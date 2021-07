Motorola Edge 20 Pro 5G smartphone met telezoom camera Lenovo zal binnenkort de Motorola Edge 20 smartphone serie aankondigen. Het Pro model krijgt een 5x zoom camera en een under-display vingerafdruksensor.

Toon pagina inhoud

Op donderdag 5 augustus 2021 wordt de nieuwe Motorola Edge 20 line-up verwacht, bestaande uit drie modellen. Eerder deze week rapporteerde LetsGoDigital al over het basismodel, ditmaal is het de beurt aan het Pro model. De Motorola Edge 20 Pro wordt een krachtige smartphone met onder de motorkap de uiterst snelle Qualcomm Snapdragon 870 chipset. De benaming kan overigens voor enige verwarring zorgen, want hoewel de Edge modellen afgelopen jaar nog werden uitgerust met een curved edge display, worden de nieuwe modellen voorzien van een plat display – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S21.

De Edge 20 Pro wordt het meest geavanceerde model binnen de nieuwe serie. Het betreft een high-end telefoon waar ook een stevig prijskaartje aan zal hangen. Dankzij Evan Blass hebben we inmiddels ook een goede eerste impressie hoe deze smartphone eruit komt te zien.

Motorola smartphone met telefotocamera en under-display vingerafdruksensor

De mobiele telefoon krijgt naar verluidt een 6,7-inch Full HD+ display met een 120Hz refresh-rate en een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera. Deze zal een 32 megapixel beeldsensor herbergen.

Uniek voor het Pro model is dat de vingerafdruksensor onder het scherm wordt geplaatst. Dit was overigens ook het geval bij de Motorola Edge+, dit toestel kun je beschouwen als voorloper van de Edge 20 Pro. Een Edge 20 Plus zal dit jaar namelijk niet worden uitgebracht, in plaats daarvan zal er een Pro model ten tonele komen. Bij de andere Edge 20 modellen wordt de vingerafdrukscanner in de power-knop verwerkt.

De Android 11 smartphone zal worden aangedreven door de Snapdragon 870 van Qualcomm. Uiteraard maakt deze SoC ook 5G ondersteuning mogelijk, zo kun je genieten van het razendsnelle 5G mobiele internet netwerk dat inmiddels ook in grote delen van Nederland geactiveerd is. Er worden verschillende geheugenconfiguraties verwacht: 6GB/8GB/12GB RAM en 128GB/256GB ROM. Deze krachtige processor zal in staat zijn om alle taken snel en efficiënt af te werken.

Op de achterzijde wordt een drievoudige camera geplaatst. De bovenste camera springt direct in het oog, de rechthoekige vormgeving duidt aan dat dit een telelens betreft. Vermoedelijk gaat het om een 8 megapixel telecamera met 5x zoom. Daarmee loopt de Motorola Edge 20 Pro in de pas met concurrerende modellen, die doorgaans een vergelijkbaar optisch zoombereik bieden.

Net als bij het basismodel wordt er gekozen voor een 108 megapixel groothoekcamera en een 16 megapixel ultragroothoekcamera met macro-mode. Afgezien van de telefoto camera met 5x zoom zal het camerasysteem identiek zijn aan die van het basismodel. Laatstgenoemde ondersteunt 3x optische zoom.

Ten slotte zal Lenovo de Motorola Edge 20 Pro uitrusten met een 4.500 mAh batterij, die voldoende krachtig moet zijn om de dag door te komen. Over de snellaad-mogelijkheden is vooralsnog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal het toestel ten minste 20W Turbo Charge ondersteunen en 15W draadloos opladen. Waarschijnlijk wordt de oplader nog gewoon meegeleverd.

Motorola Edge 20 Pro kopen

Volgende week donderdag zullen de nieuwe Edge modellen officiëel geïntroduceerd worden. Over een adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend. Kijkende naar vorig jaar, de Edge Plus is niet officieel uitgebracht in Nederland desondanks kon je deze high-end smartphone onder andere via BelSimpel kopen voor een prijs van €1.200. Een gigantisch bedrag, aangezien het toestel zich zeker niet kan meten met andere topmodellen zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra en de Apple iPhone 12 Pro Max.

We zijn dan ook erg benieuwd voor welk bedrag de Edge 20 Pro in de markt wordt gezet. Volgens de Duitse website Tekniknews zal de Europese prijs worden vastgesteld op €700. Gezien de specificaties klinkt dit niet onwaarschijnlijk. Voor dat bedrag zou het toestel goed kunnen concurreren met de toestellen van Samsung en Apple.

Feitelijk kan Lenovo nog alle kanten op. Temeer omdat de Edge line-up een relatief jonge smartphone serie is, die afgelopen jaar haar debuut maakte. Aangaande de verkrijgbaarheid, verwacht wordt dat de gehele Motorola Edge 20 line-up ook verkrijgbaar zal zijn in Europa / Nederland. Waarschijnlijk zullen de nieuwe modellen vanaf halverwege / eind augustus verkrijgbaar zijn. Van het Pro model worden er drie kleurenvarianten verwacht: zwart, wit en blauw.