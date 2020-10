Samsung Galaxy Z Dual Fold smartphone uitvouwbaar tot tablet Samsung ontwikkelt Galaxy opvouwbare telefoon met dubbel vouwbaar scherm. Handige kickstand en laptop mode maken deze smartphone extra veelzijdig.

In korte tijd heeft Samsung zich weten te profileren als marktleider binnen het nieuwe marktsegment van opvouwbare smartphones. Samsung heeft als enige fabrikant twee totaal verschillende type vouwtelefoons uitgebracht: de Galaxy Z Flip heeft een klaptelefoon ontwerp, terwijl de Galaxy Z Fold 2 uitvouwt tot tablet. Op de achtergrond experimenteert de Koreaanse fabrikant al langere tijd met tal van verschillende soorten vouwbare ontwerpen.

Zo werd begin dit jaar bekend dat Samsung een prototype heeft van een uittrekbare telefoon en onlangs werd bekend dat het bedrijf ook een oprolbare telefoon in ontwikkeling heeft. De ‘Samsung Galaxy Roll’ zou het moeten opnemen tegen de komend jaar verwachte uittrekbare / oprolbare telefoon van LG.

Vooralsnog heeft Samsung alleen opvouwbare smartphones uitgebracht waarbij het scherm, in gevouwen stand, aan de binnenzijde zit. Desalniettemin onderzoekt de Koreaanse fabrikant ook de mogelijkheden voor een buitenwaarts vouwbaar display – zoals de Huawei Mate X. Of misschien moet ik zeggen, zoals de Xiaomi opvouwbare smartphone die begin 2019 werd getoond, want het gaat ditmaal om een dubbel vouwbare smartphone. Zodoende hebben we dit toestel omgedoopt tot de ‘Samsung Galaxy Z Dual Fold’.

Samsung Galaxy Z Dual Fold 5G

Samsung Display heeft een design patent aangevraagd dat op 6 oktober 2020 werd gepubliceerd door de KIPO (Korean Intellectual Property Office). De aanvraag dateert uit september 2018 – nog voor Xiaomi haar dubbel opvouwbare smartphone toonde.

De gepatenteerde Samsung smartphone heeft een buitenwaarts vouwbaar display. Zowel de linker- als rechterzijde van het scherm kun je omslaan naar de achterzijde. Opgevouwen behoudt je een relatief kort, breed toestel tot je beschikking. Zodra je de smartphone volledig openvouwt ontstaat er een extra breed display, waarbij het schermoppervlak met ongeveer 85% wordt vergroot.

Om deze bijzondere Samsung opvouwbare smartphone beter in beeld te brengen heeft in-house 3D grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een reeks product renders gemaakt. Deze 3D renders zijn gebaseerd op de patentschetsen van Samsung Display en dienen uitsluitend ter illustratie. Giuseppe presenteerde eerder dit jaar ook een indrukwekkende conceptvideo van de Galaxy Z Flip. Ook voor de PlayStation 5 heeft de Italiaanse designer verschillende spraakmakende video animaties gemaakt.

Het octrooi is ingediend door Samsung Display, en dus niet door Samsung Electronics. Hierdoor blijven bepaalde onderdelen onderbelicht. Zo zijn er geen camera’s, speakers en bedieningsknoppen zichtbaar op de patentafbeeldingen. Bij het maken van de renders is er uitgegaan van de huidige opvouwbare smartphones van Samsung. Zo heeft de telefoon een hole-punch selfiecamera, ook is er een volumeknop, een on/off knop en een sim-compartiment door ons aangebracht. Voor de audioliefhebber is er ook een 3.5mm aansluiting in het design verwerkt, evenals stereo speakers en een USB-C aansluiting.

Samsung opvouwbare telefoon met kickstand

Het idee van een dubbel vouwbare smartphone is natuurlijk niet helemaal nieuw. Zo patenteerde Samsung vorig jaar ook al eens zo’n zelfde type opvouwbare telefoon en begin 2019 werd er een werkende Xiaomi opvouwbare smartphone gedemonstreerd met een vergelijkbaar design. Toch zijn er een aantal noemenswaardige verschillen te constateren.

Om te beginnen met het scharnier. Deze Samsung telefoon heeft een compleet ander scharnier, die enigszins uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Hierdoor oogt de smartphone minder futuristisch als die van Xiaomi, het brengt echter wel nieuwe bedieningsmogelijkheden met zich mee. Samsung lijkt namelijk kans te zien om het dubbele scharnier in te zetten om het apparaat in een bepaalde hoek vast te zetten.

Eenmaal vastgezet kan het onderste schermdeel gebruikt worden als toetsenbord of voor het weergeven van bedieningselementen, terwijl het bovenste, en tevens grootste schermdeel wordt ingezet voor het tonen van de content. Hierbij zal je ongetwijfeld ook nog de mogelijkheid hebben om meerdere applicaties naast elkaar te draaien. Een dergelijk concept heeft Samsung natuurlijk al uitgerold met de Flex mode op de Galaxy Z Fold 2. Echter, doordat dit toestel 2x gevouwen kan worden ontstaat een nog groter displayoppervlak, waardoor de voordelen hiervan ook beter tot z´n recht zullen komen

Samsung speelt hiermee op slimme wijze in op het verhogen van de productiviteit. Ten slotte wordt je telefoon beduidend veelzijdiger als je deze ook effectief kunt gebruiken om even snel op te typen – zonder dat je hierbij teveel moet inleveren op de gebruikerservaring ten opzichte van een laptop. Ter ondersteuning van de laptop mode heeft Samsung ook een handige kickstand ingebouwd, die robuust en degelijk oogt. Zodoende kun je het toestel zonder problemen voor langere tijd neerzetten en gebruiken als laptop scherm.

Ook het flexibele display werkt duidelijk anders dan bij Xiaomi. De dubbel vouwbare Xiaomi telefoon beschikt over een opvouwbaar scherm. Samsung daarentegen lijkt deze Galaxy Z Dual Fold te voorzien van een soort uittrekbaar mechanisme. Als we de achterzijde van de telefoon bekijken, in opgevouwen stand, dan zie je dat het scherm aan de rechterzijde niet helemaal doorloopt tot aan de behuizing. Uitgevouwen sluit het flexibele scherm wel precies tot aan de behuizing.

Het flexibele scherm lijkt dan ook te kunnen bewegen binnen de behuizing. Details hieromtrent ontbreken helaas in dit design patent. Vermoedelijk heeft Samsung dit zo ontworpen om het vouwproces te vergemakkelijken. Mogelijk kan hiermee het lengteverschil worden opgevangen dat ontstaat tijdens het op- en uitvouwen. Door de tijd heen zijn we tal van patenten tegengekomen waarbij de focus lag op het opheffen van dit lengteverschil – wat nauw samenhangt met de duurzaamheid van het apparaat.

Vanzelfsprekend is er de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van opvouwbare smartphones. Aangezien het octrooi al in 2018 is aangevraagd mag je er vanuit gaan dat Samsung inmiddels alweer grote stappen heeft gezet in de ontwikkeling van nieuwe vouwbare apparaten, zowel qua design als de functionaliteit ervan.

Ik verwacht dan ook niet dat Samsung deze opvouwbare, uittrekbare smartphone zal uitbrengen. Wel kunnen er bepaalde elementen gebruikt worden, zo is het zeker niet ondenkbaar dat Samsung in de toekomst een dubbel vouwbare smartphone zal presenteren.

Ook maakt dit octrooi eens te meer duidelijk dat Samsung opvouwbare telefoons wil inzetten voor het verhogen van de productiviteit. Door je telefoon ook als tablet en zelfs als compacte laptop te kunnen gebruiken wordt het een bijzonder veelzijdig apparaat. Natuurlijk mis je een muis en ook zal het toetsenbord kleiner zijn dan je gewend bent van een fysiek keyboard, zodoende zal zo’n opvouwbare telefoon nooit kunnen worden weggezet als een laptop vervanger.

Toch kunnen dit soort opvouwbare modellen zeker een meerwaarde leveren voor de zakelijke markt. Even snel op de presentatie van een collega reageren of een mailtje beantwoorden, het gaat allemaal net wat makkelijker op een groot scherm met toetsenbord. Bovendien is het apparaat compact genoeg om de hele dag met je mee te dragen.

Samsung marktleider op het gebied van opvouwbare smartphones

Begin vorig jaar was er nog enige onduidelijkheid welke fabrikant(en) het voortouw zouden nemen binnen het nieuwe marktsegment van opvouwbare smartphones. Zo was het Chinese Royole verrassend genoeg de allereerste die een vouwtelefoon presenteerde, de FlexPai. Niet veel later volgde Samsung met de Galaxy Fold en nagenoeg gelijktijdig presenteerde Huawei de Mate X 5G. Diezelfde week lieten ook Xiaomi en Oppo een prototype zien van een opvouwbare smartphone.

In de tussentijd is er veel veranderd. Na de problematische lancering van de Galaxy Fold heeft Samsung zich snel weten te herpakken. Begin dit jaar werd de Galaxy Flip gelanceerd, als tegenhanger van de Motorola Razr. Inmiddels is ook de Galaxy Z Fold 2 een feit – dit toestel heeft een beduidend moderner design dan zijn voorganger en is op tal van punten verbeterd.

Waar Samsung juist in een versnelling hoger is gaan opereren, zijn veel andere fabrikanten stilletjes naar de achtergrond verdwenen. Of Samsung haar voorsprong kan vasthouden zal de tijd moeten uitwijzen, duidelijk is wel dat de Koreaanse fabrikant een glansrijke toekomst ziet weggelegd voor mobiele telefoons die je eenvoudig kunt op- en uitvouwen om er een multifunctioneel mobiel apparaat van te maken.

Bekijk hier het patent van de Samsung Galaxy Z Dual Fold.

