz op basis van de inhoud die de gebruiker bekijkt. Het flexibele scherm biedt een touch sampling rate tot 1.000 Hz.

In tegenstelling tot andere opvouwbare smartphones biedt het binnen-display van de Find N een landschapsverhouding. Zodoende kunnen gebruikers makkelijker schakelen tussen het buitenscherm en het binnenscherm – zonder dat ze de telefoon hoeven te draaien. Ideaal voor het kijken naar video’s, om games te spelen of om een boek te lezen. Opgevouwen zorgt de 18:9-beeldverhouding voor een vertrouwde interface. Door de grootte van 5,5″ is het scherm ook gemakkelijk met één hand te bedienen.

Oppo heeft de Find N ook voorzien van gebarenbediening. Enkele voorbeelden: Bij het gebruik van een compatibele app kan het scherm in tweeën worden gesplitst door twee vingers naar beneden te vegen in het midden van het apparaat. Daarnaast kan een volledig venster in een zwevend venster worden veranderd door er met vier vingers in te knijpen. Ook traditionele gebaren voor split-screenweergaven worden ondersteunt, zoals lang indrukken en slepen van compatibele pictogrammen.

Vouw je de telefoon open, dan wordt de inhoud automatisch weergegeven op het binnenste hoofdscherm. Ook bij het opvouwen van het apparaat is deze functie beschikbaar, hierdoor dient de gebruiker enkel een veegbeweging naar boven te maken. De productiviteit wordt verder verhoogd door een reeks toetsenbord aanpassingen voor het flexibele scherm – denk aan een gesplitst toetsenbord, waardoor je gemakkelijker met twee duimen kunt typen.

Aangaande het besturingssysteem, de smartphone draait op Android 11 in combinatie met de ColorOS 11 interface. Gebruikers mogen een update naar Android 12 en Android 13 verwachten. Daarnaast voorziet Oppo haar smartphones van 3 jaar beveiligingsupdates.

De Find N wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 SoC met geïntegreerde 5G modem. Oftewel, gebruikers kunnen profiteren van alle voordelen die het 5G netwerk te bieden heeft – mits je je in 5G dekkingsgebied bevindt en over een 5G abonnement beschikt uiteraard.

Oppo heeft twee geheugenvarianten uitgebracht. Het instapmodel beschikt over 8GB RAM en 256GB ROM. Het duurdere model heeft 12GB werkgeheugen en 512GB opslaggeheugen. Bij beide varianten gaat het om LPDDR5 werkgeheugen en UFS 3.1 opslag. Een microSD geheugenkaartje wordt helaas niet ondersteunt.

Geavanceerde camera

De Oppo opvouwbare smartphone is een relatief compacte en krachtige opvouwbare smartphone. De Chinese fabrikant heeft ook veel aandacht besteed aan de camera’s. Er zijn in totaal vijf camera’s ingebouwd.

De triple-camera op de achterzijde bestaat uit een 50MP hoofdcamera, hiervoor is een Sony IMX 766 beeldsensor ingezet. Daarnaast is er een 16MP ultragroothoeklens en een 13 MP telelens ingebouwd. Laatstgenoemde maakt 2x optische zoom mogelijk.

Het camerasysteem komt in grote mate overeen met de goed presterende Oppo Find X3 Neo – met als voornaamste verschil dat laatstgenoemde model ook over een 2MP macro-camera beschikt. De triple-camera van de Find N biedt niet alleen vergelijkbare prestaties, ook het design komt in grote mate overeen met de X3 Neo.

De 32 megapixel front-camera kennen we eveneens van de Find X3 serie. Deze hoge resolutie camera is goed inzetbaar voor het maken van selfies en voor het voeren van videogesprekken. Wanneer je de telefoon open vouwt heb je eveneens de beschikking over een 32MP camera. Het betreft een punch-hole camera systeem die in de linker bovenhoek is gesitueerd. Het ponsgat is relatief groot, desondanks biedt deze ongetwijfeld een betere beeldkwaliteit dan de 4MP under-display camera die in de Z Fold 3 is toegepast.

De FlexForm modus maakt ook verschillende nieuwe features mogelijk. Denk aan de eerder genoemde handsfree bediening, ook 4K HD time-lapse beeldverwerking behoort tot de mogelijkheden. Er zijn tevens drie sjablonen toegevoegd in de time-lapse-modus, genaamd: lichtsporen, nachtelijke hemel en zon & wolken. Ideal voor creatieve astro-fotografie.

Verder geeft de nieuwe gebruikersinterface met ‘gesplitste camera’ gebruikers de mogelijkheid om het flexibele display te gebruiken om op de ene zijde foto’s te maken, op het andere schermdeel worden dan de meest recente foto’s getoond. Wanneer foto’s met de hoofdcamera worden gemaakt terwijl het scherm is uitgeklapt, wordt op beide schermen tegelijkertijd een preview getoond. Zodat zowel de fotograaf als het onderwerp voor de lens de voorvertoning kan bekijken en de compositie naar wens kan aanpassen.

De camera aan de achterzijde kan eveneens worden gebruikt om selfies te maken. Zodoende kunnen gebruikers profiteren van een nog hogere beeldkwaliteit. Selfies kunnen ook worden gemaakt middels handgebaren, zodat gebruikers kunnen blijven staan zonder op de ontspanknop te hoeven drukken. Ook handig bij het maken van vlogs.

Ook op audiogebied moet de Find N een plezante gebruikerservaring bieden. De telefoon is uitgerust met stereo speakers en Dolby Atmos ondersteuning voor een 3D surround ervaring.

Batterij & Opladen

De Oppo Find N is uitgerust met een 4.500mAh batterij. Ter vergelijking, de grotere Z Fold 3 beschikt over een kleinere 4.400 mAh batterij. In theorie zou de Oppo opvouwtelefoon dan ook een uitstekende batterijduur moeten leveren. Daar komt bij dat de Find N ook sneller is op te laden.

De vouwtelefoon biedt ondersteuning voor 33W SuperVooC Flash Charge. Deze oplaadtechnologie is geoptimaliseerd om in 30 minuten tot 55% op te laden. Binnen 70 minuten is een lege batterij weer voor 100% vol. Het toestel kan ook draadloos opladen met 15W AirVooC (compatibel met standaard Qi) en 10W omgekeerd draadloos opladen.

Oppo smartphones scoren doorgaans goed op het gebied van de batterij en oplaad snelheid. Daar lijkt de Find N geen uitzondering op te vormen. Dit is een belangrijk pluspunt ten opzichte van Samsung. Zo oordeelde we in onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review dat de 3.300 mAh batterij die in dit clamshell model is toegepast het grootste nadeel vormt van deze vouwtelefoon.

Een goede accuduur is wat mij betreft essentieel voor een goede algehele gebruikerservaring. Als je er een dagje op uit trekt, af en toe de camera gebruikt, tussendoor wat berichtjes beantwoord en wat internet pagina’s raadpleegt, dan wil je dat het toestel zonder problemen het einde van de dag haalt – zonder dat je hem tussentijds aan de oplader hoeft te leggen. Die garantie heb je met de Oppo Find N.

Daar komt bij dat Oppo nog gewoon een oplader meelevert in de verkoopverpakking – die vind je in de verkoopdoos van de Z Fold 3 en Z Flip 3 niet terug. Oppo levert ook geen langzame oplader mee, zoals Samsung wel doet bij de goedkope A-serie modellen.

Daar komt bij dat de vouwbare Find een stuk betaalbaarder is dan Samsung’s tegenhanger. Een groot nadeel is wel; Oppo brengt haar vouwtelefoon voorlopig niet wereldwijd uit, terwijl je Samsung’s vouwbare modellen wel in Nederland kunt kopen.

Prijs & verkrijgbaarheid

De Oppo Find N is vooralsnog uitsluitend aangekondigd voor de Chinese markt. Daar kun je de opvouwtelefoon kopen in drie kleuren: zwart, wit en paars. De zwarte variant heeft een achterpaneel gemaakt van glanzend mat glas met een subtiel glinsterend effect. Voor de witte variant is gebruik gemaakt van glanzend glas. Bij de paarse variant verandert de kleur aan de hand van het licht en schaduw.

In China is de pre-order verkoop per direct van start gegaan. Voor het instapmodel met 8GB+256GB geheugen is de prijs vastgesteld op ¥7700, omgerekend een kleine €1.075. Daarnaast is er een extra geavanceerd model verkrijgbaar met 12GB/512GB voor ¥9000, omgerekend zo’n €1.255.

Met een vanaf prijs van €1.075 is de Oppo Find N de goedkoopste opvouwbare smartphone die tot op heden is uitgebracht. Zeker als je kijkt naar de telefoons die uitvouwen tot tablet formaat. Hoewel de Find N tot de kleinste in deze categorie behoort, weet Oppo het toestel voor een uiterst competitieve prijs in de markt te zetten. De voorverkoop in China lijkt dan ook bijzonder goed te lopen, de eerste batch was al binnen enkele minuten uitverkocht.

Ter vergelijking de Xiaomi Mi Mix Fold met 8” flexibel scherm werd in april dit jaar uitgebracht in China voor omgerekend zo’n €1.295 (12GB / 256GB). De 7,6” Galaxy Z Fold 3 is met een adviesprijs van €1.800 beduidend duurder. Dit toestel is sinds augustus dit jaar verkrijgbaar – als enige die wereldwijd is uitgebracht. De Huawei Mate X2 spant de kroon, deze 8” foldable ging in februari in de verkoop in China voor omgerekend zo’n €2.290.

Het is nu de vraag of en wanneer Oppo de Find N wereldwijd uitbrengt en tegen welke prijs. Het is algemeen bekend dat de prijzen in Europa / Nederland hoger liggen dan in China, dit heeft onder andere met belastingen te maken. Desondanks is het aannemelijk dat de verkoopprijs alsnog beduidend lager zal uitvallen dan Samsung’s variant kost.

Oppo Find N preview conclusie

We juichen het toe dat meerdere gerenommeerde smartphone merken dit jaar de foldable markt hebben betreden. Ten slotte komt dit de keuze alleen maar ten goede. Oppo weet met de Find N een aantal kritieke punten van andere vouwtoestellen aan te pakken – denk aan het Flexiescharnier waardoor de vouwnaad minder goed zichtbaar/voelbaar is, de unieke landschapsverhouding, het geavanceerde camerasysteem en de lange accuduur. Het is ook de kleinste én goedkoopste vouwtelefoon in z’n soort. Nadelen zijn er echter ook, zo is het toestel relatief zwaar. Ook is de telefoon niet waterbestendig.

Al met al is onze eerste indruk van de Find N erg goed. Voor zover we nu kunnen beoordelen zijn we positief gesteld over Oppo’s eerste opvouwtelefoon. Uiteraard hebben we Oppo Nederland benaderd voor een test sample, zodra deze opvouwbare smartphone in Nederland arriveert zullen we een uitgebreide Oppo Find N review publiceren waarin we dieper zullen ingaan op de gebruikerservaring, de prestaties en de verschillen met andere vouwbare modellen.