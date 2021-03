Motorola G100 een krachtige en betaalbare 5G telefoon Behoefte aan een snelle smartphone met een grote batterij en een goede camera voor een schappelijke prijs? Maak kennis met de Motorola Moto G100.

De Motorola Moto G100 is officieel geïntroduceerd. Het is een geavanceerde Moto G-serie smartphone met een groot display, een goede camera en een krachtige accu. Hoewel deze line-up vooral bekend staat om haar budgetvriendelijke toestellen pakt Motorola ditmaal extra groots uit. De nieuwe middenklasse smartphone neemt het op tegen de vlaggenschip modellen, dankzij de extreem snelle en krachtige Qualcomm Snapdragon 870 chipset.

De Android 11 smartphone is uitgerust met een 6,7-inch Full HD+ LCD display met een 90 Hertz refresh-rate. De Motorola Moto G100 heeft een plastic behuizing dat voorzien is van een waterafstotende coating. Het scherm biedt een 21:9 beeldschermverhouding en biedt ook ondersteuning voor HDR10 content. De vingerafdruksensor is aan de zijkant, in de power-knop geïntegreerd.

Motorola G100 een uiterst krachtige smartphone

Onder de motorkap is de Snapdragon 870 chipset geplaatst, deze high-end processor met geïntegreerde 5G modem draagt zorg voor optimale prestaties. Ook wanneer je de telefoon zwaar belast, bijvoorbeeld tijdens een intensieve game sessie. De Snapdragon Elite Gaming zorgt voor een extra goede game-ervaring. De Motorola G100 wordt standaard uitgerust met 8GB RAM en 128GB ROM. Door gebruik te maken van een microSD geheugenkaart kun je het opslaggeheugen uitbreiden.

Lenovo heeft de nieuwe Motorola Moto G100 ook voorzien van een geavanceerd camerasysteem. Aan de voorzijde zijn twee camera’s geplaatst, de dubbele punch-hole camera herbergt een 16 megapixel beeldsensor met een f/2.2. lens en een 8 megapixel ultragroothoekcamera met een f/2.4 lens.

Op de achterzijde is een 64 megapixel camera geplaatst, die ondersteunt wordt door een 16 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera. Ten slotte is er ook nog een 3D ToF camera aangebracht met geavanceerde laser-autofocustechnologie. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat je lekker snel en accuraat kunt scherpstellen, ook op bewegende onderwerpen.

Vanzelfsprekend zijn er tal van fotofuncties voorhanden die het nog leuker maken om met de camera aan de slag te gaan. Denk aan het toepassen van live filters en AR-stickers, daarnaast is er ook een Night Vision, HDR Portret en een Pro mode voorhanden. Video’s kunnen in 6K UHD kwaliteit worden opgenomen met een frame-snelheid van 30 fps. In 4K kwaliteit heb je ook de mogelijkheid om extra vloeiende 60 fps opnames vast te leggen. Ook is er een Dual Capture mode voorhanden, waarbij je gelijktijdig kunt filmen met de camera’s aan de voor- en achterzijde. Audio Zoom zorgt voor een extra goede geluidservaring, waarbij achtergrondgeluiden gefilterd worden, waardoor de nadruk komt te liggen op het onderwerp.

De luidspreker is aan de onderzijde te vinden, daarnaast beschikt de Moto G100 over 3 microfoons. Daarnaast is deze Moto G-smartphone uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting. De Google Assistent is tevens beschikbaar. Verder biedt deze Motorola smartphone ondersteuning voor Bluetooth 5.1, NFC en WiFi 6. Het toestel beschikt over een hybride dual sim, wat inhoudt dat je of twee nano-sims kunt gebruiken, of een nano-sim en een microSD kaart.

De nieuwe 5G telefoon van Motorola is ook voorzien van een krachtige batterij. Het betreft een 5.000 mAh accu die ondersteuning biedt voor 20 Watt TurboPower snelladen. Gelijktijdig met de lancering van de Moto G100 heeft Motorola ook een zogenaamd ‘Ready For’-dock aangekondigd, hiermee kun je de smartphone via de USB-C poort verbinden met een TV of een monitor. Handig als je behoefte hebt aan een groter scherm, bijvoorbeeld tijdens een videomeeting of tijdens het gamen natuurlijk.

Motorola Moto G100 kopen

De Motorola G100 verschijnt in drie kleuren: Iridescent Ocean (blauw), Iridescent Sky (zilver) en ten slotte Slate Grey (donkergrijs). De smartphone is vanaf halverwege mei 2021 verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van €500. Voor deze prijs koop je een simlockvrij, los toestel. Vanzelfsprekend zal de Moto G100 ook met abonnement worden aangeboden, zodoende kun je korting krijgen op de toestelprijs – zonder dat er hogere bundeltarieven gelden.

De G100 lijkt een uiterst goede prijs/kwaliteit verhouding te leveren. De Moto G-smartphones bieden sowieso een goede gebruikerservaring, ditmaal is er echter gekozen voor een extra krachtige chipset waardoor dit toestel kan concurreren met vlaggenschip smartphones die veel duurder in de markt worden gezet.

Motorola heeft hiervoor wel enkele concessies gedaan, zo zijn de schermranden redelijk dik, er is een LCD display toegepast in plaats van Amoled en de behuizing is gemaakt van kunststof in plaats van metaal/aluminium. Dit zien we tegenwoordig overigens wel vaker, denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy S21. Deze 5G smartphone kost €850 (8GB / 128GB) en beschikt ook over een plat LCD display en een plastic behuizing. Met de G100 weet Motorola een goed alternatief te bieden.