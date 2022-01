Samsung Galaxy Book multi-opvouwbare laptop computer Samsung ontwikkelt een laptop met flexibel scherm die je dicht kunt slaan en vervolgens op kunt vouwen, waardoor het apparaat extra draagbaar wordt.

Samsung is marktleider op het gebied van foldables. Ook in Nederland worden de Galaxy Z-serie smartphones erg goed verkocht. De nieuwste modellen zijn maar liefst 5,6x zo goed verkocht als hun voorgangers – zo maakte het bedrijf afgelopen week bekend via een persbericht. Op de achtergrond werkt het bedrijf gestaag verder met de ontwikkeling van nieuwe elektronica producen met een flexibel scherm.

Denk bijvoorbeeld aan een Galaxy Tab opvouwbare tablet, maar de ambities reiken verder dan dat. Ditmaal heeft Samsung Electronics een zeer unieke laptop gepatenteerd – die opklapbaar én opvouwbaar is. Het is een soort toekomstige Galaxy Book.

Samsung multi-opvouwbare laptop

Op 2 juli 2021 Samsung Electronics een patent ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) voor een ‘Multi-foldable electronic device’. De 47-pagina tellende documentatie is op 13 januari 2022 goedgekeurd en vrijgegeven.

De documentatie omschrijft een Samsung laptop met een flexibel display en een fysiek toetsenbord. Het flexibele scherm vouwt niet in de lengte – zoals wel het geval is bij de Lenovo Thinkpad X1 Fold. In plaats daarvan heeft Samsung gekozen voor een scherm dat in de breedte opvouwbaar is – als een boek.

Er zijn twee scharnieren ingebouwd, vergelijkbaar met een hedendaagse laptop. Zodoende kun je de laptop op reguliere wijze dichtklappen. Vervolgens kun je het apparaat ook nog opvouwen. Het linker gedeelte (1 displaydeel en 1 toetsenborddeel) kun je over het rechter gedeelte vouwen. Het apparaat biedt ook support voor de S Pen.

Samsung voorziet deze laptop computer van twee batterijen, één wordt in het linkerdeel en één in het rechterdeel geïntegreerd – zoals het bedrijf ook toepast bij de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones.

Vervolgens heeft Samsung ook nog een handig clipje aangebracht met een haakje, om ervoor zorg te dragen dat het apparaat niet onbedoeld kan uitvouwen. Hiervoor zijn tevens verschillende magneten ingebouwd. Ook bijzonder, dichtgevouwen behoudt de gebruikers toegang tot audiospeler functies – via de zijkant zijn er drie knoppen beschikken voor terugspoelen, doorspoelen en pauzeren.

Het is een zeer ingenieuze uitvinding, die duidelijk afwijkt van alles wat we tot op heden hebben gezien op het gebied van opvouwbare laptops. Tot op heden hebben we voornamelijk laptops met een flexibel scherm gezien waarbij het tweede displaydeel dienst doen voor de bediening – weergave van een virtueel toetsenbord etc.

Ditmaal heeft het flexibele scherm echter een heel andere functie, namelijk om het apparaat extra compact te maken wanneer je deze met je meedraagt. Daarnaast kan op deze wijze een extra groot / breed display worden toegepast, zodat de gebruiker nog productiever te werk kan gaan.

Of Samsung op den duur daadwerkelijk voornemens is om zo’n multi-opvouwbare laptop uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Het apparaat zou goed thuispassen binnen de Galaxy Book line-up, waarin de 2-in-1 laptops van het bedrijf worden ondergebracht. De Samsung Galaxy Book devices zijn helaas niet in Nederland verkrijgbaar, mogelijk gaat dat in de toekomst nog veranderen.

Duidelijk is wel dat er nog heel wat flexibele display apparaten aankomen. Zo wordt verwacht dat de Zuid-Koreaanse fabrikant dit jaar haar eerste uittrekbare smartphone met oprolbaar display zal presenteren. Daarnaast heeft Samsung een dubbel vouwbare smartphone met twee scharnieren in ontwikkeling – beide prototypes waren ook op CES 2022 aanwezig.

Afgelopen november toonde Samsung Display ook nog een hele serie nieuwe Flex OLED displays voor toekomstige opvouwbare smartphones, tablets en TV’s. Wat dat betreft zitten er nog genoeg innovaties in de pijplijn.

Download official documentation Samsung multi-foldable laptop.