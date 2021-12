Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22+ in Pink Gold Samsung brengt de Galaxy S22 en S22 Plus uit in een frisse en lichte ‘Pink Gold’ kleur. 3D beelden tonen hoe de nieuwe kleur eruit komt te zien!

Naarmate het eind van 2021 in zicht komt, kijken veel Samsung-fans uit naar de komst van de Galaxy S21 FE in januari, gevolgd door de Galaxy S22 serie in februari 2020. Eerder vandaag wist LetsGoDigital de allereerste officiële persafbeelding van de Samsung Galaxy S22 serie te bemachtigen, waardoor het design inmiddels vaststaat – net als de modelnaam van het nieuwe vlaggenschip: de Galaxy S22 Ultra.

Ditmaal delen we nieuwe informatie over de verwachte ‘rose gold’ uitvoering van de Samsung S22 en S22 Plus evenals de rode kleurvariant voor de Galaxy S22 Ultra.

Al geruime tijd wordt gedacht dat de S22 / S22+ in vier kleuren zal verschijnen: zwart, wit, groen en rose gold. Over deze laatste kleur is nog bijzonder weinig bekend. Daar komt nu verandering in!

Samsung Galaxy S22 en S22+ met matte finish

Dankzij Ahmed Qwaider @AhmedQwaider888 weten we nu dat deze vierde kleur niet ‘rose gold’, maar ‘pink gold’ genoemd wordt. Ahmet is online recensent en publiceert met regelmaat smartphone reviews. Hij heeft nieuwe informatie weten te bemachtigen omtrent de verwachte Galaxy S-serie en deze gedeeld met LetsGoDigital. Het gaat hierbij onder andere om de hexadecimale kleurcode van deze nieuwe pink gold kleur: #E2B9B3. Een frisse lichtroze kleur die het goed zal doen bij jonge meiden.

Over het achterpaneel weet Ahmet te melden dat de nieuwe S-serie modellen worden voorzien van anti-fingerprint glas met een 12,5% betere bescherming laag dan toegepast op de Galaxy S21 / S21+. Uiteraard worden de nieuwe high-end modellen ook stof- en waterbestendig gemaakt met IP68-certificering.

Alle drie de S22 devices krijgen een matte finish – in tegenstelling tot hetgeen recente dummy toestellen hebben laten zien. Laatstgenoemde heeft ook oud-Samsung medewerker Super Roader bevestigt aan LetsGoDigital. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo is een mat achterpaneel minder vingerafdrukgevoelig en voelt het ook minder glibberig aan.

Op basis van deze nieuwe informatie heeft in-house designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een serie 3D afbeeldingen gemaakt van de Samsung Galaxy S22 gevisualiseerd in ‘pink gold’. Eerder deze week maakte LetsGoDigital ook al renders van de Galaxy S22 Ultra groen, rood en ‘turkish rose‘.

Batterij & Opladen

Dat is niet de enige informatie die Ahmet Qwaider heeft weten te bemachtigen. Ook over de batterij weet hij uitsluitsel te geven. Lange tijd is hier onduidelijkheid over geweest. Nu kunnen we het volgende bevestigen:

• Samsung Galaxy S22 : 3.700 mAh batterij – 25W snelladen

• Samsung Galaxy S22 Plus : 4.500 mAh batterij – 45W snelladen

• Samsung Galaxy S22 Ultra : 5.000 mAh batterij – 45W snelladen

Dat betekent dat de 65W oplader waar al zo lang over gesproken wordt niet voor de S22-serie bestemd is.

Verder bevestigt de tipgever reeds online verschenen informatie omtrent de displayhelderheid en camera specs. De Galaxy S22 krijgt een 6,1” AMOLED display met 1.000 nits en een piekhelderheid van 1.300 nits. De 6,6” Galaxy S22+ en 6,8” S22 Ultra krijgen beide een standaard helderheid van 1.200 nits en een piekhelderheid van 1.750 nits.

Aangaande de camera specs weet Ahmed te melden dat het Ultra model wordt voorzien van een vernieuwde 108MP camera, een 12MP ultra-groothoekcamera, en twee 10MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom. Voor de front-camera wordt opnieuw een 40MP beeldsensor ingezet. Het basis en Plus model krijgen een 50MP hoofdcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 10MP telefoto camera met 3x optische zoom. Deze twee S-serie modellen zullen over een 10MP front-camera beschikken, net als hun voorgangers.

Samsung Galaxy S22 Ultra in Burgundy

Een ander opvallend detail dat Ahmet Qwaider heeft onthult aan LetsGoDigital is de officiële benaming van de rode Galaxy S22 Ultra. Het gaat om ‘Burgundy’. Het is niet voor het eerst dat deze benaming online verschijnt, in oktober plaatste Ice Universe een tweet online waarin hij stelde ‘Burgundy Red komt terug’. Deze populaire kleur gebruikte Samsung ook voor de Galaxy S8 / S9. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een ander model dan de roze / rose / paarse variant die in de marketing poster van Samsung te zien is.

Noemenswaardig is dat deze informatie niet overeen komt met hetgeen Yogesh Brar eerder deze week heeft gemeld. Volgens Yogesh gaat het om een lichtere rode kleurvariant. Desondanks verwachtte we toen al dat het om een donkerdere kleurvariant zou gaan – die beter past bij het donkere kleurenpallet waarin het Ultra model doorgaans verschijnt. Persoonlijk acht ik de kans dan ook erg groot dat het Burgundy wordt.

Hoewel inmiddels veruit de meeste specs en design kenmerken wel bekend zijn, zullen er de komende dagen en weken ongetwijfeld meer details naar boven komen. Verwacht wordt dat Samsung de nieuwe S-serie smartphones in de tweede week van februari officieel zal aankondigen. De release zal op vrijdag, in de derde of laatste week van februari plaatsvinden.

