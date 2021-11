Extra modelvarianten van Galaxy S22 met Snapdragon ontdekt Uit het niets duiken er drie extra modelnummers op van de verwachte Samsung Galaxy S22 serie. Mogelijk gaat het om toestellen met een Snapdragon SoC.

Gisteren kon je op LetsGoDigital lezen dat Samsung voornemens is om alle Galaxy S22 modellen, in alle werelddelen, uit te rusten met een Qualcomm chip, in plaats van de verwachte Exynos 2200 SoC met AMD GPU. Deze informatie is afkomstig van de Zuid-Koreaanse YouTuber en oud-Samsung medewerker Super Roader. Online zorgde het nieuws voor veel reacties en verwarring.

Diverse bekende leakers hebben door de tijd heen bewijs vergaard waaruit blijkt dat Samsung aan een Galaxy S22 met Exynos chip werkt. Zodoende wordt het nieuws door sommige als ‘onwaar’ bestempeld. LetsGoDigital heeft Super Roader om een reactie gevraagd, aan de hand van de ontstane commotie.

Super Roader is ervan overtuigd dat Samsung recentelijk heeft besloten om de Exynos chip niet langer te gebruiken voor de Galaxy S22 serie. Slechts een beperkt gezelschap is hiervan op de hoogte gesteld. Initieel was Samsung wel voornemens om de Exynos SoC toe te passen. Zodoende dat de Exynos in diverse test toestellen en documenten is terug te vinden – inclusief benchmark scores, zo luidt zijn verklaring.

Galaxy S22 modelnummers

In de tussentijd is er meer opmerkelijk nieuws omtrent de Galaxy S22 online verschenen. De modelnummers van de nieuwe S-serie smartphones zijn al geruime tijd bekend. Toch ontdekte onze Nederlandse collega Michel Groenheijde gisteren een drietal nieuwe modelvarianten.

Op GalaxyClub valt te lezen dat Samsung drie extra toestelvarianten in de pijplijn heeft. Mogelijk gaat het om toestellen met een Qualcomm Snapdragon processor, zo concludeert de website.

Het gaat om de modelnummers SM-S901E, SM-S906E en SM-S908E – bedoelt voor verschillende markten in Azië (waaronder India) en Afrika. Andere modelnummers die al bekend zijn voor de Galaxy S22, de S22 Plus en Galaxy S22 Ultra zijn:

SM-S901U, SM-S906U en SM-S908U – Verenigde Staten (Snapdragon)

SM-S901N, SM-S906N en SM-S908N – Zuid-Korea (Exynos)

SM-S901B, SM-S906B en SM-S908B – Europa en de rest van de wereld (Exynos)

Of deze nieuwe modelnummers verband houden met het nieuws dat Samsung de Qualcomm SoC in veel meer S22 devices zal gaan toepassen dan initieel gepland, is vooralsnog niet met zekerheid te zeggen. Duidelijk is wel dat Samsung zich opmaakt voor de introductie van haar nieuwe S-serie modellen.

In januari wordt eerst nog de Galaxy S21 FE verwacht. Een maand later zal de Galaxy S22 serie officieel geïntroduceerd worden. Hoogstwaarschijnlijk zal het Galaxy Unpacked evenement op 8 februari 2022 plaatsvinden. Vanaf dat moment zal het ook mogelijk worden om een pre-order te plaatsen voor één van de nieuwe S-serie smartphones.