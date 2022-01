Samsung opvouwbare telefoons vorig jaar 5x meer verkocht Verkopen Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 overstijgen alle verwachtingen, ook in Nederland. De opvouwbare telefoons zijn ruim 5,5x meer verkocht dan het jaar ervoor. Deze trend zal de komende jaren doorzetten.

Toon pagina inhoud

Halverwege 2021 bracht Samsung haar derde generatie vouwbare smartphones op de markt, de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De tweetal modellen zijn op tal van punten verbeterd, zo zijn het ’s werelds eerste waterbestendige opvouwbare telefoons. Ook de prijs werd naar beneden bijgesteld, de vouwtoestellen werden voor respectievelijk €1.800 en €1.050 in de markt gezet. Tijdens de pre-order periode werd al duidelijk dat de nieuwe vouwtelefoons enorm populair zijn. Ook in Nederland lopen de verkopen van de Galaxy Z serie telefoons boven verwachting goed.

Samsung Nederland meldt in een persbericht dat het bedrijf in 2021 maar liefst 5,6 keer meer opvouwbare telefoons heeft verkocht dan in 2020. Absolute aantallen worden niet vermeld, desondanks is duidelijk dat de foldable markt in de lift zit.

Van de in augustus geïntroduceerde Galaxy Z Fold 3 5G en Galaxy Z Flip 3 5G gingen wereldwijd 4 keer meer toestellen over de toonbank dan alle Samsung foldables in 2020 samen. Het gaat om 8 miljoen vouwtelefoons, ten opzichte van 2 miljoen het jaar ervoor. Een exponentiële groei, waarvan verwacht wordt dat deze groei de komende periode verder zal doorzetten. Experts verwachten dat het aantal verkochte opvouwbare telefoons in 2023 wereldwijd vertienvoudigd wordt.

Samsung Galaxy Z-serie

Het was 2011 toen Samsung zijn eerste prototype van een flexibel display demonstreerde. Destijds beseften weinig mensen dat ze keken naar de toekomst van mobiele technologie. Inmiddels is er een decennium verstreken en onderstrepen de Galaxy Z-serie modellen het succes van deze nieuwe smartphone categorie.

Na de introductie van foldable displays in 2011, heeft het nog jaren geduurd voordat het grote publiek kennis kon maken met deze nieuwe innovatie. In 2019 werd de Samsung Galaxy Fold geïntroduceerd. Dit ging echter niet bepaalt vlekkeloos. Velen kunnen zich de misstanden nog goed voor de geest houden. De release moest worden uitgesteld, doordat het flexibele scherm meerdere type gebreken vertoonde. Het imago van vouwtelefoons liep direct een flinke deuk op.

Toch wist Samsung zich snel te herpakken. Na de Fold werd de Galaxy Z Flip gepresenteerd, als eerste klaptelefoon van het merk. Dit toestel kon direct rekenen op groot animo, mede door de relatief gunstige prijs – de adviesprijs lag €500 lager dan die van z’n grote broer.

De Galaxy Z smartphones worden gekenmerkt door innovatieve technologie. Om de toestellen vouwbaar te maken is er niet alleen een flexibel display toegepast, er moest ook een geheel nieuw scharnier voor ontwikkelt worden – die lekker soepeltjes vouwt, maar tegelijkertijd ook niet per ongeluk open- en dicht mag klappen.

Hiervoor is de Samsung Hideaway Hinge ontworpen. Een bijkomend voordeel van dit scharnier is de mogelijkheid om de telefoon in half open stand neer te zetten. In combinatie met de Flex mode, is deze stand ideaal voor het bekijken van content, maar ook om handsfree selfies te maken of een videogesprek te voeren.

Vouwtelefoons zien er trendy uit en bieden bovendien meer gebruikersmogelijkheden dan reguliere telefoons. Dit zorgt er tevens voor dat veel mensen bereid zijn om wat extra te betalen voor zo’n opvouwbare telefoon. Nadelen zijn er echter ook. Zo is de Fold een behoorlijk zwaar toestel en de Flip heeft als grootste nadeel de beperkte accuduur.

Desondanks worden er grote sprongen gemaakt op het gebied van opvouwbare telefoons. Elke nieuwe generatie toont aanzienlijke verbeteringen, zodoende kijken velen nu al uit naar de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4, die beide rond augustus 2022 verwacht worden.

De toekomst van opvouwbare telefoons

Steeds meer telefoonfabrikanten betreden de markt van foldables. Toch zijn veruit de meeste van deze toestellen vooralsnog uitsluitend in China verkrijgbaar. Naast de Galaxy Z Fold en Z Flip devices zijn alleen de Motorola RAZR 5G en de Huawei Mate Xs uitgebracht in Nederland. Alle overige vouwbare modellen zijn niet in Europa verkrijgbaar.

Denk aan de Huawei Mate X2, de Huawei P50 Pocket, de Xiaomi Mi Mix Fold, de Oppo Find N en de gisteren geïntroduceerde Honor Magic V. Dit zijn één voor één opvouwbare modellen waarvan het ontwerp is afgeleid van de in 2019 geïntroduceerde Galaxy Z Fold – op de P50 Pocket na, dat is namelijk een clamshell model zoals de Z Flip.

Nu al deze merken minimaal één opvouwtelefoon hebben uitgebracht, is de kans groot dat toekomstige generaties in meerdere landen zullen verschijnen – waaronder Europa. Dit zal zorgen voor meer keuze mogelijkheden, maar ook voor een gunstigere prijs.

Ten slotte ervaart Samsung momenteel nog relatief weinig concurrentie buiten China op het gebied van opvouwbare telefoons, waardoor het bedrijf relatief vrij is om een eigen prijs te bepalen. Daar komt bij dat de componenten momenteel nog relatief duur zijn. Ook dat wordt goedkoper als er meer wordt afgenomen. Concurrentie zal deze nieuwe markt dan ook sneller vormgeven, daar profiteren consumenten weer van.

Het opvouwbare tijdperk is pas net begonnen. Op de achtergrond werken displayfabrikanten, zoals Samsung Display, maar bijvoorbeeld ook BOE, Visionox, TCL en LG Display gestaag verder aan de ontwikkeling van nieuwe flexibele schermen.

Hier zullen vervolgens ook weer nieuwe type telefoons uit ontstaan. Denk aan een dubbel vouwbare smartphone met twee scharnieren. Ook wordt in 2022 de eerste uittrekbare smartphone met een oprolbaar display verwacht – waarvan tal van merken inmiddels een of meerdere prototypes hebben gedemonstreerd.