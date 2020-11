Samsung Galaxy Note rollable smartphone met S Pen Samsung lijkt voornemens te zijn in 2021 haar eerste uittrekbare telefoon met rollable display te introduceren. Ziet deze futuristische smartphone er zo uit?

De oprolbare smartphone lijkt dé nieuwe trend te worden voor 2021. Verschillende fabrikanten hebben inmiddels laten weten zo’n type smartphone in ontwikkeling te hebben. Zo werd afgelopen week de Oppo X 2021 concept telefoon getoond, de eerste uittrekbare, oprolbare smartphone van Oppo. Concurrent LG liet vorige maand eveneens weten een rollable smartphone in ontwikkeling te hebben en ook TCL liet eerder dit jaar al zo’n prototype zien. Ook van Samsung is bekend dat ze een oprolbare telefoon ontwikkelen.

Begin dit jaar werd er een uittrekbare Samsung Galaxy telefoon getoond aan een beperkt gezelschap tijdens CES 2020. Sindsdien is het betrekkelijk stil geweest omtrent de oprolbare Samsung smartphone, totdat eerder deze maand een foto opdook waarin Lee Jae-yong, vice-voorzitter van Samsung Electronics, een smart device vasthoudt die uittrekbaar lijkt te zijn.

Samsung uittrekbare smartphone modellen

Door de tijd heen heeft LetsGoDigital meermaals gerapporteerd over een Samsung telefoon met een uittrekbaar scherm. Zo wisten we vorig jaar een patent op te sporen van een Samsung Galaxy smartphone dat in de breedte uittrekbaar was. Niet veel later patenteerde het bedrijf ook een Samsung slider smartphone dat in de lengte uittrekbaar was.

Ten slotte legde Samsung ook nog een smartphone ontwerp vast dat zowel naar links als naar rechts uitgetrokken kan worden, om zodoende een schermformaat te creëren die bijna 3x zo groot is als die van een reguliere smartphone. In de tussentijd werd er vanuit Korea gerapporteerd dat Samsung een flexibel displaypaneel wil inzetten dat een 6” telefoon kan vergroten tot een 8” tablet.

Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft de Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, in samenwerking met LetsGoDigital een Samsung Galaxy Note rollable concept smartphone ontworpen, die ook in onderstaande YouTube video weergegeven wordt.

Samsung oprolbare smartphone met S Pen

Deze ogenschijnlijk normale smartphone is uit te trekken tot een tablet-formaat. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het grote schermoppervlak heeft Jermaine deze geavanceerde Samsung smartphone ook voorzien van een stylus pen. De high-end Galaxy Note serie van Samsung wordt al jaren geroemd om haar S Pen. Volgens de geruchten zal deze stylus komend jaar ook terug te vinden zijn in het meest geavanceerde S-serie model, de Galaxy S21 Ultra.

Het is algemeen bekend dat Samsung haar S Pen ook compatibel wil maken met flexibele displays. Mogelijk dat dit al het geval zal zijn bij de Samsung Galaxy Z Fold 3. Bij een opvouwbare smartphone is dit echter relatief moeilijk te bewerkstelligen, omdat zo’n toestel een vaste vouwlijn heeft. Bij een oprolbaar scherm is er geen sprake van een vouwnaad, waardoor het vermoedelijk ook makkelijker wordt om zo’n display compatibel te maken met Samsung’s S Pen.

Zodoende hebben wij deze Samsung rollable smartphone omgedoopt tot een Galaxy Note device. Hiermee zou Samsung opnieuw een duidelijke differentiatie kunnen aanbrengen tussen de S- en Note-serie. Smartphone modellen uit deze twee high-end series zijn de afgelopen jaren steeds meer op elkaar gaan lijken. Door een oprolbare Note smartphone uit te brengen kan Samsung een nieuw inpuls geven aan haar Note-devices.

Samsung Galaxy Z Roll

Desalniettemin zou Samsung deze uittrekbare smartphone natuurlijk ook binnen de Galaxy Z-serie kunnen onderbrengen – waartoe ook de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip behoren. Zo zou Samsung Galaxy Z Roll ook een potentiële naam kunnen zijn voor dit device.

Op de achterzijde van deze Samsung oprolbare telefoon is een drievoudige camera zichtbaar, met een verticale opstelling. Jermaine heeft gekozen voor een tweekleurig ontwerp, waarbij het toestel op de scheidslijn van deze kleuren uittrekbaar is. Aan de rechter onderzijde is tevens het S Pen compartiment aangebracht. Voor de audioliefhebbers is deze Samsung concept telefoon ook voorzien van een 3.5mm jack. Daarnaast is er zowel aan de boven- als onderzijde een speaker aangebracht.

Aangezien komend jaar de eerste telefoonmodellen met een under-screen selfie-camera worden verwacht -afgezien van de reeds geïntroduceerde ZTE Axon 20– heeft Jermaine ervoor gekozen om de selfie-camera van deze smartphone onder het oprolbare display te plaatsen. Net zoals er bij de vorige week getoonde Oppo X 2021 ook geen selfie-camera zichtbaar was – waardoor een full screen ontwerp gecreëerd kan worden.

Introductie van de eerste Samsung rollable smartphone

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer Samsung haar eerste oprolbare smartphone zal presenteren. De Koreaanse fabrikant zal ongetwijfeld geleerd hebben van de release van de Galaxy Fold – waarvan de lancering meerdere maanden werd uitgesteld nadat reviewers ontdekte dat het flexibele scherm en het scharnier niet naar behoren functioneerde. Naderhand heeft Samsung ook aangegeven dat de introductie van de Galaxy Fold te overhaast heeft plaatsgevonden.

Desalniettemin kan Samsung onmogelijk op z’n lauweren rusten. Temeer omdat de concurrentie ook niet stilstaat en er inmiddels meerdere fabrikanten zijn geweest die hebben aangeven zo’n type smartphone te ontwikkelen. Hoewel Oppo en TCL vooralsnog alleen een concept telefoon getoond hebben, liet LG tijdens de presentatie van de Wing doorschemeren dat de volgende Explorer Project smartphone een uittrekbaar apparaat wordt met een oprolbaar display. Deze bijzondere smartphone wordt rond maart 2021 verwacht.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung ook rond die periode van zich zal laten horen. Een andere mogelijkheid is MWC 2021. Deze jaarlijkse telecombeurs zal komend jaar pas in juni plaatsvinden, wat fabrikanten extra tijd geeft om dergelijke innovaties verder vorm te geven.

