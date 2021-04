Samsung Galaxy Tab opvouwbare tablet Samsung patenteert een stijlvolle, dunne tablet PC met een opvouwbaar display. De speakers en aansluitingen zijn ter hoogte van het scharnier geplaatst.

Toon pagina inhoud

Samsung is duidelijk koploper als het gaat om opvouwbare smartphones. De Zuid-Koreaanse fabrikant is vooralsnog de enige die drie vouwbare telefoonmodellen heeft uitgebracht; de Galaxy Fold, de Galaxy Z Flip (5G) en de Galaxy Z Fold 2. Hoewel fabrikanten zoals Lenovo, TCL en Dell inmiddels ook een opvouwbare tablet hebben gepresenteerd, heeft Samsung vooralsnog geen tablet met flexibel scherm in het assortiment. Dat terwijl de display divisie van Samsung wel degelijk in staat is om vouwbare schermen te fabriceren voor tablets en notebook pc’s.

Het lijkt dan ook een kwestie van tijd te worden alvorens Samsung haar eerste opvouwbare tablet introduceert. Eind 2019 rapporteerde LetsGoDigial al eens over een mogelijke Galaxy Tab Fold. Sindsdien is het betrekkelijk stil gebleven omtrent opvouwbare tablet ontwerpen van Samsung. Toch lijkt Samsung zich op de achtergrond nog altijd bezig te houden met zo’n type product.

Samsung Galaxy tablet met flexibel scherm

Op 16 februari 2021 heeft Samsung Electronics een design patent toegewezen gekregen van de United States Patent and Trademark Office (USPTO) voor een ‘Display device’. Het octrooi is inmiddels ook opgenomen in de database van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) voor wereldwijde bescherming van het gepatenteerde design. De 18-pagina tellende documentatie toont en omschrijft een moderne Samsung Galaxy tablet met een flexibel display.

Bijzonder is de vormgeving van het elektronische apparaat. Ter hoogte van het scharnier is de behuizing betrekkelijk dik, deze loopt vervolgens smal weg. De onderzijde is ook dunner vormgegeven dan de bovenzijde. Het doet een beetje denken aan de recent geïntroduceerde Huawei Mate X2 opvouwbare smartphone.

Er is geen cover-scherm beschikbaar ook is er geen camera zichtbaar op de voor- of achterzijde van de behuizing. Hierdoor oogt het mobiele apparaat bijzonder strak en elegant. Klap je de Samsung tablet open, dan ontvouwt zich een groot flexibel display. De schermranden zijn zeer minimaal gehouden, waardoor het camerasysteem niet in de bezel verwerkt kan worden.

Daarvoor in de plaats heeft Samsung ter hoogte van het scharnier, aan beide kanten, een kleine uitsparing gemaakt in het scherm. Hier wordt de camera en flitser in verwerkt, handig wanneer je de tablet PC in landschap-mode gebruikt. Dit is ook de enige camera die op deze tablet is geïntegreerd.

Doordat de tablet zo dun afloopt zijn alle knoppen en aansluitingen aan de zijkant aangebracht, ter hoogte van het scharnier. Aan de linker zijkant is een aan/uit knop gepositioneerd en een speaker, aan de rechterzijde is nog een speaker en een USB-C aansluiting ingebouwd.

Toekomstige opvouwbare Samsung apparaten

De gepatenteerde tablet ziet er bijzonder stijlvol uit en zou goed passen binnen het Galaxy assortiment. Vooralsnog blijft het echter onduidelijk wanneer Samsung een opvouwbare tablet zal presenteren. De Galaxy Z Fold 2 klapt natuurlijk al open tot een 7,6” formaat tablet, waardoor de fabrikant mogelijk nog geen noodzaak ziet om ook een tablet met flexibel scherm uit te brengen. Ten slotte werkt Samsung ook aan tal van andere apparaten met een vouwbaar en/of oprolbaar scherm.

Enige tijd geleden gingen er geruchten de ronde dat de Zuid-Koreaanse fabrikant voornemens is om komend jaar een tri-fold tablet uit te brengen, ook zou het bedrijf een oprolbare smartphone in de planning hebben staan. Al met al mag je de komende tijd nog heel wat innovatieve producten van Samsung verwachten, waarbij de toepassing van een flexibel scherm voor tal van nieuwe gebruikersmogelijkheden kan gaan zorgen.

Bekijk hier het patent van de Samsung foldable tablet