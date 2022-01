Samsung Galaxy S22 niet voorzien van Exynos 2200 Samsung voorziet Galaxy S22 serie van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in alle werelddelen, vanwege aanhoudende productieproblemen met Exynos 2200.

Al jaren voorziet Samsung haar Galaxy S-serie modellen van twee merken chipsets, die regio afhankelijk worden ingezet. In Europa krijgen we normaliter de modellen met Exynos SoC. Zo zijn de Galaxy S21 smartphones voorzien van de Exynos 2100. Online wordt er al maanden gesproken over z’n opvolger, de Exynos 2200. De verwachtingen zijn hooggespannen, want dit wordt de eerste chip van Samsung met een AMD GPU. Samsung lijkt echter serieuze productieproblemen te hebben, waardoor de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in veel meer toestellen terug te vinden zal zijn dan initieel gepland.

Het was LetsGoDigital die hier in november 2021 voor het eerst over rapporteerde, aan de hand van insider informatie verkregen van oud-Samsung medewerker SuperRoader. Hij meldde dat alle Samsung Galaxy S22 modellen worden voorzien van een Qualcomm chip, in alle regio’s. De informatie sloeg in als een bom, sommige konden het niet geloven. Er was ten slotte genoeg bewijs dat de Exynos 2200 ook in de maak is.

Samsung Galaxy S22 serie krijgt Snapdragon 8 Gen 1 SoC van Qualcomm

Het duurde echter niet lang voordat het Zuid-Koreaanse nieuwsmedium Naver met soortgelijk nieuws naar buiten kwam. In Korea krijgt de Galaxy S22 een Snapdragon processor, zo meldde de website. Naver ging er destijds vanuit dat Samsung in Europa nog wel enkele Galaxy S22 devices zal voorzien van de Exynos 2200 processor.

In de tussentijd bleef er bewijs opstapelen dat er een Samsung S22 met Exynos 2200 in de maak is. Zo is er een officiële spec sheet gelekt, waarop melding wordt gemaakt van de Exynos 2200. Ook verschenen er benchmark resultaten online van een S22 test toestel met Exynos SoC. Dit alles zorgde opnieuw voor de nodige verwarring. Zal Samsung dan toch de nieuwe Exynos chip inzetten?

SuperRoader sprak dit direct tegen via Twitter. Het gaat hier om oude gegevens, Samsung zal in de US, Europa en Korea de Snapdragon 8 Gen 1 inzetten – zo meldde hij op het social media platform.

Ondertussen is de geplande introductiedatum voor de Exynos 2200 verstreken. Op 11 januari 2022 had de officiële introductie moeten plaatsvinden. Op het laatste moment heeft Samsung echter alles afgeblazen. Opnieuw een teken dat er iets serieus mis is met de nieuwe SoC van Samsung.

Ook Ahmed Qwaider meldt nu op Twitter dat Samsung heeft besloten om de Qualcomm chip in te zetten in alle werelddelen. Dit is enigszins opmerkelijk, want enkele dagen geleden was hij er nog van overtuigd dat het om de Exynos 2200 zou gaan. Vermoedelijk heeft Samsung inmiddels ook de retailers op de hoogte gebracht van de veranderingen omtrent de chipset.

Ahmed heeft de afgelopen weken vaker nieuws naar buiten gebracht omtrent de Galaxy S22 serie. Zo werkte hij afgelopen maand samen met LetsGoDigital om de Pink Gold kleurstelling van de S22 en S22 Plus in beeld te brengen.

SuperRoader is ook een bekende voor ons. De oud-Samsung medewerker wist in oktober 2021 in samenwerking met LetsGoDigital het design van de Galaxy S22 Ultra te ontrafelen – ten tijde dat iedereen dacht dat het om een P-vormig camerasysteem zou gaan. SuperRoader heeft jarenlang gewerkt in Samsung Digital City in Suwon. Zodoende heeft hij nog altijd connecties binnen de productiefaciliteit van Samsung Korea, waardoor hij het laatste nieuws veel eerder hoort dan de retail, accessoire makers en soortgelijke bronnen.