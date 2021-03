Oppo Find X3 Neo De Oppo Find X3 Neo is een stijlvolle 5G smartphone met een goede camera. Toch zijn er voor een verkoopprijs van €800 betere alternatieven verkrijgbaar.

Het Chinese Oppo heeft de Find X3 serie officieel geïntroduceerd, de high-end smartphone reeks bestaat dit jaar uit drie modellen. De Find X3 Neo wordt tussen de goedkopere Find X3 Lite en de duurdere Find X3 Pro geplaatst – zowel qua prijs en functies, als qua grootte. De nieuwe modellen gaan later deze maand in de verkoop, voor de Neo is de adviesprijs vastgesteld op €800. Daarmee is dit telefoonmodel exact €100 duurder dan vorig jaar. Wat mag je voor deze prijs verwachten en levert dit toestel een goede prijs/kwaliteit verhouding?

De Oppo Find X3 Neo 5G wordt uitgerust met een 6,55-inch Amoled display met een Full HD+ resolutie en een 90 Hertz refresh-rate. Het betreft een afgerond display met een in-display vingerafdrukscanner. In de linkerbovenhoek is een 32 megapixel selfie-camera ingebouwd. Tot zo ver geen verschillen met z’n voorganger.

Oppo Find X3 Neo technische specificaties

De achterzijde wordt gedomineerd door een viervoudig camerasysteem. Het betreft een 50 megapixel groothoekcamera, een 16 megapixel ultragroothoek camera en ten slotte een 13 megapixel telefoto camera.

Met de Find X3 Neo legt Oppo de focus op de filmkwaliteit. Functies als AI Highlight Video, Ultra Night Video en Live HDR moeten zorgdragen voor kleurrijke en gedetailleerde video-opnames, ongeacht of het dag of nacht is. Ook zou de camera beter in staat moeten zijn om bewegende voorwerpen te traceren, om deze in volle scherpte vast te kunnen leggen.

Nieuw is de Dual-Video functie, om zowel video’s te kunnen maken met de front-camera als de camera aan de achterzijde. Deze functie werd eerder dit jaar door Samsung in het leven geroepen als ‘Dual Recording’ voor de Galaxy S21 serie.

De Oppo Find X3 Neo wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 chipset. Deze SoC werd in veel 2020 topmodellen gebruikt, het gaat om de voorloper van de Snapdragon 888. Er wordt 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen ingebouwd.

De Neo is, net als het topmodel, voorzien van een 4.500 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 65 Watt snelladen. In tegenstelling tot de duurdere Pro versie is de Neo niet stof- en waterdicht. Het toestel draait op het Android 11 OS in combinatie met de ColorOS 11 gebruikersinterface.

Beschikbare kleuren, prijs & verkrijgbaarheid

De Find X3 Neo 5G is vanaf 22 maart 2021 verkrijgbaar in Nederland. Je kunt deze smartphone kopen in de kleuren Starlight Black en Galactic Silver. De adviesprijs is vastgesteld op €800. Voor dit bedrag zijn er een hoop alternatieven verkrijgbaar. Heb je geen moeite met het kopen van een Chinese smartphone, dan biedt de Xiaomi Mi 11 een goed alternatief. Hetzelfde zal hoogstwaarschijnlijk gelden voor de later deze maand verwachte OnePlus 9, dit toestel wordt voor het eerst voorzien van een Hasselblad camerasysteem.

Ook binnen de 2020 modellen zijn er verschillende interessante kandidaten. Voor hetzelfde bedrag haal je bijvoorbeeld ook de Samsung Galaxy S20 Ultra in huis, het topmodel van Samsung van vorig jaar. Ten opzichte van de Find X3 Neo biedt dit toestel toch meer waar voor je geld. Hoewel de S20 Ultra uit de doos draait op Android 10 is voor dit model inmiddels ook al een update naar Android 11 beschikbaar gesteld. Bovendien biedt Samsung minimaal 3 jaar Android OS updates, terwijl Oppo nog altijd schimmig is omtrent haar update beleid.