Samsung S22 Ultra te zien op foto’s Design van de Galaxy S22 Ultra is bevestigd nu er real-life foto’s online zijn verschenen waarop Samsung’s verwachte topmodel in vol ornaat te zien is.

Drie weken geleden kreeg LetsGoDigital exclusieve informatie in handen over de S22 Ultra. Om de bron te beschermen konden we de ontvangen informatie niet rechtstreeks publiceren. Wel lieten we op basis hiervan product beelden maken van de verwachte Galaxy S22 Ultra, met vernieuwd waterdruppel camera ontwerp. Inmiddels is 100% zeker dat dit het daadwerkelijke design gaat worden – er zijn namelijk foto’s online verschenen waarop de Samsung S22 Ultra zowel van de voor- als achterzijde te zien is.

Hoewel de foto’s eigenlijk weinig meer toevoegen, zijn ze wel een bevestiging van hetgeen al bekend was. De foto’s, gepubliceerd door FPT, tonen aan dat Samsung het nieuwe topmodel binnen de S-serie voor het eerst zal voorzien van een S Pen compartiment. Via de linker onderzijde wordt het mogelijk om de styluspen in de behuizing van de telefoon op te bergen.

Samsung Galaxy S22 Ultra

De integratie van de S Pen heeft verschillende gevolgen voor de rest van het design. Om ruimte te maken voor de styluspen worden de hoeken rechter vormgegeven dan voorheen. Zodoende zal de Galaxy S22 Ultra qua design veel weghebben van de Galaxy Note modellen.

Ook op de achterzijde worden verschillende veranderingen doorgevoerd. De integratie van de S Pen zorgt ook voor het nodige extra gewicht, om dit te compenseren wil Samsung een lichter camerasysteem integreren. Het grote metalen camera eiland van de S21 Ultra is relatief zwaar. Door voor een waterdruppel camera te kiezen, zoals we ook kennen van de Galaxy A32, kan er op het gewicht bespaart worden.

De configuratie van de quad-camera is ook al enige tijd bekend. Er wordt een 108 megapixel groothoekcamera ingezet, evenals een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en twee 10 megapixel telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom.

Uiteraard wordt ook de hardware en software vernieuwd. De Europese Samsung Galaxy S22 modellen worden hoogstwaarschijnlijk aangedreven door de Exynos 2200 SoC. In andere werelddelen zal de Qualcomm Snapdragon 898 worden toegepast. De nieuwe S-serie modellen zullen draaien op het Android 12 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface. De accucapaciteit blijft ongewijzigd, de Samsung S22 Ultra wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij.

In de tussentijd heeft LetsGoDigital vernomen dat Samsung heeft besloten om de S22 serie niet in januari aan te kondigen. Onlangs waren er geruchten dat Samsung toch voor de laatste week van januari zou kiezen. Dit kunnen we inmiddels ontkrachten. Samsung zal hoogstwaarschijnlijk in de tweede week van februari een Galaxy Unpacked evenement opzetten om de Galaxy S22 serie officieel te introduceren.