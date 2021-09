Motorola Edge 20 smartphone serie Lenovo heeft drie Motorola Edge 20 modellen aangekondigd. Het trio beschikt over een 108 megapixel camera. Lees hier alles over de onderlinge verschillen.

Afgelopen maand werd de nieuwe Motorola Edge smartphone line-up aangekondigd door Lenovo. Het gaat om drie toestellen; de Edge 20 Lite, de Edge 20 en de Edge 20 Pro. Bij alle modellen ligt de focus op de camera. Het twee meest geavanceerde modellen zijn vanaf heden verkrijgbaar in Nederland. Het goedkopere Lite model volgt komende maand. Met variërende verkoopprijzen van €350 tot €700 biedt deze smartphone serie voor iedereen wat wils. In deze publicatie lees je meer over de verschillen en de overeenkomsten tussen de drietal nieuwe mobiele telefoons.

Het meest geavanceerde model, de Motorola Edge 20 Pro beschikt over de snelste chipset en de meest geavanceerde camera. De langste accuduur biedt dit toestel echter niet, daarvoor moet je bij het Lite model zijn. De selfie-camera is voor alle aangekondigde modellen identiek. Het drietal beschikt over een centraal geplaatst punch-hole selfiecamera met een hoge resolutie 32 megapixel beeldsensor.

Ook het beeldschermformaat van 6,7-inch en de Full HD+ display resolutie is voor alle drie de Edge 20 smartphones gelijk. Merkwaardig hierbij is de keuze om alle drie de modellen te voorzien van een vlak display. De ‘Edge’ serie werd afgelopen jaar in het leven geroepen, de eerste modellen beschikte over een afgerond ‘edge’ scherm. Daar lijkt het bedrijf nu vanaf te stappen. Onderstaand bespreken we de specs en kenmerken per model.

Motorola Edge 20 Pro met zoomcamera

De Pro-benaming wordt inmiddels door veel telefoonfabrikanten gebruikt, zo ook door Motorola. De Edge 20 Pro wordt ook wel gezien als opvolger van de Motorola Edge+. De nieuwe smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 870 SoC met Adreno 650 GPU. Deze chipset is beduidend krachtiger dan de Snapdragon 778G die in het basismodel is terug te vinden. Standaard wordt het Pro model voorzien van 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen (UFS 3.1).

Het 6,7” display heeft een bijzonder hoge verversingssnelheid van maar liefst 144 Hz. Een gigantisch verschil met de 60Hz displays die tot twee jaar geleden massaal werden toegepast. Uniek voor het Pro model is de integratie van een in-display vingerafdruksensor. Bij de andere twee smartphones uit deze serie is ervoor gekozen om de vingerafdrukscanner in de power-knop te verwerken.

Hoewel de selfiecamera voor alle drie de modellen identiek is, is het camera systeem op de achterzijde wel anders vormgegeven. Het Pro model beschikt over een triple-camera met het grootste zoombereik van het trio. Naast een 108 megapixel hoofdcamera, is er een 16 ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telefoto camera met optische beeldstabilisatie voorhanden. Deze maakt 5x optische zoom en 50x digitale zoom mogelijk – ook wel Super Zoom genoemd door Motorola. Ook het maken van macrofoto’s behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunnen video’s in 8K resolutie worden opgenomen.

De smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem. Zoals we van Motorola gewend zijn levert deze telefoon een pure Android ervaring – zonder sterk aangepaste gebruikersinterface. Aangaande het updatebeleid, Motorola heeft aangegeven 2 Android OS updates en 2 jaar beveiligingsupdates beschikbaar te stellen voor de nieuwe modellen.

Niet zo lang geleden garandeerde Motorola slechts 1 Android OS update, wat dat betreft is dit een stap de goede richting op. Desondanks hebben meerdere Android fabrikanten dit jaar ingezet op een beter updatebeleid, zo biedt Samsung tegenwoordig standaard 3 jaar OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Hierdoor blijft het toestel veel langer up-to-date en voorzien van de nieuwste functies.

De Motorola Edge 20 Pro wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij die een levensduur biedt van zo’n anderhalve dag, volgens de fabrikant. Opladen kan met een maximaal laadvermogen van 30 Watt. Een 30W Turbo Charger wordt standaard meegeleverd, evenals een telefoonhoesje. Wat wel tegenvalt bij dit toestel; deze smartphone is niet stofbestendig en waterdicht. In plaats daarvan is het toestel voorzien van een magere IP52 rating. Dat houdt in dat de telefoon ‘drupdicht’ is – niet eens spatwaterdicht (IP53), laat staan waterbestendig (IP68).

De nieuwe Motorola smartphone met glazen achterpaneel verschijnt in twee stijlvolle kleurvarianten: Midnight Blue en Iridessent White. De Motorola Edge 20 Pro heeft een adviesprijs van €700.

Motorola Edge 20 met 144Hz display

Het basismodel valt zowel qua prijs als qua functies tussen het Pro en het Lite model. Deze smartphone beschikt net als z’n duurdere broer over een 144 Hertz display – wat inhoudt dat het scherm maar liefst 144x per seconde ververst wordt. Dit zorgt voor extra vloeiende animaties en meer scroll-comfort.

Ook de digitale camera is in grote mate gelijk met het Pro model. Het enige verschil is de telelens, de Edge 20 ondersteunt namelijk 3x optische zoom – in plaats van 5x. Daarnaast wordt het toestel aangedreven door een iets minder krachtige processor. Onder de motorkap is de Qualcomm Snapdragon 778G SoC geplaatst. Standaard wordt er 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen ingebouwd.

Qua accucapaciteit doet dit model onder ten opzichte van de andere twee Edge modellen. Het basismodel is namelijk voorzien van een 4.000 mAh batterij – dat is aanzienlijk minder dan de 4.500 mAh batterij die in het Pro model te vinden is en nog eens beduidend minder dan de 5.000 mAh batterij uit de Lite variant.

Een opmerkelijke beslissing, aangezien het Lite model over een 90Hz scherm beschikt, de andere twee modellen bieden ondersteuning voor 144 Hertz. Deze hoge verversingsfrequentie vergt echter behoorlijk wat van de batterij. Desondanks zou de 4.000 mAh batterij van de Lenovo Edge 20 voldoende krachtig moeten zijn om de dag door te komen. Volgens de fabrikant gaat de accu de hele dag mee. De eerste expert reviews zullen straks moeten uitwijzen of de batterij het daadwerkelijk zo lang volhoudt.

De Motorola Edge 20 met glazen achterpaneel is verkrijgbaar in de kleuren Frosted Grey en Frosted White. Je kunt deze Motorola smartphone kopen voor €500.

Motorola Edge 20 Lite met grote batterij

Vanaf komende maand kun je ook de Edge 20 Lite kopen in Nederland. Deze smartphone is met een adviesprijs van €350 een stuk betaalbaarder.

Eén van de belangrijkste concessies die Motorola heeft gedaan is de processor. De MediaTek Dimensity 720 levert minder krachtige prestaties als de Snapdragon SoC die in de andere twee modellen is toegepast. Het geheugen is wel identiek aan het basismodel: 8GB RAM en 128GB ROM. Daarnaast biedt het Lite model een ander belangrijk voordeel; dit is namelijk de enige telefoon uit de nieuwe line-up die ondersteuning biedt voor een microSD geheugenkaart.

Aangaande de camera, het Lite model beschikt eveneens over een 108 megapixel hoofdcamera. Daarnaast is er een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera ingebouwd. Een telelens ontbreekt bij dit model helaas. Video’s kunnen in 4K UHD resolutie @ 30fps worden opgenomen. Kies je voor Full HD, dan wordt 60fps ook ondersteunt.

Zoals reeds aangegeven springt de Motorola Edge 20 Lite er met name uit als het gaat om de batterijcapaciteit. De 5.000 mAh batterij zou voldoende krachtig moeten zijn om twee dagen door te komen, alvorens je het toestel aan de oplader dient te leggen.

Opladen gaat bij alle drie de modellen even snel, er wordt een 30W Turbo Charge oplader meegeleverd. Tevens wordt er een beschermhoes meegeleverd in de verkoopverpakking, handig want zodoende kun je jouw nieuwe telefoon optimaal beschermen tegen krassen en stoten.

Verder is deze smartphone IP52 gecertificeerd. Een paar regendruppels kunnen geen kwaad, maar het toestel is niet waterbestendig. Dit geldt helaas ook voor z’n twee duurdere broers. Daarnaast zijn er twee microfoons ingebouwd evenals een luidspreker aan de onderzijde. Ook is het Lite model uitgerust met een 3.5mm koptelefoon aansluiting, om bedraad naar je favoriete muziek te kunnen luisteren. Dit is dus het enige model met zowel een 3.5mm jack als een microSD compartiment.

Ten slotte heeft Lenovo de nieuwe modellen voorzien van een separate knop om de Google Assistent op te kunnen roepen. Vanaf september kun je de Motorola Edge 20 Lite kopen in twee kleuren: Electric Graphite en Lagoon Green. Deze Android 11 smartphone wordt voor €350 in de markt gezet.