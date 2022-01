Samsung Galaxy S22 Ultra met 1TB geheugen Naast een 128GB, 256GB en 512GB model zal Samsung ook een 1 Terabyte opslagvariant aanbieden van de Galaxy S22 Ultra. Met 16GB werkgeheugen.

Toon pagina inhoud

Volgende maand zal Samsung verschillende nieuwe mobile producten aankondigen, tijdens een speciaal daarvoor opgezet Galaxy Unpacked evenement. Er worden drie smartphone modellen verwacht; de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Gelijktijdig worden er ook drie tablets verwacht, de Galaxy Tab S8, de Tab S8 Plus en de Tab S8 Ultra. De afgelopen periode is het design en veruit de meeste specs van alle nieuwe producten al bekend geworden. Ook de verwachte prijzen verschenen onlangs online.

Toch blijven er ook nog enkele onduidelijkheden bestaan, onder andere over het geheugen. Zal Samsung ditmaal een 1 Terabyte model uitbrengen van het nieuwe Ultra model? Het klinkt zeker niet ondenkbaar en het zou ook niet voor het eerst zijn. Ten slotte is er van de Galaxy S10 Plus ook een 1TB variant verschenen. Apple biedt de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max eveneens de optie om voor 1TB aan opslaggeheugen te kiezen.

Samsung S22 Ultra met 1TB opslagcapaciteit

Lange tijd ging men er dan ook vanuit dat Samsung ook een 1TB model zal uitbrengen van de Galaxy S22 Ultra. Totdat er een serie prijzen en specs sheets online verschenen, waarbij elk spoor van een 1TB model ontbreekt. Sterker nog, het standaard werkgeheugen zal worden verlaagd – van 12GB naar 8GB.

Toch duiken er nu nieuwe verhalen op waaruit blijkt dat er wel degelijk een 1TB Samsung Galaxy S22 Ultra in de pijplijn zit. Oud-Samsung medewerker SuperRoader meldt via Twitter dat dit model mogelijk later arriveert. Dat verklaart tevens waarom deze variant nog niet op de huidige specs sheets te vinden is.

Ook Ishan Agarwal meldt zojuist via Twitter dat er een 1 Terabyte model van de S22 Ultra zal verschijnen. Mogelijk wordt deze variant in een geselecteerd aantal landen uitgebracht. De belangrijkste Europese regio’s krijgen zeker een 1TB opslagvariant, aldus Ishan.

De meeste gebruikers zullen geen 1TB aan opslag nodig hebben. Sinds de Galaxy S21 serie is het echter niet langer mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. Zodoende zullen er ongetwijfeld een x-aantal professionals zijn wel de behoefte hebben aan een grote opslagcapaciteit. Ten slotte is de videokwaliteit de afgelopen jaren sterk verbeterd, het opnemen van 8K video’s neemt echter ook behoorlijk wat ruimte in beslag.

Het ligt overigens in de lijn der verwachtingen dat de 1TB Galaxy S22 Ultra wordt voorzien van 16GB werkgeheugen. Over de prijs van de 1 Terabyte opslagvariant is vooralsnog geen informatie bekend. Overige prijzen en geheugenconfiguratie zijn waarschijnlijk als volgt:

Samsung Galaxy S22 Ultra prijs

• 8GB/128GB model – verwachte prijs circa : € 1.300

• 12GB/256GB model – verwachte prijs circa : € 1.400

• 12GB/512GB model – verwachte prijs circa : € 1.500

De Galaxy S22 Ultra zal in vier standaard kleuren worden uitgebracht: zwart, wit, groen en burgundy. De smartphone wordt ditmaal geleverd met S Pen. Een oplader dien je los te kopen. Er zal een vernieuwde 45W Power Adapter worden uitgebracht voor het Plus en Ultra model.

Eerder deze week kwam de Exynos 2200 SoC ook opnieuw in het nieuws. Dit moet de eerste 4nm chip van Samsung worden, met AMD GPU. Er zijn echter grote productieproblemen ontstaan, waardoor Samsung mogelijk afziet van het gebruik van de Exynos 2200 in de S22 serie. Dat zou betekenen dat de Europese modellen ditmaal voorzien worden van een Qualcomm chipset, de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 om precies te zijn.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy S22 Ultra are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. The images are based on the latest rumors. This product is not yet for sale, Samsung is expected to release the S22 series in February 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.