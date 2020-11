Explorer Project: LG smartphone met oprolbaar display LG patenteert technologie voor ontwikkeling van smartphone met oprolbaar display. De telefoon kan via beide zijkanten uitgetrokken worden tot tablet.

Afgelopen maand werd de LG Wing geïntroduceerd, als eerste smartphone binnen het nieuwe Explorer Project. Binnen deze telefoonserie zal LG modellen introduceren met innovatieve, gedurfde ontwerpen, waarmee nieuwe functies en gebruikersmogelijkheden geschapen worden. Zo heeft de Wing een Dual Screen swivel design. Tijdens de onthulling toonde LG ook een korte teaser video van een nog in ontwikkeling zijnde LG telefoon, die eveneens binnen het Explorer Project zal worden ondergebracht. Deze smartphone lijkt over een uittrekbaar display te beschikken.

In november vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital al eens over een LG uittrekbare telefoon, waarbij het schermoppervlak verdubbeld kon worden. Ook kwamen er verschillende LG smartphones met een oprolbaar display aan bod. Ditmaal heeft de Koreaanse fabrikant een patent toegewezen gekregen voor een zeer veelzijdigde en modern vormgegeven smartphone met een uittrekbaar, oprolbaar display.

LG oprolbare en uittrekbare smartphone

Het octrooi genaamd ‘Roll-slide mobile terminal’ werd in augustus 2019 aangevraagd door LG Electronics bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Op 24 september 2020 werd de documentatie gepubliceerd en tevens opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Office) database voor wereldwijde bescherming van de vastgelegde technologie.

De gepatenteerde LG smartphone beschikt over een flexibel display dat deels opgerold kan worden in de behuizing. In z’n meest compacte vorm heb je het formaat van een reguliere smartphone tot je beschikking. Dankzij het rol-schuif mechanisme is het mogelijk om de telefoon uit te trekken, zowel naar links als naar rechts.

Eenmaal uitgetrokken is het schermoppervlak met 100% vergroot. De gebruiker kan indien gewenst ook besluiten om slechts één kant uit te rollen. Bij het uittrekken zullen de linker- en rechter frame-randen meebewegen, waardoor het rollable display goed beschermt blijft door de behuizing en de gebruiker de frameranden als grip kan gebruiken.

De uittrekbare smartphone van LG beschikt over een OLED display en een metalen behuizing. Daar waar het scherm wordt uitgetrokken zal de metalen framerand aan de boven- en onderzijde niet kunnen doorlopen. Hier heeft LG wat ingenieus op bedacht.

Bij het uittrekken van het display rolt er namelijk een tweede frame uit, die de boven- en onderzijde van het oprolbare display ondersteunt. Dit tweede frame is flexibel van aard en kan weer in het metalen hoofdframe schuiven, wanneer je de smartphone in z’n meest compacte vorm wilt gebruiken.

Doordat het display vanuit de zijkanten uitrolt neemt deze relatief weinig ruimte in, in de behuizing. Zodoende blijft er voldoende ruimte beschikbaar om alle benodigde componenten te verwerken. Dit is overigens ook een opmerkelijk verschil met het patent dat afgelopen jaar werd vastgelegd door LG – toen werd het schermoppervlak namelijk vanuit het midden vergroot, waardoor intern grotere wijzigingen aangebracht moeten worden.

Voor de rolconstructie wordt er gebruik gemaakt van zaagtandwielen, met behulp van een elastisch element kan het oprolbare display op de juiste wijze in- en uitrollen. Ook zal LG een soort van ‘slide slot’ aanbrengen, om te voorkomen dat het scherm onbedoeld uitrolt of weer inrolt. Met dit slide slot kan ook voorkomen worden dat het flexibele display te snel in- en uitrolt, waardoor er kreukels in het scherm zouden kunnen ontstaan.

Het gebruik van een oprolbaar scherm is extra duurzaam, ten opzichte van alle vouwbare modellen die je momenteel kunt kopen. Ten slotte dien je deze toestellen altijd op één specifiek punt te buigen, waardoor het scherm het meest kwetsbaar is op de vouwlijn.

Bij een buigbaar display dat uitrolt hoeft deze vouw niet gemaakt te worden, er is niet langer één specifieke positie dat telkens op- en uitvouwt. Dit komt de duurzaamheid ten goede, zo omschrijft LG Electronics in de uitgebreide documentatie.

Groot schermoppervlak vergroot bedieningsmogelijkheden

Verder wordt omschreven dat de interface automatisch wordt aangepast aan de hand van hoe de gebruiker het toestel vasthoudt. Als voorbeeld wordt er gesproken over de weergave van een video in landschap mode. Ingevouwen wordt de video getoond zoals we gewend zijn, door de telefoon vervolgens aan de onderzijde uit te trekken komen er verschillende bedieningselementen naar voren.

Denk bijvoorbeeld aan videobewerkingsmogelijkheden, terwijl de volledige videogrootte te zien blijft in het bovenste schermdeel. Ook kun je bijvoorbeeld door de afspeellijst bladeren om een andere video te selecteren. Vanzelfsprekend is deze vorm van bediening niet alleen mogelijk bij het weergeven en bedienen van video’s en foto’s.

Zo kan het uitgetrokken schermdeel ook dienst doen om een virtueel toetsenbord te tonen. Ideaal, want zo is het toetsenbord beduidend groter dan wanneer je deze in portret modus gebruikt. Bij de huidige smartphone modellen werkt het echter niet bepaald gebruiksvriendelijk om in landschap modus te typen, doordat je dan relatief weinig schermoppervlak overhoudt – daar heb je bij deze uittrekbare smartphone geen last van.

Het grotere schermoppervlak maakt deze rollable smartphone ook uitermate geschikt om te multi-tasken, door meerdere apps naast elkaar te draaien in split-screen mode.

Camera met Hexa Motion beeldstabilisator

De gepatenteerde LG uittrekbare smartphone met oprolbaar display heeft een moderne uitstraling. Opvallend genoeg is er ook geen speaker en/of camera zichtbaar aan de voorzijde. Desalniettemin zullen deze componenten wel worden ingebouwd, zo staat er beschreven.

In de door LetsGoDigital geproduceerde product renders zijn we uitgegaan van een hole-punch selfie-camera. Het lijkt namelijk niet waarschijnlijk dat de camera in de frame-rand zelf geplaatst wordt. Aangezien hier nog een secundair frame achter schuil gaat, zal hier simpelweg te weinig ruimte zijn voor een camera-module.

Aan de rechter zijkant van het apparaat is een fysieke knop aangebracht die fungeert als power-knop en aan de linkerzijde zijn de volume toetsen te vinden. Aan de onderzijde is de USB-C aansluiting te vinden, evenals een microfoon en dual speaker. Verder heeft het designteam van LetsGoDigital deze unieke LG smartphone voorzien van een triple camera met een Hexa Motion sensor.

Een vergelijkbaar camerasysteem is ook terug te vinden in de recent gelanceerde LG Wing Dual Swivel smartphone. Dit toestel beschikt over een 64 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultra-groothoek camera met een Hexa Motion beeldstabilisatiesensor en ten slotte nog een 13 megapixel ultra-groothoekcamera.

LG smartphones met een flexibel display

Afgelopen weekend meldde NeoWin dat de door LG geteaste oprolbare smartphone ontwikkelt wordt onder codenaam ‘B Project’. Deze telefoon zal ten minste aan één zijde uitgetrokken kunnen worden en wordt naar verluidt in maart 2021 uitgebracht.

Hoewel LG vooralsnog geen opvouwbare smartphone heeft uitgebracht, heeft het bedrijf in de tussentijd wel meermaals een dual screen telefoon geïntroduceerd. Eerst door gebruik te maken van een hoesje met een geïntegreerd display -zoals de LG G8x en de V60 ThinQ– en bij de Wing zijn het twee displays die bovenop elkaar liggen, waarbij het voorste scherm gekanteld kan worden.

Dit zijn echter één voor één telefoons met een plat scherm. Desalniettemin heeft LG -ook als displayfabrikant- al wel de nodige ervaring op het gebied van flexibele, oprolbare schermen. Zo is LG Electronics de enige die een oprolbare TV in het verkoopassortiment heeft.

Waar de meeste smartphonefabrikanten zich vooralsnog bezig houden met opvouwbare smartphone modellen lijkt LG meer toekomst te zien in oprolbare telefoons. Dit bevordert niet alleen de duurzaamheid van het apparaat, zodoende kan ook voorkomen worden dat er een zichtbare vouwnaad te zien is, daar waar het flexibele scherm dubbel vouwt – iets dat helaas ook bij de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy Z Fold 2 nog altijd het geval is.

Mits er de juiste functies en bedieningsmogelijkheden aan gekoppeld worden, kan LG’s oprolbare telefoon wel eens een zeer veelbelovend toestel worden. We zijn dan ook erg benieuwd wat het Explorer Project van LG in de toekomst nog zal brengen.

Bekijk hier het patent van de LG rollable smartphone

Video teaser van LG Electronics, als onderdeel van de LG Wing presentatie.