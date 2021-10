Motorola Moto G200 Komende maand zal Lenovo de Motorola G200 introduceren, een geavanceerde 5G smartphone met een krachtige chipset en een extra hoge refresh-rate.

In maart dit jaar werd de Motorola Moto G100 aangekondigd, een bijzonder krachtige 5G telefoon verkrijgbaar tegen een zeer schappelijke prijs van € 500. Met dit model concurreert Motorola met andere high-end devices zoals de beduidend duurdere iPhone 13, de Samsung Galaxy S21, de OnePlus 9 en de Xiaomi 11. Hoewel de G100 pas sinds halverwege mei verkrijgbaar is, lijkt z’n opvolger alweer klaar te staan om binnenkort geïntroduceerd te worden.

Lenovo is voornemens om de Motorola Moto G200 in november officieel te introduceren, zo meldt de Duitse website TechnikNews. Webredacteur Nils Ahrensmeier heeft ook verschillende specs weten te onthullen. De Motorola G200 zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 met 8GB RAM geheugen. Over het opslaggeheugen is nog geen informatie bekend, vermoedelijk wordt er gekozen voor 128GB ROM.

Motorola G200 met 144Hz scherm

Het scherm krijgt een Full HD+ resolutie en een extra hoge refresh-rate van 144Hz. Dit zou een opmerkelijke verbetering zijn, daar de G100 ‘slechts’ 90Hz ondersteunt. Een hoge refresh-rate draagt bij aan een fijnere scroll-ervaring. Ook bij het bekijken van bewegende beelden komt een hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht. Doordat het scherm vaker ververst wordt (144x per seconde), ogen de beelden veel vloeiender.

Over de schermgrootte is nog geen informatie bekend. De G100 beschikt over een 6,7” display. Vermoedelijk wordt er opnieuw gekozen voor een LCD scherm – dit is één van de punten waarop concessies zijn gedaan bij het bestaande model, om een zo’n laag mogelijke verkoopprijs te kunnen hanteren. Ook de behuizing wordt gemaakt van kunststof – in plaats van aluminium. Dit is overigens ook het geval bij smartphones zoals de Galaxy S21.

In China zal de smartphone onder de modelnaam ‘Motorola Edge S30’ worden uitgebracht. Het toestel wordt onder code naam ‘Yukon / Xpeng’ ontwikkelt, zo meldt TecknikNews. Ook over het camerasysteem heeft de website informatie weten te bemachtigen. De Motorola Moto G200 wordt uitgerust met een 16 megapixel front-camera voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. Hiervoor wordt een 108 megapixel hoofdcamera toegepast, evenals een 13 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptesensor. Over het camera design is vooralsnog geen informatie bekend, daar er nog geen beelden van het nieuwe model online zijn verschenen. Bij de G100 koos Motorola ervoor om het triple-camera systeem samen met de flitser in een vierkante opstelling te plaatsen. Mogelijkerwijs krijgt het nieuwe model een soortgelijk camera ontwerp.

De Moto G200 zal overigens niet op het Android 12 OS draaien, in plaats daarvan wordt er gekozen voor Android 11. Vooralsnog zijn de Google Pixel 6 smartphones de enige toestellen die direct uit de doos op Android 12 draaien. Hier zal begin 2022 ongetwijfeld verandering in komen.

Verwacht wordt dat de Motorola G200 in november officieel wordt aangekondigd voor de wereldwijde markt. Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend. Motorola staat met name bekend om haar budget modellen. De G100 behoort tot de meest geavanceerde toestellen van het merk, de G200 zal dit stokje gaan overnemen. Het bedrijf is erbij gebaat om een zo’n scherp mogelijke prijs/kwaliteit verhouding te hanteren. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model opnieuw rond de €500 zal gaan kosten.

Door gebrek aan beelden van de Motorola Moto G200 wordt op bovenstaande afbeeldingen de Moto G100 getoond.