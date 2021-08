MacBook Pro met Apple Pencil dock Apple ontwikkelt een MacBook Pro laptop met een geïntegreerde Pencil dock. De stylus is te gebruiken via de trackpad en het touchscreen.

Het Amerikaanse Apple introduceert jaarlijks een verscheidenheid aan producten. In september zal de nieuwe iPhone 12s / iPhone 13 serie worden aangekondigd en rond oktober / november worden er twee nieuwe MacBook modellen verwacht; een 14″ en een 16″ MacBook Pro. In tegenstelling tot de iPad tablet line-up zijn er geen MacBook devices die ondersteuning bieden voor de Apple Pencil. Mogelijkerwijs gaat dit in de toekomst wel veranderen.

Eerder deze maand kreeg Apple een patent toegewezen voor een MacBook device met een geïntegreerde Apple Pencil. Zodoende heeft industrieel designer Sarang Sheth, hoofdredacteur bij Yanko Design, besloten om dit vernieuwde design tot level te brengen in een reeks indrukwekkende 3D renders.

MacBook Pro compatibel met Apple Pencil

De Apple tablet heeft een herkenbaar design, ook de QWERTY-toetsenbord indeling is vergelijkbaar met de huidige MacBook modellen. Boven de cijfertoetsen heeft Sarang een uitsparing gemaakt, deze is precies groot genoeg voor de Apple Mac Pencil. Het is een logische en handige plek om de stylus op te bergen. Om plaats te maken voor de Pencil is de Touch Bar verkleind en een stukje naar rechts opgeschoven.

De Pencil wordt magnetisch op z’n plek gehouden en zal tevens worden opgeladen wanneer deze in het daarvoor bestemde compartiment ligt. Zodra je de stylus uit het dock verwijdert moet het mogelijk zijn om deze te gebruiken in combinatie met de trackpad. Daarnaast is dit MacBook concept voorzien van een touchscreen, zodat de Apple Mac Pencil ook direct op het scherm te gebruiken is.

Verder zal deze speciaal voor de MacBook ontworpen Apple Pencil van meerdere knoppen worden voorzien. Zodoende moet het via de stylus mogelijk worden om de helderheid van het scherm aan te passen, evenals het mediavolume of bijvoorbeeld de penseelgrootte – terwijl je een schets tekent op je MacBook scherm.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of het bedrijf uit Silicon Valley daadwerkelijk voornemens is om toekomstige MacBook modellen te voorzien van een Apple Pencil dock. Het is echter niet ondenkbaar dat toekomstige laptops van het merk zullen worden uitgerust met een touchscreen. In zo’n geval zal zo’n stylus zeker een meerwaarde kunnen bieden. Via de trackpad zullen de mogelijkheden wellicht te beperkt zijn, om deze functie voor te ontwikkelen.