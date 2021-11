Samsung Galaxy S22 krijgt in Korea een Snapdragon processor Zuid-Koreaanse bron bevestigt het nieuws dat Samsung de Exynos 2200 in veel minder Samsung Galaxy S22 devices zal gaan inzetten dan initieel gepland.

Afgelopen week maakte de Zuid-Koreaanse oud-Samsung medewerker Super Roader via LetsGoDigital bekend dat alle Galaxy S22 modellen zullen worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon chip. Het nieuws sloeg in als een bom. Ten slotte gaan er al meerdere maanden geruchten de ronde dat Samsung de Exynos 2200 met AMD GPU zal gaan inzetten voor de begin 20222 verwachte Galaxy S22 serie – in ieder geval in Europa, Korea en delen van Azië. Veel leakers geloofden de informatie dan ook niet. Er zijn ten slotte meerdere Galaxy S22 test devices gesignaleerd die worden aangedreven door de Exynos 2200.

Aan de hand van de ontstane commotie heeft LetsGoDigital Super Roader om een reactie gevraagd, waarin hij te kennen gaf dat het om een recente beslissing van Samsung gaat. Om de bron te beschermen was het niet mogelijk om het bewijs rechtstreeks te publiceren. Desondanks beginnen de bewijzen zich op te stapelen. Het begon met de ontdekking van een drietal nieuwe modelnummers voor de Galaxy S22 devices – bedoelt voor de Aziatische en Afrikaanse markt.

Samsung S22 smartphones aangedreven door Qualcomm chip

Zojuist is het nieuws van Super Roader ook bevestigd door het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Naver. De doorgaans goed geïnformeerde website meldt de informatie bij meerdere bronnen te hebben gecontroleerd en komt tot dezelfde conclusie.

Hoewel Samsung op 3 november nog Galaxy S22 devices met Exynos firmware ontwikkelde, doorlopen deze smartphones momenteel het proces om snel over te schakelen naar de Snapdragon 898. Het is een erg ongebruikelijke beslissing van Samsung om deze heroverweging in dit stadium nog te maken. Ten slotte staat de release al over 3 maanden gepland. Het gaat overigens om alle drie de verwachte modellen; de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra.

Verder meldt Naver dat Samsung in Europa nog wel enkele Galaxy S22 devices zal voorzien van de Exynos 2200 processor. Het gaat hierbij om speciale contracten met Europa. Details hieromtrent worden niet gemeld door de site. Vermoedelijk gaat het om afspraken met bepaalde providers.

De Zuid-Koreaanse website Naver gaat ook niet dieper in op de reden van deze ongebruikelijke beslissing. Super Roader is er echter van overtuigd dat de aanhoudende productieproblemen binnen de chipindustrie hieraan ten grondslag liggen. Daar komt bij dat de nieuwe samenwerking met AMD ook meer voeten in de aarde heeft dan vooraf gedacht.

Het is niet voor het eerst dat Super Roader informatie over de S22 serie naar buiten brengt. De Zuid-Koreaanse oud-Samsung medewerker wist ook het design van de Samsung Galaxy S22 Ultra te ontrafelen. Het water drop camera ontwerp is naderhand door verschillende bronnen bevestigd, waaronder op real-life foto’s.

Onduidelijk blijft in welke smartphones de Exynos 2200 wel zal worden toegepast. Mogelijkerwijs zal deze processor later het jaar alsnog worden ingezet voor de opvouwbare toestellen van het merk – denk aan de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4.

In onderstaande video kun je de reactie van Super Roader bekijken. Via het instellingen icoontje kun je de vertaling inschakelen, druk vervolgens op ‘Automatisch vertalen’ om de gewenste taal te selecteren.

