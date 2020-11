Oppo X 2021 concept smartphone met oprolbaar display Oppo heeft een oprolbare concept telefoon getoond. Deze telefoon kun je uittrekken van een regulier 6,7” display tot een groot 7,4” tablet scherm.

Tijdens het Oppo INNO Day 2020 event heeft Oppo verschillende nieuwe innovaties getoond. Zo werd er onder andere aandacht besteed aan de Oppo AR Glass in combinatie met de nieuwe CybeReal AR-applicatie. Oppo’s eerste AR-bril zal komend jaar op de markt worden gebracht. Ook werd er een nieuwe concept smartphone getoond, genaamd de Oppo X 2021. Deze bijzondere mobiele telefoon is uittrekbaar tot tablet-formaat!

Het gaat om een zeer modern vormgegeven telefoon met afgeronden randen en een oprolbaar display. Door gebruik te maken van een elektrische motor, genaamd ‘Roll Motor Powertrain’, kan deze smartphone uitgetrokken worden in de breedte. Zodoende kan de gebruiker het 6,7” display eenvoudig vergroten tot een scherm dat maar liefst 7,4” groot is.

Oppo X 2021 oprolbare smartphone

In de behuizing is een metalen schuifconstructie geplaatst, die ervoor zorgt dat het apparaat veelvuldig in- en uitgetrokken kan worden – zonder dat dit ten koste gaat van de werking ervan. Het betreft een flexibel OLED display, dat op een rol is geplaatst met een diameter van 6,8mm. Deze diameter is zorgvuldig gekozen, om te voorkomen dat er een zichtbare naad ontstaat op de plaats waar het scherm op- en uitgerold wordt.

Tijdens de presentatie werd vermeld dat er geen kreukels zichtbaar zijn in het scherm. Bij alle opvouwbare telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn is er wel degelijk een duidelijke vouwlijn zichtbaar, daar waar het display gevouwen wordt. Bij een oprolbaar scherm heb je hier minder last van, ten slotte wordt deze niet veelvuldig op één en hetzelfde punt gebogen.

Toch is het een knappe prestatie van Oppo als er inderdaad geen enkele scherm kreukel zichtbaar is. Daarmee lijkt deze Oppo X concept telefoon een soort geavanceerde variant te zijn van het concept model dat TCL in dit maart jaar toonde.

Op de achterzijde van de Oppo X 2021 is in de linker bovenhoek een verticaal camerasysteem geplaatst. Het gaat om een 48 megapixel triple-camera en een flitser – mogelijk vergelijkbaar met het huidige topmodel, de Oppo Find X2 Pro. De exacte camera configuratie blijft echter nog onbekend.

Opvallend genoeg is er aan de voorzijde geen enkele camera zichtbaar. Of Oppo kans ziet om de front-camera onder het oprolbare scherm te plaatsen blijft vooralsnog onbekend. Het lijkt in ieder geval uitgesloten te zijn dat dit toestel helemaal geen selfie-camera bevat. Het zou natuurlijk ook nog mogelijk zijn dat Oppo besluit om in het uiteindelijke ontwerp een hole-punch camera te integreren, zoals we bij veel recent geïntroduceerde telefoonmodellen terugzien.

Voordelen van een uittrekbare smartphone

Bij de ontwikkeling van deze smartphone heeft Oppo gebruikersgemak en -comfort voorop willen stellen. Zo kan de gebruiker zelf bepalen hoever het scherm uitgerold wordt – afhankelijk van hoe het apparaat gebruikt wordt.

Een uittrekbaar display kan in verschillende situaties uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van een video. Ongeacht of deze wordt weergeven in een 16:9 of in 4:3 ratio, gebruikers kunnen elk type video full screen bekijken – zonder zwarte balken. Dit geldt tevens voor mobiel gamen.

Lees je regelmatig een eBook? Ook dan kun je het scherm exact aanpassen aan de grootte van de content, wat het leescomfort ten goede komt. Heb je het toestel helemaal uitgevouwen? Dan kun je ook gebruik maken van een split-screen interface, om zodoende meerdere applicaties naast elkaar te draaien. Denk bijvoorbeeld aan het versturen van een WhatsApp bericht, terwijl je tegelijkertijd even snel wat opzoekt op het internet.

Oprolbare telefoons worden de trend van 2021

Vooralsnog blijft het onbekend of deze bijzondere Oppo smartphone ook daadwerkelijk wordt uitgebracht. Eén en ander zal ongetwijfeld samenhangen met de marktomstandigheden. Ondenkbaar is het echter zeker niet, ten slotte zijn meerdere fabrikanten bezig met oprolbare telefoon concepten.

Zo heeft LG Electronics onlangs laten weten komend jaar een rollable smartphone uit te brengen, binnen haar nieuwe Explorer Project. TCL heeft ook al een prototype getoond en Samsung zou begin dit jaar al een uittrekbare Galaxy telefoon hebben meegebracht naar CES 2020. De oprolbare telefoon lijkt dan ook dé trend te worden voor 2021.

Bovendien Oppo lijkt daadwerkelijk veel potentie te zien in deze nieuwe concept smartphone. Vorig jaar werd er een opvouwbare smartphone van Oppo getoond, deze is echter nooit uitgebracht. Hoewel deze vouwtelefoon nagenoeg identiek was aan de Huawei Mate X was Oppo al vrij snel van mening dat deze vormfactor te weinig toegevoegde waarde zou bieden voor de eindgebruiker. De nieuwe oprolbare smartphone lijkt wel échte toegevoegde waarde te kunnen bieden.