Samsung Galaxy Z Flip 2 en Fold 3 met dubbel vouwbaar scherm Samsung legt geavanceerde technologie vast voor een Galaxy Z Fold en een Galaxy Z Flip variant met een dubbel scharnier en een opvouwbaar display.

Door de tijd heen heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over Samsung Galaxy Z telefoons met een Dual Fold design, zo publiceerde we afgelopen maand nog over een Galaxy Z Fold smartphone met een dubbel vouwbaar display en een sliding keyboard. Anderhalf jaar geleden kwam er op LetsGoDigital ook al een Samsung opvouwbare telefoon met een Z-Fold design aan bod. Destijds leek de realisatie van dergelijke futuristische modellen nog ver in de toekomst te liggen.

Onlangs heeft Samsung Display echter een tweetal opmerkelijke blogposts online gezet. In de eerste blogpost van Samsung Display werd een rollable OLED display getoond, die qua vormgeving bijzonder veel overeenkomsten vertoonde met de Samsung oprolbaar tablet display waar LetsGoDigital eind 2017 al over rapporteerde.

De tweede blogpost toonde een tri-fold Samsung Galaxy telefoon, die uit te vouwen is tot een extra breed tablet formaat. Inmiddels heeft LetsGoDigital nieuwe documentatie weten op te sporen van deze bijzonder vormgegeven opvouwbare smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold 3 een Tri-Fold smartphone

In mei dit jaar heeft Samsung Electronics een uitgebreid patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) en de WIPO (World Intellectual Property Office). De documentatie getiteld ‘Electronic device controlling screen based on folding event and method for controlling the same’ werd op 19 november 2020 gepubliceerd.

Er worden drie opvouwbare smartphones besproken, alle genoemde modellen beschikken over een dubbel scharnier en drie displaydelen. Het eerste model is gebaseerd op de bestaande Galaxy Z Fold 2, het tweede model vouwt in een Z-vorm en het derde model heeft veel weg van de Galaxy Z Flip clamshell telefoon. We lopen alle drie de designvarianten één voor één na

Het eerste model is een relatief breed vormgegeven smartphone. Ook in opgevouwen stand is dit toestel breder dan een hedendaagse telefoon. Het middelste displaydeel is dubbel zo breed als de twee andere displaydelen. Dit model komt nog het meest overeen met de opvouwbare smartphone die Xiaomi begin 2019 toonde – met één belangrijk verschil, de gepatenteerde Samsung telefoon is namelijk een binnenwaarts vouwbaar toestel. Zodoende blijft het scherm optimaal beschermt wanneer je deze in je zak meeneemt.

Er zit echter ook een duidelijk nadeel aan, want in opgevouwen stand beschik je over een zeer smal scherm, dat uitsluitend dienst doet als notificatiescherm. Om het toestel te gebruiken dien je deze al snel uit te vouwen. Het betreft een ononderbroken flexibel display – zonder inkeping of hole-punch camera. Door alleen de rechterzijde naar voren te buigen komt het quad-camera systeem, dat aan de achterzijde geïntegreerd is, beschikbaar om selfies mee te maken.

Verder zal er een hoeksensor geïntegreerd worden, die verbonden wordt aan het scharnier om zodoende te kunnen detecteren hoe en in welke mate de smartphone gevouwen is. Aan de hand hiervan wordt de interface automatisch aangepast. Vergelijkbaar met de Flex Mode op de Z Fold 2.

Samsung telefoon met Z-Fold design

Het tweede model toont de meeste overeenkomsten met de beelden die door Samsung Display zijn vrijgegeven. Deze telefoon kun je zigzaggend in een Z-vorm op- en uitvouwen. Hierdoor is het toestel bijzonder veelzijdig in gebruik.

Opgevouwen is dit model zelfs nog iets compacter/smaller dan een hedendaagse smartphone, maar met behoudt van een volwaardig display. Uitgevouwen beschik je over een nóg groter scherm dan bij de huidige vouwbare modellen het geval is. Dit model lijkt dan ook meer toegevoegde waarde te leveren voor de gebruiker dan het eerste model.

In z’n meest compacte vorm behoudt je nog altijd een redelijk groot display tot je beschikking, voldoende om even te reageren op een binnenkomend berichtje of om je telefoonboek door te bladeren om een van je contacten op te zoeken. In één simpele beweging vouw je de smartphone volledig open, waarna een volwaardig tablet formaat scherm ontstaat. Ideaal als je een film wilt kijken of een mobiele game wilt spelen.

Doordat het flexibele scherm in uitgevouwen stand beduidend breder is dan die van een hedendaagse opvouwbare smartphone kun je ook eenvoudig meerdere applicaties naast elkaar draaien. Dit komt zowel het gebruikersgemak als de productiviteit ten goede.

Deze Samsung Galaxy telefoon is voorzien van een quad-camera systeem. Het gaat om een groothoekcamera, een ultragroothoekcamera, een telefoto camera en een dieptecamera, aldus de patentomschrijving.

Ook bij dit model is een beeldvullend flexibel scherm toegepast, zonder inkepingen. Dankzij de veelzijdige vormfactor blijft de camera altijd beschikbaar – in gesloten en open stand kan het camerasysteem gebruikt worden voor het maken van reguliere foto- en video opnames. Ook in half open stand blijft de camera beschikbaar, zo kun je de camera naar voren richten, waarna één displaydeel beschikbaar blijft voor het nemen van selfies en het voeren van video-gesprekken.

Samsung Galaxy Z Flip 2 met twee scharnieren

Het derde model is gebaseerd op een clamshell telefoon. De huidige Galaxy Z Flip smartphone kun je slechts op één wijze op- en uitvouwen. Het gepatenteerde model beschikt over twee scharnieren, waardoor het toestel op twee punten gevouwen kan worden, dit zorgt er tevens voor dat je de smartphone op verschillende wijze kunt gebruiken.

Helemaal dichtgevouwen wordt het flexibele scherm beschermt door de behuizing. De gebruiker heeft dan geen display tot z’n beschikking, om het toestel te gebruiken dien je ten minste één van de twee delen open te vouwen. Vouw je alleen het onderste gedeelte open dan blijft het camerasysteem dat aan de achterzijde geplaatst is beschikbaar voor het maken van selfies of het voeren van een video-call. De interface wordt automatisch zodanig aangepast dat alle getoonde content wordt weergegeven op de beschikbare displaydelen.

Door de telefoon helemaal open te vouwen beschik je over een extra lang display – langer dan het 6,7-inch display van de huidige Samsung Galaxy Z Flip. Ideaal voor het scrollen door lange webpagina’s. Ook maakt dit lange display het mogelijk om meerdere applicaties tegelijkertijd te gebruiken, deze worden boven elkaar getoond. Handig als je bijvoorbeeld een chat- of videogesprek voert en tussentijds even wat wilt opzoeken op internet.

Bijzonder aan dit toestel is de mogelijkheid om het onderste deel ook naar achteren te kunnen vouwen – deze kan dus twee kanten op vouwen. Zo kun je het toestel eenvoudig neerzetten op tafel en zal het kleine displaydeel gebruikt kunnen worden voor het weergeven van de bedieningselementen, terwijl je op het grotere displaydeel bijvoorbeeld een video bekijkt.

Toekomstige Samsung opvouwbare telefoons

Het scharnier van de originele Galaxy Fold vertoonde verschillende gebreken, in de tussentijd heeft Samsung hard gewerkt om dit euvel te verhelpen. Zo beschikt de Z Fold 2 over geïntegreerde ‘sweeper technologie’, die ervoor zorgt dat stof- en vuil niet kan ophopen in de hide-away hinge. Zodoende kan de duurzaamheid van het vouwmechanisme gewaarborgd worden. Ook werd de 2de generatie voorzien van Ultra Thin Glass, dat beduidend krasbestendiger is dan het polymeer kunststof display van de eerste Fold.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer Samsung haar eerste mobiele telefoon met dubbel scharnier zal lanceren. Ook blijft het onduidelijk of deze toestellen de huidige Z Fold en Z Flip zullen vervangen, of dat het additionele toestellen worden die aan het huidige productportfolio worden toegevoegd. In ieder geval mag je er vanuit gaan dat ook deze smartphones binnen de Galaxy Z serie worden ondergebracht.

Eén en ander zal ongetwijfeld samenhangen met datgene wat de concurrentie doet. Zo is inmiddels bekend dat LG rond maart 2021 haar eerste uittrekbare, oprolbare smartphone zal introduceren binnen het nieuwe Explorer Project – waartoe ook de LG Wing behoort. Ook Oppo toonde onlangs een werkende uittrekbare telefoon, genaamd de Oppo X 2021. Begin dit jaar werd al duidelijk dat Samsung eveneens een uittrekbare Galaxy telefoon in ontwikkeling heeft.

Mocht de concurrentie besluiten om komend jaar meerdere nieuwe type opvouwbare en/of uittrekbare smartphone modellen te presenteren, dan is het zeker niet ondenkbaar dat Samsung hier nog een overtreffende trap in wil aanbrengen door een vouwtelefoon met een dubbel scharnier te introduceren. Zo kan de Koreaanse fabrikant haar dominante marktpositie op het gebied van foldables behouden.

Het is echter zeker niet uit te sluiten dat hier nog wat langere tijd overheen zal gaan. Ten slotte hebben de huidige vouwbare telefoons een adviesprijs van €1.500 – €2.000. Voor de meeste is dit al een behoorlijke smak geld. Logischerwijs zal een tri-fold smartphone nóg duurder worden. Zodoende is het zeker niet ondenkbaar dat Samsung eerst het moment wil afwachten dat de huidige toestellen goedkoper worden, zodat de tri-fold modellen voor dezelfde prijs in de markt gezet kunnen worden als de huidige opvouwbare modellen.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung Galaxy Foldable Smartphones 2021.