Lenovo introduceert 5G PC en laptop met opvouwbaar scherm Tijdens CES 2020 toont Lenovo een serie innovatieve producten: ’s werelds eerste 5G computer, een opvouwbare PC en een laptop met eInk display.

Lenovo heeft tijdens CES 2020 verschillende nieuwe innovaties onthuld. Met de Lenovo Yoga 5G presenteert de Chinese fabrikant ’s werelds eerste 5G PC. Ook werden er nieuwe details vrijgegeven omtrent de ThinkPad X1 Fold opvouwbare PC. Met de ThinkBook Plus introduceert Lenovo de eerste laptop met een eInk display en de IdeaPad Duet Chromebook behoort tot de dunste en lichtste Chromebooks allertijden.

De nieuwe producten sluiten aan bij de Lenovo’s filosofie om ‘Smarter Technology for All’ te realiseren. De 2020 line-up is slimmer en zorgt voor een snellere en meer vouwbare toekomst voor iedereen – ongeacht waar je je bevindt.

Lenovo Yoga 5G de eerste 5G PC

Het 5G tijdperk is aangebroken. Het nieuwe mobiele netwerk zal naar verwachting voor een ware revolutie gaan zorgen, waarbij alles in ons leven ‘smart’ gemaakt wordt. Om op deze nieuwe trend in te spelen heeft Lenovo ’s werelds eerste 5G PC geïntroduceerd. De Lenovo Yoga 5G beschikt over een 14-inch Full HD IPS touch display en biedt een hoogwaardige computerervaring, die verder gaat dan smartphone technologie, zo meldt de fabrikant in haar persbericht.

De 5G PC van Lenovo werd vorig jaar voor het eerst getoond op de jaarlijkse Computex beurs in Taiwan. De Yoga 5G is een ultra-portable 2-in-1-laptop en de eerste PC die wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Compute-platform. Deze chipset levert supersnelle 5G-netwerkconnectiviteit, die tot wel 10x sneller is dan 4G. Zo kun je thuis gebruik maken van je betrouwbare WiFi verbinding en onderweg net zo eenvoudig het 5G netwerk gebruiken.

Ongeacht of je houdt van mobiel gamen of een film wilt downloaden, dankzij de razendsnelle verbinding met een downloadsnelheid van 4GB/s en 9 ingebouwde antenna’s kun je met deze PC alle kanten op. Er is een infrarood camera ingebouwd en een vingerafdruksensor, om je gegevens op de juiste wijze te kunnen beveiligen. Bovendien heeft deze computer een batterijduur van maar liefst 24 uur.

Lenovo ThinkPad X1 Fold opvouwbare PC

Een opvouwbare laptop klinkt natuurlijk een beetje raar, ten slotte is een laptop al vouwbaar. Mogelijk dat de Lenovo ThinkPad X1 Fold daarom ook wel een opvouwbare PC wordt genoemd. Het apparaat heeft een 13,3-inch opvouwbaar OLED scherm dat minder dan 1 kilo weegt.

De X1 Fold is een volledig functionele laptop met een duurzaam ontwerp. De nieuwe ThinkPad is opgebouwd uit een combinatie van lichtgewicht legeringen en koolstofvezel en wordt bedekt met een lederen folio-hoes.

Het apparaat kan op verschillende wijze gebruikt worden, van een compacte stand (zoals een laptop) naar een volledig plat scherm – waardoor je ineens over een grote tablet beschikt. Ook biedt deze tablet / laptop ondersteuning voor de Active Pen styluspen. Daarnaast is er een Bluetooth Mini Fold Keyboard inbegrepen.

De Lenovo opvouwbare PC draait op Windows 10 en is voorzien van een Intel Core processor met Intel Hybrid technologie. De ThinkPad X1 Fold is verkrijgbaar vanaf halverwege 2020 voor een adviesprijs van $2500 USD en is optioneel verkrijgbaar als 5G model. Op een later tijdstip zal er ook een Windows 10X uitvoering worden uitgebracht.

Lenovo ThinkBook Plus

Omdat het verschil in bruikbaarheid van laptops en smartphones kleiner wordt en de nieuwe generatie werkenden steeds vaker wil multitasken op verschillende apparaten, heeft Lenovo de ThinkBook Plus gelanceerd – een laptop met een e-ink-display op de cover om de productiviteit te verbeteren.

Het betreft een 13,3-inch Full HD display en een 10,8-inch eInk display op de cover. Het extra scherm kan worden gebruikt om illustraties en notities te maken met de Precision Pen. Tegelijkertijd ontvang je binnenkomende meldingen wanneer hij gesloten is. Het apparaat is een nieuw soort laptop met innovatieve functies om gebruikers te helpen hun multitasking-efficiëntie te maximaliseren.

Je kunt de Lenovo ThinkBook Plus kopen vanaf maart 2020 voor een adviesprijs van $1200 USD. De Bluetooth Silent Mouse wordt een maand later uitgebracht voor een prijs van $40. Gelijktijdig zal ook de ThinkBook Plus Sleeve verkrijgbaar zijn, deze kost $45. Nederlandse prijzen worden nog bekend gemaakt.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Lenovo heeft tijdens CES 2020 ook een nieuwe Chrombook geïntroduceerd die draait op het Chrome OS. De Lenovo IdeaPad Duet Chromebook is ontworpen voor mensen die graag door de nieuwste apps bladeren, het laatste entertainment bekijken of onderweg willen werken. Het is een van de lichtste en dunste Chromebooks ter wereld met een lange batterijduur tot wel 10 uur.

De nieuwe Lenovo Chromebook beschikt over een 10,1-inch IPS Full HD display met een 400 nits scherm en een 70% kleurengamma. Het apparaat heeft een minimalistisch ontwerp en dankzij de optionele USI-stylus kun je de Chromebook ook gebruiken om notities te maken of om te figuurtekenen. Deze 2-in-1-detachable Chromebook combineert draagbaarheid met eenvoud.

De IdeaPad Duet heeft een extra korte opstarttijd, wordt geleverd met 8 jaar auto-updates en is compatibel met de Microsoft Office suite. De Chromebook beschikt over een ingebouwde virusscanner en ook de Google Assistant ontbreekt niet op dit mobiele apparaat.

Lenovo Smart Frame

De Chinese fabrikant heeft ook een nieuw product aangekondigd binnen de smart home categorie. Na de Smart Clock en Smart Display heeft Lenovo nu ook de Smart Frame geïntroduceerd. De Lenovo Smart Frame heeft een gepolijst scherm met een matte schermafwerking en een anti-glanslaag, wat betekent dat beelden kunnen worden bekeken bij elke helderheidsinstelling en op elk tijdstip van de dag.

De sensor van de kleurtonen past de helderheid van het beeld aan, aan het omgevingslicht in de kamer voor een natuurlijkere en mooiere kijkervaring. Ook gestures worden herkend, middels handgebaren kun je foto’s of video’s afspelen of pauzeren.