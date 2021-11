Samsung voorziet alle Galaxy S22 modellen van Qualcomm chip Exclusief: Ook in Europa worden de Galaxy S22 modellen aangedreven door een Qualcomm Snapdragon SoC en dus niet door de Exynos 2200 met AMD GPU.

Toon pagina inhoud

De afgelopen weken en maanden is er al veel bekend geworden omtrent de nieuwe Galaxy S-serie smartphones, die begin 2022 verwacht worden. Samsung heeft opnieuw drie modellen in de maak; de Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Het design hebben we vorige maand reeds ontrafelt in samenwerking met Super Roader. Inmiddels is het water drop camera design ook bevestigd nu er real-life foto’s op het internet zijn verschenen. In de tussentijd heeft Super Roader nieuwe informatie weten te bemachtigen, ditmaal gaat het om de chipset.

Samsung past traditiegetrouw verschillende chipsets toe, afhankelijk van de regio. Zo worden de US modellen doorgaans voorzien van een Qualcomm Snapdragon SoC. Voor Europa wordt vaak gekozen voor de Exynos tegenhanger, van Samsung zelf. Door de corona-pandemie zijn er echter serieuze productieproblemen ontstaan in de chipindustrie. Dit is tevens de reden waarom de Galaxy S21 FE nog altijd niet officieel is uitgebracht. Het lijkt erop dat deze ontwikkelingen ook gevolgen gaan hebben op de Galaxy S22 serie.

Samsung Galaxy S22 krijgt geen Exynos 2200

Volgens de Zuid-Koreaanse oud-Samsung medewerker Super Roader heeft Samsung recentelijk besloten om af te zien van de integratie van een Exynos 2200 SoC in de Galaxy S22 serie. Alle Samsung S22 modellen worden voorzien van een Qualcomm Snapdragon SoC, in alle regio’s -ook in Europa en Azië.

Hoewel wij deze informatie helaas niet hebben kunnen verifiëren klinkt het niet ongeloofwaardig. Er gaan ten slotte al langer geruchten de ronde dat Samsung de Exynos 2200 in minder werelddelen zal gaan toepassen, dan initieel gepland. Inmiddels lijken de problemen van dusdanige omvang te zijn dat Samsung geheel afziet van de Exynos 2200 voor de Galaxy S22 serie. Voor velen zal dit een teleurstelling zijn.

Er wordt al lange tijd gesproken over de Samsung Exynos 2200. Hoewel deze SoC nog niet officieel is geïntroduceerd, heeft Samsung al wel te kennen gegeven dat dit de eerste chipset wordt met een 6-core AMD RDNA2 GPU met ray-tracing technologie. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen, bovendien zien de eerste benchmark test resultaten er veelbelovend uit. Er lijken echter simpelweg te weinig chips voorhanden te zijn.

Galaxy Unpacked op 8 februari 2022

Afgelopen week kon je op LetsGoDigital al lezen dat Samsung heeft besloten om de Galaxy S22 serie niet in januari te introduceren. Op dat moment verwachtte we dat het Galaxy Unpacked evenement in de tweede week van februari zou gaan plaatsvinden. Inmiddels heeft Super Roader meer informatie over de release datum.

De Zuid-Koreaan meldt dat het event op dinsdag 8 februari 2022 zal plaatsvinden. Net als afgelopen jaar zal de pre-order periode direct na de officiële introductie van start gaan. Er zal ongetwijfeld een presentje worden meegeleverd tijdens de voorverkoop. Mogelijkerwijs staan er weer nieuwe Galaxy Buds op het programma, details hieromtrent zijn echter nog onbekend.

Deze informatie komt overeen met hetgeen Jon Prosser afgelopen weekend meldde via Twitter. De introductie zal op 8 februari plaatsvinden en de release staat gepland op vrijdag 18 februari. Ruim op tijd voor Mobile World Congress (MWC). ’s Werelds grootste telecombeurs gaat op 28 februari van start in Barcelona, Spanje. De nieuwe modellen zullen tijdens de MWC 2022 tentoongesteld worden.



Specs & Kenmerken

Over de specs is inmiddels ook het nodige bekend. Het basis en plus model krijgen een iets kleiner scherm dan hun voorganger. De Galaxy S22 krijgt een 6,1” scherm en het Plus model wordt uitgerust met een 6,6” AMOLED display. Verder zal het design van de Galaxy S22 (Plus) veel similariteiten bevatten met de Galaxy S21 (Plus).

Dat wordt anders voor de Galaxy S22 Ultra. Het topmodel zal veel meer gelijkenissen krijgen met de Galaxy Note serie, inclusief S Pen compartiment. De ronde hoeken verdwijnen, het toestel krijgt een strakke, zakelijke uitstraling. Het 6,8” afgeronde scherm met 120Hz refresh-rate blijft gehandhaafd, de displayhelderheid zal verder worden verhoogd.

Ook de camera’s worden geüpdatet. De Galaxy S22 en S22+ worden hoogstwaarschijnlijk uitgerust met een 50MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 10MP telefoto camera. Het vlaggenschip krijgt uiteraard het beste camerasysteem. Het gaat om een 108 megapixel hoofdcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom. De nieuwe S-serie modellen zullen op het Android 12 OS draaien.

Note to publishers : The Samsung Galaxy S22 product renders presented in this article are created by the Italian digital artist Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The 3D renders are based on rumors and meant for illustrative purposes only. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.